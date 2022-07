Cómo prepararte en caso de una recesión económica

Entornointeligente.com /

La economía de Estados Unidos se contrajo dos trimestres consecutivos y los expertos están divididos sobre el pronóstico de una posible recesión. Lo que sí está claro es que la incertidumbre económica no se acabará pronto. Sin embargo, existen algunas medidas que puedes tomar con anticipación en caso de que nos encontremos en una situación económica más grave.

Yiming Ma , docente en la Universidad de Columbia, dice que la pregunta sobre la recesión no es si va a suceder o no, sino cuándo ocurrirá. Las personas deben de prepararse , pero no entrar en pánico, dijo.

«Históricamente, la economía siempre sube y baja», dijo Ma. «Es algo qué simplemente ocurre, es como tener gripe».

Pero el sistema inmunológico de algunos les permite recuperarse más rápido que a otros, añadió.

Si crees que la recesión podría desestabilizar tus finanzas, aquí te presentamos algunas medidas preventivas que puedes tomar.

Mide tus gastos y crea un presupuesto

Saber cuánto gastas cada semana es clave. Ma recomienda sentarse y escribir (o teclear) cuánto gastas diariamente . Esto te ayudará a saber tus ingresos y pagos, y podrás determinar qué gastos son innecesarios.

«Al entender cuánto dinero tienes y cuánto dinero gastas es posible que puedas implementar cambios que te ayudarán en tiempos difíciles», recomienda la agencia gubernamental.

Una vez que hiciste un presupuesto podrás identificar en que estás gastando más de lo necesario. Un beneficio adicional es que podrás identificar gastos innecesarios y borrarlos con el fin de crear un plan de ahorro.

Ahorra cuando puedas

Aunque tener un fondo de emergencia para solventar necesidades básicas es lo ideal, la realidad es que muchas personas no pueden ahorrar cada quincena. Entre más gastos innecesarios puedas recortar, más podrás ahorrar. Lo ideal es crear un presupuesto que cubra tus necesidades básicas por un periodo de 3 a 6 meses , dijo Gene Natali, cofundador de Troutwood, una app que ayuda a las personas a crear planes financieros.

«Ayuda averiguar qué ofrecen otros bancos para saber en dónde guardar tus ahorros, en lugar de dejarlos en el banco en el que han estado los últimos 20 años», dijo Ma.

Consolida tus préstamos, no tomes más

Conforme la tasa de interés sube, expertos recomiendan que consolides tus préstamos para así tener una deuda con un tipo de interés fijo . Si te es posible, paga la mayor cantidad posible para ahorrar dinero en un futuro.

«La estabilidad laboral tiende a ser peor cuando hay una recesión (y) no es un buen momento para acumular deudas», dijo Ma.

Cuando la inflación sube no es un buen momento para tomar nuevos préstamos para solventar gastos grandes como un carro nuevo. Sin embargo, los expertos recomiendan que es mejor comprar electrodomésticos como aspiradoras, estufas o podadoras, o cualquier otro electrodoméstico duradero lo antes posible para evitar el aumento de sus precios en un futuro.

Visita tiendas de segunda mano

Allen Gelon, quién trabaja como cuidador en California, ha sido afectado durante meses por los altos precios de productos del hogar como su despensa, toallas de cocina y gasolina.

Una de las medidas que ha tomado ha sido comprar ropa y electrónicos de tiendas de segunda mano, ya sea Goodwill, casas de empeños o Craigslist. Craigslist te permite buscar vendedores en tu área, así puedes evitar manejar, lo cual te ahorra gasolina.

Negocia tus recibos mensuales

Desde el inicio de la pandemia, muchas compañías han actualizado sus políticas de asistencia y son más flexibles con sus clientes, dijo Kia McCallister-Young, directora de America Saves.

Ahorra en tu despensa

Visitar el supermercado con una lista de platillos, comprar productos de marcas genéricas o comprar en mayoreo son algunas de las recomendaciones de la Federación de Consumidores de los Estados Unidos.

Conoce los programas de asistencia pública del gobierno

Incluso cuando intentas ahorrar, hay ocasiones en donde tu salario no cubre tus necesidades básicas. Si te encuentras en esta situación, existen programas en todo el país que te pueden ayudar.

Para usar esta ayuda, verifica si eres elegible para los programas como el programa de asistencia con la renta, programa de cupones para alimentos, programa de nutrición del mercado de granjeros o el fondo de asistencia para propietarios de vivienda. Todos estos programas federales son coordinados por sus respectivos estados. Algunos estados ofrecen asistencia adicional.

Busca ayuda en tu comunidad

Si te encuentras en una situación en donde no puedes solventar tus alimentos o vivienda, busca programas de asistencia por parte de organizaciones sin fines de lucro a tu alrededor. Desde ayuda para encontrar vivienda, bancos de alimentos o ayuda para pagar tus servicios públicos, estas organizaciones no gubernamentales te pueden ser útiles. Organizaciones nacionales como Feeding America tienen bancos de alimentos en todos los estados del país.

Cuida tu salud mental

Entre la ansiedad de pagar tus recibos o no saber qué va a pasar con tu futuro financiero, tus niveles de estrés se pueden elevar bastante.

Debra Kissen, directora clínica de «Light On Anxiety CBT Treatment Center», recomienda que primero aprendas a reconocer cuando tu cuerpo está estresado. Además, ella recomienda hacer ejercicios de relajación como respirar, tocar una pared para calmar tu estrés o hacer el ejercicio de «cinco sentidos para aliviar la ansiedad».

