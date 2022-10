¿Cómo mantener tus finanzas equilibradas a pesar de la inflación?

Entornointeligente.com /

Si bien es un contexto complicado por la alta inflación que estamos viviendo, existen algunas estrategias para hacerle frente y mantener el bienestar financiero, por ello el ABC del BCP te comparte estos 5 consejos: 1) Elabora un presupuesto y actualízalo con frecuencia Arma tu presupuesto en Excel o con la herramienta que prefieras, donde indiques tus ingresos y gastos. Define los gastos fijos y variables para que sepas cuánto dinero estás destinando para cada responsabilidad. Cuando los precios suben, es importante actualizar el presupuesto constantemente y reclasificar gastos. Por ejemplo, puedes destinar un poco menos de dinero para el entretenimiento y así tendrás más dinero para pagos más importantes y para el ahorro. 2) Ahorra e invierte No solo debemos ahorrar en tiempos de inflación, pero es una época importante para hacerlo. Recuerda que debes ahorrar al menos el 30% de tu sueldo. Asimismo, para ganarle a la inflación, es importante invertir, pues muchas veces los intereses que ganas con las cuentas de ahorro no son lo suficientes para hacerle frente. Busca alternativas de inversión como lanzar un emprendimiento, abrir cuentas a plazo fijo, invertir en fondos mutuos, entre otros. 3) Evita los gastos hormiga: En estas épocas debemos tener más cuidado con los gastos hormiga, que son estos gastos de montos pequeños que al juntarlos suman un monto considerable. Por ejemplo, el café o el sanguchito que compras en la oficina diariamente. 4) Elimina los gastos innecesarios En un mundo digitalizado muchos contamos con varias suscripciones a Netflix, Disney Plus, etc, que en tiempos de inflación también suben sus precios, además, muchas veces no tenemos tiempo para utilizarlas todas y aun así seguimos pagándolas. Elimina esos gastos que ya no son tan importantes. 5) Capacítate gratuitamente Existen muchos cursos, webinars y eventos gratuitos con los que puedes reforzar tus conocimientos en tiempos difíciles y mejorar el manejo de tus finanzas personales. Por ejemplo, desde el ABC del BCP se llevará el evento 100% gratuito y virtual: «Día de Mis Finanzas» por el día de la educación financiera, este miércoles 5 de octubre de 10 a.m. a 6 p.m. con consejos de hábito del ahorro, buen manejo de deudas, cómo aprovechar los seguros y muchos más. Las inscripciones son gratuitas a través de la web: https://www.diademisfinanzas.com/ Más en Andina: ?? La ministra Alessandra G. Herrera Jara presentó la mesa «Promoviendo las inversiones responsables en sectores clave: Minería, Infraestructura y Turismo», en la 52 Asamblea General de la @OEA_oficial que se desarrolla en Lima. #AsambleaOEA #PeruIdentidadMinera ???? pic.twitter.com/IIQFvXiaHL

Publicado: 5/10/2022

