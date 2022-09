Cómo obtener ayuda, mantenerte a salvo y no perder la cordura después de un huracán devastador

Entornointeligente.com /

(CNN) — Los damnificados por el huracán que regresan a sus casas dañadas se enfrentan a un torrente de desafíos, si es que tienen la suerte de tener una casa en pie.

Inundaciones. Daños por moho. Dolores de cabeza con el seguro. Peligros mortales ocultos.

La avalancha de angustia mental y peligros tras el huracán puede parecer abrumadora.

He aquí cómo los damnificados pueden mantenerse a salvo, obtener ayuda y dar los primeros pasos hacia la recuperación:

No vuelvas a casa hasta que sea realmente seguro El hecho de que el huracán haya pasado no significa que sea seguro conducir.

Los residentes deben «volver a casa solo cuando los funcionarios locales digan que es seguro hacerlo», dice la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

publicidad Si ves una carretera inundada, los funcionarios insisten en un mantra que salva vidas pero que a menudo se ignora: «Dé la vuelta, no se ahogue» .

Cada año se producen más muertes por inundaciones que por cualquier otro peligro relacionado con las tormentas, dice el Servicio Meteorológico Nacional.

«No conduzcas en zonas inundadas: los automóviles u otros vehículos no te protegerán de las aguas de las inundaciones», dicen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés). «Pueden ser arrastrados o pueden quedarse varados en el agua en movimiento».

Si es demasiado peligroso volver a casa, busca refugios abiertos en tu zona en las páginas web de la Cruz Roja o del Ejército de Salvación .

También puedes descargar la aplicación móvil de la FEMA para encontrar refugios abiertos, envía un mensaje de texto SHELTER (o REFUGIO en español) y tu código postal al 4FEMA (o 43362) .

Extrema precauciones al llegar a casa Cuando sea seguro volver a casa, trata de llegar durante las horas del día para no necesitar ninguna fuente de luz adicional, sugieren los CDC. Es posible que no haya electricidad en la zona.

Una vez que llegues, «camina con cuidado por el exterior de tu casa para comprobar si hay líneas eléctricas sueltas, fugas de gas y daños estructurales», dice el Servicio Meteorológico Nacional.

Si tu casa está inundada, «espera a volver a entrar en ella hasta que los profesionales te indiquen que es segura , sin riesgos estructurales, eléctricos o de otro tipo», dicen los CDC.

Si la casa está dañada, «sal inmediatamente si oyes movimientos o ruidos extraños «, dicen los CDC. «Los ruidos extraños podrían significar que el edificio (está) a punto de caer «.

Si tienes que utilizar iluminación, lleva una linterna de pilas, no velas ni linternas de gas.

» Enciende tu linterna antes de entrar en un edificio desalojado», dice el Servicio Meteorológico Nacional. «La batería podría producir una chispa que podría encender una posible fuga de gas».

Minimiza el riesgo de electrocución Las casas inundadas requieren precauciones adicionales para evitar la electrocución.

«Si tienes agua estancada en tu casa y puedes desconectar la corriente principal desde un lugar seco, entonces desconecta la corriente», dicen los CDC .

«Si tienes que entrar en el agua estancada para acceder al interruptor principal, entonces llama a un electricista para que lo apague. NUNCA enciendas o apagues la electricidad ni utilices una herramienta o aparato eléctrico mientras estés parado en el agua».

En general, «no vadee el agua de la inundación, que puede contener patógenos peligrosos que causan enfermedades, escombros, productos químicos, residuos y vida silvestre», dice el sitio web de FEMA, Ready.gov . «Las líneas eléctricas subterráneas o caídas también pueden cargar eléctricamente el agua».

Fotografía los daños y busca ayuda si es necesario Si es seguro entrar, no empieces a limpiar de inmediato.

Primero, » ponte en contacto con tu compañía de seguros y toma fotos de la casa y de tus pertenencias», dicen los CDC.

Quienes busquen asistencia federal pueden llamar al 1-800-621-FEMA (1-800-621-3362 o TTY 1-800-462-7585) o solicitarla en DisasterAssistance.gov.

Los residentes que tienen un seguro contra inundaciones del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones de FEMA pueden iniciar su reclamo en FloodSmart.gov.

Limpia con seguridad y ten cuidado con el moho «Si tu casa se inundó y ha estado cerrada durante varios días, asume que tu casa tiene moho «, dicen los CDC.

«Tienes que secar todo completamente , limpiar el moho y asegurarte de que no sigues teniendo un problema de humedad».

Los CDC tienen una lista de formas de eliminar y prevenir el crecimiento del moho , con o sin electricidad.

El moho se puede limpiar utilizando una mezcla de 1 taza de lejía con 1 galón de agua . No utilices la solución de lejía en un espacio cerrado: asegúrate de que las puertas o ventanas están abiertas, dicen los CDC.

Pero cualquier persona con una condición pulmonar como el asma o que está inmunocomprometido «no debe entrar en los edificios con fugas de agua en el interior o el crecimiento de moho que se puede ver u oler, incluso si no tienen una alergia al moho», afirma el sitio web de FEMA Ready.gov .

«Los niños no deben participar en las tareas de limpieza del desastre».

Cualquier agua de inundación restante puede contener aguas residuales y otros peligros que pueden ser difíciles de ver.

«El agua de la inundación puede contener bacterias peligrosas procedentes del desbordamiento de las aguas residuales y de los residuos agrícolas e industriales», dicen los CDC.

«Aunque el contacto de la piel con el agua de la inundación no supone un riesgo grave para la salud por sí mismo, comer o beber cualquier cosa contaminada con agua de la inundación puede causar enfermedades».

No sucumbas al calor mortal Ante la previsión de cortes de electricidad generalizados, es fundamental no hacer un esfuerzo excesivo cuando no hay aire acondicionado.

«Si el esfuerzo en el calor hace que tu corazón lata con fuerza y te deje sin aliento, PARA toda actividad», advierten los CDC.

«Acude a una zona fresca o a la sombra, y descansa, especialmente si te sientes mareado, confuso, débil o te desmayas».

Con el calor intenso, también es importante beber mucho líquido «independientemente de lo activo que seas», dicen los CDC. «No esperes a tener sed para beber».

Olas de calor: cómo protegerse del calor extremo y qué enfermedades y problemas puede ocasionar Nunca utilices un generador portátil dentro de casa Los generadores pueden ser inmensamente útiles para los damnificados de los ciclones que han perdido la energía, pero pueden ser mortales cuando se utilizan de forma incorrecta.

«La intoxicación por monóxido de carbono es una de las principales causas de muerte después de las tormentas en las zonas que sufren cortes de energía», dice el Servicio Meteorológico Nacional.

» Nunca utilices un generador portátil dentro de tu casa o garaje «, aunque las puertas y ventanas estén abiertas.

«Utiliza los generadores solo en el exterior, a más de 6 metros de distancia de su casa, puertas y ventanas», dice el NWS.

Extrema precauciones cuando utilices aparatos de gas, ya que también pueden provocar una intoxicación por monóxido de carbono. También es una buena idea tener un detector de monóxido de carbono que funcione con pilas, ya que el monóxido de carbono es invisible e inodoro.

Asegúrate de que los alimentos y el agua son seguros Mantén las puertas del refrigerador y del congelador cerradas en la medida de lo posible hasta que vuelva la electricidad. Si han pasado menos de cuatro horas, los alimentos aún son seguros para comer. De lo contrario, los alimentos pueden estropearse y causar graves enfermedades.

«En caso de duda, tíralo», dicen los CDC.

Tira cualquier alimento que pueda haber estado en contacto con el agua de las inundaciones o de las tormentas, los alimentos perecederos que no hayan sido refrigerados adecuadamente y cualquier cosa que no tenga el aspecto, olor o tacto que debería.

Si en tu zona se ha emitido un aviso de hervir el agua, tómalo en serio. Si no es posible hervir el agua, utiliza agua embotellada.

Pero no utilices nunca agua contaminada, ya sea sospechada o confirmada, para lavar los platos, cepillarse los dientes, lavar y preparar la comida, lavarse las manos, hacer hielo o preparar la leche de fórmula para bebés.

Encuentra formas creativas de mantener tu teléfono con batería Lo ideal es que los residentes tengan formas de cargar los teléfonos celulares sin necesidad de utilizar la electricidad, por ejemplo, con un paquete de baterías externas o un cargador a pilas.

Los que no lo tengan tendrán que ser creativos, como utilizar el auto y un adaptador para cargar el teléfono.

Cuida tu salud emocional «El estrés, la ansiedad y otros síntomas similares a la depresión son reacciones comunes después de un desastre», dice la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias.

Cuando las pesadillas logísticas chocan con las emociones abrumadoras, no trates de resistir solo. En realidad, eso puede impedir tu recuperación, dicen los CDC.

Jenna Fountain lleva un balde para recuperar objetos en Port Arthur, Texas, tras el huracán Harvey en 2017. Crédito: Emily Kask/AFP/Getty Images

«Cuidar tu salud emocional durante una emergencia te ayudará a pensar con claridad y a reaccionar ante las necesidades urgentes para protegerte a ti y a tu familia», dicen los CDC.

«Hacer frente a estos sentimientos y obtener ayuda cuando la necesites te ayudará a ti, a tu familia y a tu comunidad a recuperarse de un desastre».

Las víctimas de las tormentas pueden ponerse en contacto con la línea de ayuda de SAMHSA en caso de desastre llamando o enviando un mensaje de texto al 1-800-985-5990.

La línea de ayuda «es una línea telefónica nacional que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y que se dedica a ofrecer asesoramiento inmediato en caso de crisis a las personas que experimentan angustia emocional relacionada con cualquier desastre natural o provocado por el hombre», dice el sitio web de la SAMHSA.

«Los miembros de nuestro personal proporcionan asesoramiento y apoyo antes, durante y después de las catástrofes y remiten a las personas a los recursos locales relacionados con las catástrofes para que reciban atención y apoyo de seguimiento».

Huracán

