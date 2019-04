Cómo los Robots transformarán el nivel Ejecutivo de las empresas

Entornointeligente.com / Por Boris Mercado Socio de Consultoría PwC Paraguay Muchos ejecutivos enfrentan la necesidad de gestionar aspectos externos e internos que generan situaciones complejas cuando se analiza la gestión del talento humano dentro de las empresas, por otro lado, los profesionales buscan cada vez más fuentes laborales que les permita alcanzar una mejor calidad de vida, lo cual puede generar una brecha entre la expectativa y la realidad en la cual actúan tanto los empleadores como los profesionales. Qué significa calidad de vida?, esto es algo que definitivamente puede ser discutido por horas, pues cada ser humano puede tener su propio entendimiento de lo que para cada uno de ellos significa “Calidad de Vida”, motivo por el cual tratar de encontrar una sola definición podría ser algo muy difícil y tendría una connotación meramente referencial. Los profesionales valoran invertir menos tiempo en desplazarse desde sus hogares hasta su fuente laboral, puesto que hoy en las grandes ciudades una persona puede requerir 3 a 4 horas de viaje para trasladarse, por otro lado, la seguridad ciudadana no es un tema menor y los gobiernos invierten cantidades millonarias de dinero para brindar seguridad a sus habitantes, por el otro lado, las empresas que actúan cada vez más en mercados globales requieren maximizar sus operaciones y en muchos casos requieren trabajar en tres turnos. Este escenario unido al desarrollo de las tecnologías robóticas genera un amplio espacio para que las empresas incorporen robots en sus empresas y estudios internacionales muestran un alto incremento y desarrollo de robots en tareas que son repetitivas o altamente operativas y aquellas que pueden ser altamente riesgosas. Cuando se hace referencia a Robots, nos referimos a básicamente dos tipos, los industriales y los de servicio. Industrial Robots , frecuentemente se los encuentra en fábricas, montadoras, para levantar y empacar productos, entre otros. Robots de Servicio, no necesariamente son máquinas en algunos casos pueden programas aplicativos de inteligencia artificial o algoritmos de automatización robotización de procesos, RPA por sus siglas en inglés, ambas variaciones pueden substituir a un ser humano dependiendo de la industria o tarea que realiza. La incorporación de robots en las empresas ocupando espacios que tradicionalmente eran de la fuerza laboral puede también repercutir en los niveles ejecutivos de las empresas (C-Suite). Los niveles ejecutivos no sólo tienen que lidiar con la decisión de incorporar robots en sus procesos operativos, como también deben lidiar con la idea de que cambiarán sus roles. Convivir con fuerzas laborales mixtas, conformadas por personas y robots requiere un nuevo estilo de liderazgo, uno que tenga la capacidad de mezclar las capacidades humanas como empatía, percepciones, entusiasmo con las nuevas capacidades que se requieren como alto pensamiento tecnológico basado en datos. Adicionalmente, se espera que surjan nuevos roles en los niveles ejecutivos, como ser la Gerencia de Robótica (Chief Robotic Officer) o líderes a cargo de aspectos éticos en tecnología. Por todo lo mencionado, los niveles ejecutivos requieren urgentemente planificar sus carreras para los próximos 5 a 10 años, es imperativo desarrollar nuevas capacidades y reducir sus brechas en las áreas en las cuales requieren para desarrollar nuevas capacidades. Los líderes actuales y futuros deben tomar en cuenta los siguientes aspectos en la era de los robots: Qué acciones deben tomar ahora para estar preparados para gestionar la transformación de sus negocios y del mercado por la incorporación de robots?; Qué cambios estructurales se requieren en las empresas?; Qué tipo de profesionales se requiere?; Cómo trabajarán de manera conjunta y cuáles serán los roles y responsabilidades de cada uno de ellos?, Cómo los líderes gestionarán y administrarán esta fuerza laboral mixta para asegurar que puedan convivir de manera armónica Colaboradores y Robots?. Gerentes Generales (CEO — Chief Executive Officers), se espera que el primer nivel ejecutivo de las empresas sea el principal promotor del cambio, liderando y guiando a la empresa a través de la transformación digital. Los Gerentes Generales tendrán la necesidad de demostrar un compromiso cuasi personal con el esfuerzo que significa la transición y promover una cultura de cohexistencia entre Robots y colaboradores promoviendo confianza, respeto y dignidad. En relación a los Robots y el uso de tecnología relacionada a Inteligencia Artificial, el Gerente General deberá asegurarse que los integrantes del Directorio tengan suficiente involucramiento y ágil toma de decisiones. Gerentes Financieros (CFO – Chief Financial Officers), deben apropiarse del cambio su role s muy importante porque deben mostrar que las inversiones que se realizan en robotización tienen retorno positivo desde la perspectiva financiera, pero al mismo tiempo mostrando que se cumple con requerimientos regulatorios, normativos y de terceros que puedan estar relacionados con el giro de la empresa, como ser proveedores, clientes, entre otros. Por otro lado, se espera que este nivel tenga la capacidad de maximizar las capacidades de Colaboradores y Robots, donde se puede observar que los Colabordores deberían atender cada vez más actividades de análisis y decisiones y los Robots realizar actividades rutinarias y operativas. Gerentes de Operaciones (COO – Chief Operations Officers), es probablemente uno de los ejecutivos que mayor sensibilidad debe tener para identificar las áreas y tareas en las cuales se aplicará la transformación híbrida de la fuerza laboral, lo cual evidentemente podrá variar dependiendo del rubro en el cual actúa cada empresa, por ejemplo, en el sector de manufactura el principal valor de la inclusión de robots se puede dar en la mejora de la seguridad, reducción de costos, entre otros. Algo muy importante es que en este sector las innovaciones no deben surgir de iniciativas aisladas, más por el contrario deben formar parte de una estrategia integral de la empresa en relaciona los aspectos digitales y de la robótica. Gerentes de Recursos Humanos (CHRO – Chief Human Resources Officers), tienen un rol protagónico para lograr que los colaboradores perciban los beneficios que genera la inclusión de robots en las empresas, puesto que se espera que los colaboradores no todos tengan el mismo nivel de entendimiento y no todos perciban dichos beneficios. Por otro lado, deberán adquirir nuevos conocimientos y habilidades para gestionar adecuadamente este nuevo modelo de fuerza laboral híbrida. Gerentes de Tecnología, Información o Digital (CTO Chief Technology Officers, Chief Information Officers, Chief Digital Officers), además de ser los integradores del cambio se espera que en este nuevo ambiente su rol vaya migrando de ser un administrador de presupuestos y costos de tecnología a un generador de ingresos a través de la incorporación de tecnología que permita entre otros: eficiencia en costos, incrementar productividad, reducir tiempos de producción sea de productos o servicios en función a las características de cada empresa. Por otro lado, se espera una relación directa y cercana con la estrategia digital y Estratégica de las empresas generando un dialogo fluido en todo el nivel ejecutivo y desarrollando una mayor cultura tecnológica en este nivel. LINK ORIGINAL: 5 Días

Entornointeligente.com