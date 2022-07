Cómo localizar en Android los archivos que has descargado

Entornointeligente.com /

Seguro que en alguna ocasión has tenido la mala experiencia de no encontrar los archivos que has descargado. Este truco de magia es de lo más frustrante en Android , y lo cierto es que se debe a que no se busca en el lugar adecuado. Te vamos a mostrar lo que tienes que hacer para no fallar a la hora de encontrar los archivos que has conseguido en Internet.

Una de las cosas que tienes que revisar antes de nada es si tu terminal dispone de una aplicación de Explorador de archivos . Estas son las que permiten revisar el almacenamiento del dispositivo Android en busca de lo que has descargado. En caso de no tener una, generalmente todos los modelos actuales cuentan con la suya, puedes conseguir algunas gratuitas en Play Store que son de una excelente calidad. Un par de ejemplos son Files de Google o X-plore File Manager . Hazte con ellas para no tener problemas.

Encuentra lo que has descargado en tu Android Generalmente, en las aplicaciones que permiten localizar ficheros almacenamiento verás una interfaz de usuario en la que se pueden revisar los últimos archivos que has descargado y, además, apartados de acceso directo que son de uso habitual. Uno de ellos es el que te interesa de forma concreta: Descargas . Aquí localizarás todo lo que has conseguido en la nube, ya sea un documento PDF hasta una aplicación en forma APK. Por lo tanto, esta es la forma más sencilla de encontrar lo que crees que se ha perdido.

La gestión de estos es de lo más intuitiva, ya que puedes desde ordenar por tipo o fecha (para así encontrar rápidamente lo último que has descargado) hasta podrás eliminar o compartir todo lo que veas en pantalla de forma habitual. Es decir, presionando el fichero elegido -uno o varios-. Entonces, simplemente tienes que elegir la opción que deseas realizar. Por lo tanto, las aplicaciones de Explorador de archivos son algo más que una forma de ver lo que tienes guardado en el almacenamiento interno del teléfono o tablet.

Un detalle que es importante conocer Algunas aplicaciones de terceros que permiten revisar el contenido del dispositivo se inmiscuyen en la forma de trabajar del propio sistema operativo Android. Es decir, que modifican la carpeta en la que se almacenan los archivos que se han descargado . Esto suele producir el efecto de sorpresa antes mencionado, ya que se tiene la sensación de que todo se ha perdido. Y, lo cierto, es que no es así.

Por suerte, en la configuración de la app es posible cambiar esto, y que todo vuelva a funcionar, como es habitual en el desarrollo de Google. Por lo tanto, es ideal que una vez que instales una aplicación de Explorador de archivos, compruebes en los Ajustes si se realizan modificaciones como la antes mencionada y, de esta forma, no llevarte sorpresas inesperadas.

