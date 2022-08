¿Cómo podré ver el Mundial de Qatar 2022 en Colombia por televisión e internet? Precios y paquetes

Entornointeligente.com /

(CNN Español) — Faltan pocos meses para que empiece el Mundial de Fútbol de la FIFA en Qatar con la participación, por primera vez, de 32 selecciones y 64 partidos que se podrán disfrutar en todos los rincones del mundo.

Las transmisiones de los partidos del Mundial de Qatar 2022 podrán verse por internet, a través de dispositivos móviles y en los medios más tradicionales como radio y televisión.

En Colombia, a pesar de que la selección no irá al Mundial, los derechos de los partidos de fútbol los tiene Mountrigi Management Group, una compañía que compró a la FIFA los derechos de transmisión casi que en todo el continente, desde México hasta Buenos Aires, y tendrá estos derechos hasta 2030, según informó The New York Times . Según un documento de la FIFA sobre los derechos de transmisión, este grupo tiene los derechos de transmisión para 16 países del continente.

Ese grupo, a su vez, tiene licencias para la transmisión de los 64 partidos mundialista en Colombia a través de internet, dispositivos móviles, radio y TV, a través de DirectTV.

El grupo también entregó licencias de algunos partidos a las dos principales cadenas de medios de comunicación colombianas: Caracol TV y RCN Televisión.

publicidad Además, la cadena radial RCN Radio tiene la licencia para transmitir los partidos a través de la radio en Colombia, según un documento de la FIFA.

Así son los grupos del Mundial de Qatar: países clasificados, partidos y fechas ¿Se podrá tomar cerveza en Qatar 2022? 1:18 ¿Cuánto cuestan los paquetes para afiliarse? Actualmente los canales RCN y Caracol son gratuitos en la televisión abierta en Colombia. A ellos se puede acceder sin ningún costo si se usa un televisor que tenga Televisión Digital Terrestre (TDT).

Pero para ver los 64 partidos del mundial a través de DirecTV es necesario una suscripción que puede ser en prepago (pago por adelantado sin facturas) por unos 68.000 pesos promedio (unos US$ 16 al cambio actual).

También está la modalidad de pago de un paquete de pospago que te ofrece además de la programación de fútbol, una amplia variedad de canales, por un costo que va desde los 105.000 hasta 150.000 pesos colombianos (entre unos US$ 18 y US$ 36), según la página de DirectTV .

Y existe otro servicio llamado DirecTV GO, también de DirectTV, con el que también puedes ver los partidos a través de Internet en dispositivos móviles, por una cuota mensual de 39.000 pesos (unos US$ 10 al cambio actual).

¿Cómo podré ver el Mundial de Qatar 2022 en Estados Unidos por televisión e internet? Precios y paquetes Copa Mundial 2022

