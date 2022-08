Cómo llevar un vestido blanco y 21 ideas para combinarlo con acierto

Entornointeligente.com /

Los vestidos blancos son uno de esos básicos de fondo de armario que está presente en el vestuario de nuestras abuelas, madres e hijas. Su elegancia sutil y atemporal lo convierten en un comodín intergeneracional , el telón de fondo para cualquier tendencia que salga. Hay muchas formas de combinar el vestido blanco y estas 21 son nuestras favoritas.

En Trendencias Este otoño 2020 volveremos a vestir de blanco y el street style nos ofrece toda la inspiración que necesitamos Un vistazo a… zara-studio-2021 Vestido blanco y accesorios masculinos La delicadeza de un vestido blanco contrasta mucho con accesorios de estilo tomboy como calzado de cordones o butcher , una mochila cañera o un look con zapatos con plataforma tocha y efecto chunky .

Con una biker de cuero Si queremos darle un toque más rockero a un vestido blanco , crear estilismos con la biker de cuero es siempre una buena idea. Esta cazadora da más peso a los looks etéreos y ayuda a que el vestido blanco encaje también en la temporada de frío.

Con sandalias de tendencia Un vestido blanco es como un folio en blanco, el marco ideal para lucir las tendencias más sonadas y llamativas de cada temporada. Por eso podemos lucirlo con todas las sandalias de tendencia en 2022 , desde las de colores hasta las de lazos.

Con complementos dorados Blanco y dorado, ¿existe una combi más sofisticada? Si luces tu white dress con colgantes, bolsos, pendientes o con looks de sandalias doradas el resultado será atemporal, elegante y precioso.

Con una americana masculina La mejor forma de coger tu vestido blanco favorito del verano y adaptarlo al horario de oficina es sumándole una blazer masculina por encima. Se llevan las combinaciones con americanas oversize , que aportan la pincelada working y profesional sin parecer sobrias.

Con un abrigo largo masculino El vestido blanco en invierno queda precioso al combinar con un abrigo camel o en tonos tierra masculino, de esos con solapas y largo hasta las rodillas con aires minimalistas. Un estilismo atemporal que siempre salva cualquier evento u ocasión, por su sofisticación y sencillez.

Con chaleco para crear looks boho-chic Si has explotado al máximo toda la magia de ese vestido ibicenco y veraniego en los días de calor, quizá ha llegado el momento de darle un lavado de cara. Hazte un nuevo look con chaleco de estilo folk para conseguir un resultado muy hippie , chill y boho-chic .

A capas con un jersey ajustado debajo Si quieres adaptar tu precioso vestido blanco a la temporada de frío puedes recurrir al truco de llevar un jersey de cuello alto ajustado debajo de camisas, petos o vestidos. El detalle del cuello será un twist sutil e invernal perfecto.

Jugando con accesorios de colores Si esta temporada te has sumado a la tendencia de combinar accesorios de colores neón de todas las tonalidades, el vestido blanco será tu aliado para no sobrecargar en exceso tu estilismo y dejar que todas las miradas se posen en los complementos .

Los mejores vestidos blancos de la temporada Ahora que tenemos más claro que nunca que podemos combinar los vestidos blancos en otoño e incluso vestir de blanco en invierno , hemos aprendido que este comodín es un must en nuestro armario . ¿No es este el momento perfecto para hacerse con uno?

Vestido asimétrico con abertura lateral de Pedro del Hierro x TFP, 134 euros .

Vestido asimétrico con abertura lateral de Pedro del Hierro x TFP

PVP en Pedro del Hierro 134,00€ Vestido de tirantes con calados de Object, 29,99 euros .

Vestido de tirantes con calados de Object

PVP en Cortefiel 29,99€ Vestido drapeado palabra de honor de Bershka, 19,99 euros .

Vestido drapeado palabra de honor

PVP en Bershka 19,99€ Vestido corto con cut-outs de H&M, 9,99 euros .

Vestido corto con cut-outs

PVP en H&M 9,99€ Vestido blanco bordado con espalda abierta de La Redoute, 79,99 euros .

Vestido blanco bordado con espalda abierta

PVP en La Redoute 79,99€ Vestido corto satinado de Lefties, 12,99 euros .

Vestido corto satinado

PVP en Lefties 12,99€ Vestido de estilo chaleco de Zara, 69,95 euros .

