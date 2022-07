Cómo los Baltimore Orioles se han convertido en el equipo más caliente de la MLB

Entornointeligente.com /

CHICAGO — La última vez que los Baltimore Orioles salieron al terreno con la esperanza de conseguir su décima victoria consecutiva, Cal Ripken Jr. estaba comenzando en la tercera base y Albert Belle estaba a cargo del jardín derecho.

Fue el 18 de septiembre de 1999. El jugador de mayor edad en el roster actual de los Orioles tenía 9 años. La mayoría tenía 5 o 6 años.

Sí, ha pasado un tiempo desde que los Pájaros Negros han sido el tema de conversación del béisbol, al menos por algo más que perder 100 juegos, una hazaña dudosa lograda por los O’s en cada uno de los últimos tres años consecutivos, a veces insoportable. (Hablamos de temporadas de 162 juegos, ya que la del 2020 fue acortada por el COVID).

Pero esa racha podría estar llegando a su fin en 2022, gracias a una racha muy diferente a la de este año.

Selecciones Editoriales Semana 14 MLB Power Rankings: Dónde se ubica cada equipo en el receso del Juego de Estrellas 23h ESPN Sandy Alcántara termina la primera mitad en la cima de Al Rojas Vivo 3d Enrique Rojas | Escritor Senior ESPN Digital Al Rojas Vivo: Yordan Álvarez resiste el acoso de Rafael Devers 3d Enrique Rojas | Escritor Senior ESPN Digital 2 Relacionado «Han pasado cinco años más o menos», dijo uno de los más veteranos en el uniforme de los Orioles Trey Mancini sobre la última vez que los O’s tuvieron algún tipo de racha de victorias sostenida. «Olvidas cómo es».

Los Orioles reciben recordatorios a diario. La última celebración llegó el miércoles, cuando ganaron su juego número 45 de la temporada, una victoria de 7-1 sobre los Cachorros de Chicago (el año pasado, los O’s ganaron su juego número 45 el 8 de septiembre). Impulsó su racha ganadora a 10 y su récord por encima de .500 por primera vez este año. Es lo más tarde en una temporada que han tenido un récord ganador desde 2017.

Justo antes de la serie barrida más reciente, el gerente Brandon Hyde indicó que su teléfono ha estado sonando, mientras amigos de la liga comparten su entusiasmo por su equipo.

«Escucho de ex Cachorros, otras personas de la oficina principal y todos mis amigos», dijo Hyde, quien fue el entrenador de banca de los Chicago Cubs cuando llegaron a la postemporada en cuatro años consecutivos la década pasada. «Están felices por mí y por nuestro equipo y por leer algo positivo que sale de Baltimore, donde ha sido difícil a lo largo de los años».

MLB en español por ESPN ESPN Deportes, ESPN+ y la familia de canales de ESPN te traen toda la emoción en vivo del béisbol de Grandes Ligas en 2022, desde el entrenamiento primaveral a la postemporada en otoño.

Jueves 14 de julio • Astros en Angels, 8:07 p.m. ET

Viernes 15 de julio • Mets en Cubs, 2:20 p.m. ET

Sábado 16 de julio • Dodgers en Angels, 10:07 p.m. ET

Suscríbete ahora a ESPN+ (Solo EE.UU.)

Cuando Hyde fue contratado para administrar la reconstrucción de los Orioles en 2019, el equipo había terminado en último lugar en las dos temporadas anteriores. Habían ganado solo 47 juegos el año anterior, su total más bajo desde que se mudaron a Baltimore en 1954.

Hyde sabía en lo que se estaba metiendo. Aún así, no fue fácil.

«No, no, no», dijo Hyde con una sonrisa. «Ese primer año aquí en Baltimore, muchas cosas me sorprendieron porque estaba muy acostumbrado a ganar durante los últimos cuatro años».

Parece que finalmente está dando sus frutos. Ocho juegos por debajo de 500 el 1 de junio, Baltimore ha tenido marca de 23-14 desde entonces. El equipo no ha perdido un juego desde el 2 de julio. Baltimore es solo el cuarto equipo en la historia de la liga en ganar al menos 10 seguidos después de terminar la temporada anterior con el peor récord de la liga.

Lo están haciendo en el montículo, donde tienen la segunda mejor efectividad de la Liga Americana (3.17) durante la racha, y lo están haciendo en el plato, a veces de manera dramática. Los Orioles están bateando .366 con dos outs y corredores en posición de anotar. Y ganaron tres juegos consecutivos después de estar abajo en la novena entrada o más tarde por primera vez desde 1979.

«Tuvimos dos derrotas difíciles en Minnesota justo antes de esta racha y nos recuperamos después de eso», dijo Mancini. «Pero en esos juegos, aún éramos competitivos. Nos miramos en el espejo y vimos que nos desarrollamos como equipo. Estamos jugando bien contra buenos equipos todo el año».

El entrenador de la banca, Fredi González, dijo que podía notar en las primeras semanas de la temporada que algo se sentía diferente, apuntando a una victoria de la serie a mediados de abril contra los Yankees. Nadie en la organización sabía con certeza qué pasos tomarían los Orioles en 2022, especialmente en el cargado Este de la Liga Americana, pero estaban decididos a no ser más una presa fácil.

«Cuando jugamos contra los Yankees, jugamos duro», dijo González. «Y ahora, cuando nos ven venir, saben… que será una batalla. Competimos con los grandes, día tras día. Esas primeras series marcaron la diferencia».

Las primeras victorias sobre Nueva York e incluso Tampa Bay marcaron la pauta dentro del camerino de lo que los Orioles están haciendo ahora. Hyde le da crédito a su cuerpo de lanzadores por ser los que marcan la diferencia. Es un grupo de descartes que lo está logrando: haber aterrizado en Baltimore después de haber sido eliminados, liberados o simplemente dejados de lado por otros equipos.

Lleva ESPN a todos lados Si quieres recibir la mejor información del mundo deportivo, descarga la App ahora. espn.com/app »

«Es un grupo de tipos que quieren demostrar que les queda algo en el tanque», righty Austin Voth dijo. «Es hora de que vengan aquí y actúen y demuestren que pueden lanzar en esta liga».

Voth es uno de esos muchachos, ya que el mes pasado fue reclamado de los Nacionales, donde tuvo una efectividad de 10.13 en 19 juegos esta temporada. Hizo ocho apariciones para Baltimore, incluidas cinco aperturas, y nunca lució mejor, compilando una efectividad de 3.80 y un WHIP de 1.266.

«Por eso me gustan», dijo Hyde. «Son muchachos que han existido por un tiempo y tal vez no han tenido la oportunidad adecuada. Me encanta que todos estén aprovechando sus oportunidades».

La transformación del pitcheo de los Orioles (los Orioles ocuparon el último lugar en efectividad de la MLB en tres de las últimas cuatro temporadas) ha sido un enfoque especial del régimen de Mike Elias, que incorporó a los entrenadores Chris Holt y Darren Holmes para renovar el sistema.

«Me quedé un poco impresionado por todos los datos que tienen aquí», dijo Voth. «Los chicos del video y cómo pueden desglosar estadísticas y lanzamientos. Y cosas individuales para cada lanzador. Eso fue importante para mí».

Es parte de un paquete de atributos que Elias trajo consigo de Houston después de que lo contrataron en 2019, y trajo consigo a Hyde unos meses después.

«Una de las cosas que he notado es la relación que tiene (Hyde) con Mike», dijo González. «Confían el uno en el otro. Eso es necesario cuando pierdes 100 juegos varios años seguidos.

«Todos lo hemos visto cuando el mánager recibe una paliza durante tres años y, de repente, cuando estás listo para ganar, despiden al tipo y contratan a alguien más. Eso no sucedió aquí. Ojalá esté aquí para verlo todo, desde el principio hasta el final».

Hyde tiene un año más en su contrato, pero ya hay algo al alcance de la mano que incluso a él probablemente le habría resultado difícil de creer: un lugar en los playoffs tan pronto como esta temporada. Los Orioles están a solo dos juegos de los puestos de comodín, aunque superar a los equipos que están delante de ellos, incluidos tres rivales divisionales, no será fácil.

Hasta el miércoles, los cinco equipos de la División Este de la Liga Americana tenían récords ganadores, solo el tercer caso en la era de los comodines en el que todos los equipos de una división están por encima de .500 el 13 de julio o después. Sin embargo, solo los Orioles lo están haciendo con la nómina más baja del Día Inaugural de la MLB. Y eso incluye el pago de $23 millones a Chris Davis, quien se retiró el año pasado.

«Mucha gente dirá que parecemos un equipo diferente al de años anteriores», dijo Mancini. «Es un testimonio de lo que construimos aquí y lo que ha hecho nuestro mánager. No se notaba que algo le estaba desgastando durante los tiempos difíciles. En mi opinión, ha sido una gran, gran razón para nuestro éxito».

Por supuesto, dijo Hyde, a veces ocultar el costo de las derrotas a sus jugadores era más fácil decirlo que hacerlo.

Derek Jeter: The Captain La historia de la vida y la carrera de la leyenda de los New York Yankees cobra vida en la serie documental de ESPN ‘Derek Jeter: The Captain’ , disponible en EE.UU. por ESPN+ .

«Eso requirió mucha paciencia», dijo. «Es algo de lo que estoy orgulloso. He tratado de ser lo más paciente posible mientras mantengo altas expectativas y responsabilizo a los muchachos».

El futuro de su escuadrón parece más brillante desde aquí. Baltimore tiene un sistema de granja repleto de talento, ya que fue seleccionado como el No. 1 en las clasificaciones de Kiley McDaniel de cara a esta temporada, que está comenzando a encontrar su camino hacia las grandes ligas. La primera selección global de 2019, Adley Rutschman , hizo su debut esta temporada y está demostrando que pertenece; mientras que la organización seguramente agregará otro gran talento este fin de semana cuando vuelvan a ser los primeros en el draft.

La flecha finalmente está apuntando hacia los Orioles que antes eran lamentables. Y después de cuatro años con Hyde, adoptaron una actitud que suena familiar para muchos equipos en reconstrucción que están hartos de quedarse al margen en octubre: simplemente ser mejor que el año pasado no es suficiente.

«Es bueno que se hable de nosotros de manera positiva. Porque cada vez que se hablaba de nosotros a escala nacional en los últimos años fue todo lo contrario», dijo Mancini.

«Pero este no es el objetivo final… No hay sensación de satisfacción».

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com