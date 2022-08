Cómo lavar los dientes a tu perro y tres trucos que sabemos que funcionan

Entornointeligente.com /

Esto de tener perros es mucho más complicado de lo que nos parecía al principio y hay verdades sobre tener mascota que nadie te cuenta . Pero también son adorables, cariñosos y parte fundamental de nuestra vida, por eso queremos cuidarles lo mejor posible y en eso el aseo tiene un papel fundamental.

Los expertos ya nos dijeron cómo mantener a tus perros con una buena higiene , y además del baño, las uñas y mantener los oídos al día, es importante revisar la boca de nuestros hijos peludos .

Una buena salud dental evita futuras dolencias bucales que pueden derivar en infecciones, por eso es tan importante cuidar la salud dental de nuestras mascotas. Además de cuidar la alimentación de nuestros perros (puedes ver aquí cuáles son los mejores piensos según la OCU que te faciliten la tarea), hay que revisar y limpiar su boca para evitar problemas.

Los depósitos de sarro amarillos y marrones en la línea de la encía, por ejemplo, o el hecho de que tengan las encías inflamadas o mal aliento, pueden indicarnos que la salud dental de nuestro perro no es todo lo buena que debería. Como siempre, es importante que si algo no cuadra o tenemos dudas acudamos a nuestro profesional veterinario para asegurarnos de que no hay ningún problema oculto.

En Trendencias Los perros pueden comer arroz, fideos o pasta: cuándo darles, cómo cocinarlo y cuánta cantidad Cómo lavar los dientes a tu perro Según los expertos de Happets , un par de cepillados a la semana evitarán posibles problemas dentales en nuestros perros. Pero ¿cómo cepillo a mi perro los dientes? Olvídate de usar lo mismo que usarías para ti ( humanizar a nuestros perros no es tan cool como parece), porque la pasta de dientes para humanos no es la opción adecuada.Existen pastas formuladas especialmente para mascotas que son más segura s, así como cepillos de dientes para perros que harán tu tarea más sencilla. En cuanto a cómo cepillar los dientes comenzaremos con movimientos circulares (sobre todo incidiendo en la unión de los dientes con la encía), y al final, cepillando verticalmente los dientes.

Canosept Set de Cuidado Dental del Perro (3 Piezas) – Cepillo Dientes Perro – Pasta de Dientes para Perros – Cepillo de Dientes para Perros – Cuidado Dental óptimo del Perro

Hoy en Amazon por 15,52€ Para acostumbrar a tu mascota al proceso de cepillado, lo ideal es comenzar cuando es un cachorro, pero si le has adoptado siendo ya mayor como pasó con la familia que adoptó a Paul y no le gusta demasiado que le cepilles de forma tradicional, no te preocupes, hay más opciones.

Trucos que funcionan para limpiar los dientes a tu perro Dedales de silicona y pasta de dientes veterinaria Si lo de los cepillos no es ni para ti ni para tu mascota, hay una opción que quizá sea más sencilla que son los dedales de silicona , como este de Kiwoko . Colocas el dedal sobre tu dedo y frotas sus dientes usando pasta veterinaria.

Cepillo de dientes para mascotas de Artero en forma de dedal limpiador apto para perros y gatos para eliminar el sarro, la placa y el mal aliento.

PVP en Kiwoko 6,19€ En Trendencias Mini-mochilas y bolsos cómodos para llevar todo lo necesario cuando sacamos a nuestro perrete a pasear Snacks dentales Si lo de cepillar es tarea imposible con tu perro, ni con cepillo ni con dedal, puedes probar con los llamados snacks dentales , unas chuches que les gustan mucho más y hacen las veces de cepillos de dientes para perros. De hecho hay hasta algunos que tienen forma de cepillo como estas de Kiwoko . Al morder, se limpiará el sarro y además evitaremos el mal aliento.

Los snacks para perros medianos Whimzees cepillo dental son una curiosa golosina con forma de cepillo de dientes y con un delicioso sabor.

PVP en Kiwoko 9,56€ WHIMZEES Snack Cepillo Dental para Perro, XS – 48 Bolsa

Hoy en Amazon por 11,55€ PVP en El Corte Inglés 11,55€ Una limpieza dental profunda Tu veterinario será quien te indique cuándo hay que hacerla, ya que requiere dormir a tu perro, y es un procedimiento no solo más caro sino más invasivo y que necesita ser realizado por profesionales.

Otra opción es aprovechar la visita a la peluquería para que le hagan a tu perro una limpieza más exhaustiva. La directora de Trendencias, Patricia de la Torre, aprovecha el momento de pelu para contratar un cepillado dental con ultrasonidos. «Combino un spray para el mal aliento , los palos de chuche y lo de la pelu y Leia siempre tiene la boca perfecta», afirma.

Belly Spray Dental Perros con Aceite de Menta y Romero – Enjuague Bucal Perros para Mal Aliento de Perros – Eficaz Spray Anti Sarro Perros – Práctica Alternativa a Pasta de Dientes para Perros, 100ml

Hoy en Amazon por 12,99€ El truco que funciona para combatir el mal aliento: perejil Como extra vamos a darte un trucazo que hemos probado y sabemos que funciona, que los expertos de Purina recomiendan. Si a tu perro le huele su preciosa boquita a pozo y no sabes qué más hacer para eliminar su mal aliento prueba a ponerle perejil picado en la comida .

Para los humanos el perejil está lleno de minerales y vitaminas , y además es un desodorante natural que elimina el mal olor. No le sentará mal ni cambiará el sabor de su comida si no echas demasiado. A nosotras nos funciona de maravilla, palabrita.

Fotos | iStock, Helena Lopes y Brian Brxtn en Unsplash

