Cómo llevar un flequillo cortina: 13 ideas y consejos para cortarlo y peinarlo

Entornointeligente.com /

Cuando pensamos en un cambio de look, una de las opciones que más nos gusta para refrescar nuestra imagen y darle un nuevo rollo al cabello, es sin duda apostar por un flequillo . En la actualidad, los flequillos están más de moda que nunca y encontramos estilos para todos los gustos y tipos de rostro. Pero si hay un flequillo que mola mil, que sienta prácticamente bien a todo el mundo y es súper versátil, ese es el flequillo cortina .

En Trendencias Todo sobre la coloración del pelo: los colores tendencia, consejos y 11 tintes recomendados Se trata de un flequillo favorecedor, que se identifica por ser más largo hacia los laterales y más corto en la parte central , pero pasando o rozando las cejas. Por lo que en general no se trata de un flequillo corto, todo lo contrario. Además, se lleva abierto por la mitad (de ahí el efecto cortina) pero se puede llevar más o menos abierto, eso ya es cuestión de gustos o apetencias.

Otro punto que nos encanta de este flequillo, es que enmarca el rostro , lo define y enfatiza la mirada . Además, la largura del flequillo cortina hace que sea muy fácil de jugar con él y lograr diferentes looks. Sin duda, el curtain fringe es perfecto para experimentar cuando estamos indecisas.

Consejos para cortarlo Si eres de las que quiere probar con este flequillo y a la vez intentar hacertelo tú misma en casa , te vamos a contar qué pasos debes seguir para lograr el flequillo cortina y que quede perfecto. Porque los dramas mejor los dejamos para otro día.

Para realizarlo, podemos tener el cabello húmedo o seco, pero lo cierto es que, si somos inexpertas será mejor optar por el cabello en seco , ya que en mojado es más fácil cometer el error de cortar de más. Aún así, lo hagamos en seco o en húmedo, siempre intentaremos ser precavidas y mejor cortar de menos, y si hace falta repetir volveremos a cortar.

Una vez dicho esto, el primer paso es coger la sección de pelo en la que vamos a realizar el flequillo. Para ello con la ayuda de un peine fino y frente a un espejo, mediremos desde la frente hacia atrás unos tres dedos y ahí es donde comenzará la base de nuestro flequillo . A continuación, separaremos con el peine el pelo en forma de triangulo, guiándonos por el arco de las cejas para saber qué cantidad de pelo debemos coger. Tenemos que tener en cuenta, que los cabellos que no tienen demasiada cantidad, será mejor que el flequillo no comience demasiado atrás para no restar cantidad a los laterales.

Una vez tenemos la sección marcada, peinaremos el mechón hasta dejarlo plano, lo pinzaremos con los dedos por debajo de los ojos y lo giraremos una vuelta . Ahora el siguiente paso, es cortar el pelo que nos ha quedado por debajo de los dedos , así la longitud de los mechones laterales será más larga que la de los centrales.

Otra opción para cortar el flequillo una vez tenemos la sección de pelo, es hacer como el estilista de las famosas Chris Appleton , que en su caso una vez tiene el triángulo formado, divide el mechón en dos secciones para cortar el flequillo de manera desfilada, desde los pómulos hasta la mandíbula.

Consejos para peinarlo Una vez tenemos el corte realizado, es el momento de peinar el flequillo. Este punto también es muy importante si buscamos que el flequillo se vea estiloso y con movimiento. Si queremos un resultado con mayor textura y durabilidad, lo primero será aplicar un producto de styling que ayudará muchísimo a mantener el efecto.

Mousse Voluminizante Kérastase Stylist Bouffante

Hoy en Amazon por 26,99€ PVP en Lookfantastic 28,95€ Espray Dream Coat Supernatural de Color Wow

PVP en Lookfantastic 29,45€ Hoy en Amazon por 33,44€ Después de aplicar el producto, nos ayudaremos de un cepillo que pude ser redondo si preferimos un resultado más redondeado y ahuecado, o un cepillo con forma de pala si en cambio buscamos un flequillo menos voluminoso. Una de las formas más sencillas es usar el cepillo a la vez que el secador peinándolo hacia la derecha y hacia la izquierda mientras el secador lo dirigimos desde la raíz hacia abajo. Con la ayuda de los dejos podemos recolocar el flequillo y abrirlo por donde más nos guste.

Cepillo Redondo T3 Volume 2.5

PVP en Lookfantastic 28,45€ Cepillo ghd paddle-cepillo para el cabello GHD

PVP en Sephora 25,49€ Hoy en Amazon por 29,70€ Un toque que también podemos añadir, es el de marcar los mechones laterales ondulándolos un poco o peinándolos hacia fuera . En este caso con un cepillo redondeado y fino peinamos los mechones hacia atrás con el secador. Así texturizaremos y aportaremos una suave onda que se integra genial con la melena, e incluso se ve guay si nos hacemos algún recogido o coleta.

Termix Evolution XL Ø28- Nuevo cepillo térmico redondo de Termix, 3 cm

Hoy en Amazon por 14,75€ Consejos para mantenerlo Para que el flequillo cortina se vea bien, debemos saber que necesita de sus cuidados, y como ya hemos visto, hay que saber peinarlo para que tenga esa forma que le caracteriza. Ligeramente abierto y hacia los lados. Por eso, nos tenemos que hacer a la idea de que el secador y un cepillon son nuestros grandes aliados para mantenerlo y peinarlo.

Y sí, los flequillos cuando van creciendo pierden su forma, pero justo aquí es donde tenemos más margen con el flequillo cortina, ya que a diferencia de otros, este aunque esté más largo se puede seguir luciendo estupendamente , precisamente por su estilo abierto.

Pero si queremos mantener la misma largura, entonces no nos queda otra que volver a cortar y repetir el mismo proceso, solo que deberemos cortar mucho menos , ya que estamos hablando de mantener. Esto será de tres a cuatro semanas.

Ideas para llevarlo El flequillo cortina, en su estilo más puro, es ligeramente abierto y peinado hacia los lados para que los mechones más largos se integren con la melena. Ahora bien, como hemos dicho al principio, se trata de un flequillo súper versátil y por eso nos gusta tanto, porque l e podemos lucir de muchísimas formas diferentes y no aburrirnos de ninguna de las maneras.

Comenzamos con Jennifer López que desde que se decantara por este tipo de flequillo, no ha hecho más que lucirlo de mil maneras. Una de nuestras favoritas, es sin duda cuando lo lleva abierto y peinado hacia fuera . Le enmarca las facciones un montón y le sienta genial.

Pero también la vemos estupenda cuando lo prefiere llevar cerrado y despuntado en el centro . Consigue potenciar la mirada y así con ondas texturizadas es lo más.

Quien nos enamora siempre con su flequillo y hace que lo deseemos temporada tras temporada, es Alexa Chung , que lo combina con una melena long midi y le da un rollo desenfado maravilloso y ultra chic .

Otra opción muy favorecedora, es lucirlo ahuecado y con volumen . Una de las formas más bonitas en la que lo podemos lucir. Para ello hay que trabajarlo bien con el secador y ahuecarlo con un cepillo redondo , y dirigir las puntas hacia fuera.

Como estamos viendo, las opciones son muchísimas, y si con el cabello suelto nos encanta, no podemos decir menos cuando lo acompañamos con un recogido bajo como hace Taylor Swift , que apuesta por la versión abierta hacia los lados .

Dakota Johnson es otra habitual de este tipo de flequillo, y para pisar la alfombra roja le gusta mucho acompañarlo con recogidos de altura media y mechones largos .

El flequillo cortina es lo que tiene, que lo podemos abrir por diferentes puntos y quedar igual de bien. Solo tenemos que ver lo genial que le sienta a Kate Beckinsale abierto a un lado y con moño alto .

Y si hay un estilo que le siente genial a este flequillo, es el desenfadado y estilo boho, como lo luce Sara Carbonero . Ligeramente abierto y con muchos mechones sueltos . Simplemente ideal.

Es un flequillo que queda genial con diferentes estilos, e incluso con trenzas larguísimas y románticas, como la que luce Camila Cabello . En su caso se trata de un flequillo cortina abierto al medio e integrado con ligeros mechones rizados .

Os decíamos que Dakota Johnson es muy fan del curtain fringe , y no solo porque le queda de maravilla, sino precisamente por todos los peinados que se pueden hacer. Y si un día te apetece un flequillo ladeado, pues lo trabajas hacia un lado levantándolo de raíz y puedes lucir el rostro más despejado.

Esta es una de las tendencias que más veremos este año, y se trata del flequillo cortina en versión mini . El corte es exactamente el mismo, pero la largura del propio flequillo es por encima de las cejas , sin llegar a tocarlas ni pasarlas. El resultado, pues así de rejuvencedor y aniñado.

Pero no solo es un flequillo para los cabello lisos, no, los pelos ondulados o rizados, también pueden lucirlo igual de bien. Emma Suárez lo luce así, texturizado e integrado a una melena con mucho volumen.

Entre las muchas variantes que hemos visto a la cantante Danna Paola , está la del flequillo bicolor, verde y amarillo neón. Porque sí, el flequillo cortina, no siempre tiene que lucirse de la manera más clásica.

Mejores productos para mantenerlo Por supuesto, para trabajar el flequillo y lucirlo de la mejor manera, hay unos cuantos productos y utensilios capilares que nos vendrán de maravilla. Así podremos, tanto mantenerlo como jugar con las diferentes posibilidades que nos ofrece este flequillo tan agradecido.

– KYG Tijeras de Peluquería Profesional , este set es perfecto para cortarnos el el pelo. Las tijeras están hechas de acero inoxidable y vienen con un estuche de regalo y tijeras de rebajar. Precio 21,47 euros .

KYG Tijeras de Peluquería Profesional 6.7 Pulgadas

Hoy en Amazon por 21,47€ – Remington Secador de Pelo Ionic Dry 2200 , este secador tiene muy buenas reseñas por lo bien que deja el cabello y por su potencia. Su acondicionamiento iónico reduce el encrespamiento y aportaa una textura brillante y sedosa. Precio 20,29 euros .

Remington Secador de Pelo Ionic Dry 2200

Hoy en Amazon por 20,29€ – Termix Cepillo de pelo neumático para desenredar , este cepillo con forma de pala es perfecto para desenredar y peinar el flequillo. Sus cerdas son de nailon, flexibles y resistentes. Precio 6,74 euros .

Termix Cepillo de pelo neumático para desenredar

Hoy en Amazon por 6,74€ – Cepillo Térmico Cerámica Beter Elite , con base de aluminio cubierto de cerámica y baño de cobre . Su estructura de orificios está especialmente diseñada para moldear y secar el cabello de manera profesional. Precio 3,95 euros .

Cepillo Térmico Cerámica Beter Elite

PVP en Primor 3,94€ PVP en Druni 3,95€ – Cepillo térmico BaByliss PRO Ceramic: con este cepillo térmico se puede crear volumen y moldear de forma rápida y sencilla, ideal para ahuecar bien el flequillo. El barril es cerámico para que el cabello esté más suave y liso. Precio 35,25 euros .

Cepillo Térmico Titanium Turmalina 18 mm Babyliss Pro

Hoy en Amazon por 35,25€ – Bumble and bumble Styling Crème , este producto se puede usar sobre pelo seco o mojado. Su fijación además de buena, aporta cuerpo y flexibilidad al pelo. Precio 24,30 euros .

Crema de peinado Bumble and bumble Styling Creme

PVP en Lookfantastic 24,30€ Hoy en Amazon por 26,44€ – Full Thickening Cream Living Proof , crema ligera que logra que el pelo esté con más cuerpo y gruso, aportando volumen y manejabilidad al cabello. Precio 26,99 euros .

Full Thickening Cream Living Proof

PVP en Sephora 26,99€ – Crema Hidratante de Peinado Moroccanoil , cremapara peinar e hidratar el pelo encrespado y controlar la dirección del pelo. Un producto perfecto para trabajar con secador y refrescar los peinados. Precio 26,79 euros .

MOROCCANOIL Crema Hidratante de Peinado

PVP en Primor 26,79€ PVP en Druni 29,99€ Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias.

Fotos | Gtres, @chrisappleton1 , @johnnyramirez , @saracarbonero , @prunepauchet , @llonguerasoficial , @dannapaola

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com