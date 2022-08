Cómo las crecientes tensiones en el Estrecho de Taiwán podrían amenazar el comercio mundial

Entornointeligente.com /

Los lanzamientos de misiles de China en las aguas costeras de Taiwán esta semana han subrayado los riesgos para las cadenas de suministro globales de cualquier escalada sostenida de las tensiones entre Beijing y Taipei.

Los ejercicios militares en respuesta a una visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán parecieron un ensayo para un bloqueo de la isla dependiente de las exportaciones, sobre la cual Beijing reclama soberanía, con algunos buques de carga obligados a ajustar el rumbo y las aerolíneas cancelando vuelos.

Tres de las seis áreas bloqueadas para los ejercicios están en o cerca del Estrecho de Taiwán, el cuerpo de agua entre la isla y China continental que tiene solo 130 km de ancho en su punto más estrecho . El Estrecho es la principal ruta de navegación entre China y Japón, la segunda y tercera economía más grande del mundo, respectivamente, y Europa. También sirve como ruta comercial para la potencia tecnológica de Corea del Sur, transportando productos manufacturados desde las fábricas de Asia a muchos de los consumidores del mundo.

«En un entorno en el que China intenta tomar un papel más asertivo y trata de bloquear el Estrecho. . . será enormemente disruptivo», dijo Anoop Singh, analista principal del corredor marítimo Braemar. «Todo se verá afectado».

Los ejercicios militares de China en el Estrecho y el Mar de China Oriental esta semana, que tienen un alcance significativamente más amplio que los realizados durante la última crisis de este tipo en 1995 y 1996, solo estaban programados para durar unos pocos días. Pero los analistas dijeron que las maniobras podrían iniciar un período sostenido de mayores tensiones en el Estrecho.

Beijing afirma que la visita de Pelosi, la primera de un presidente a Taiwán en 25 años, es parte de un «vaciamiento» de la política de «una sola China» de Washington, según la cual Estados Unidos reconoce a Beijing como el único gobierno de China y reconoce, pero no acepta, su reivindicación de la isla.

«Los simulacros prolongados o regulares en el Estrecho de Taiwán podrían crear interrupciones significativas en el comercio de Taiwán con el resto del mundo y en las cadenas de suministro globales «, escribió en una nota Homin Lee, macroestratega de Asia en Lombard Odier.

Los efectos La mitad de la flota mundial de contenedores y el 88% de los barcos más grandes del mundo por tonelaje pasaron por el Estrecho este año, según datos informados por Bloomberg.

El mundo mira la visita de Pelosi a Taiwán: las claves de un nuevo foco de tensión y cómo podría responder China Si bien los ejercicios con fuego real son «un evento extremadamente común en el mar», por lo general están restringidos a áreas menos transitadas, dijo Singh de Braemar. Agregó que 1 millón de barriles de crudo y derivados normalmente pasan por el Estrecho por día. «Esta agua suele estar muy, muy congestionada».

Singh dijo que sabía de al menos dos grandes navieras que habían pedido a los barcos que evitaran el Estrecho luego de informes de fuego vivo en el área.

«Es probable que la mayoría de los demás sigan [su] ejemplo», agregó.

En otras partes de Asia-Pacífico, el grupo naviero japonés NYK Line emitió una advertencia para evitar el Estrecho, mientras que la aerolínea surcoreana Korean Airlines canceló todos los vuelos entre Seúl y Taipéi el jueves y el viernes. Los medios coreanos también informaron que Asiana Airlines canceló sus vuelos entre Seúl y Taipei, mientras que Cathay Pacific de Hong Kong dijo que estaba «supervisando los acontecimientos muy de cerca».

Cualquier intento prolongado de impedir el comercio internacional desde Taiwán, con varios de los principales ejercicios militares cerca de dos de los principales puertos de la isla, dañaría el comercio mundial .

Taiwán es un eslabón crucial en las cadenas mundiales de suministro de tecnología. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co representa el 90% de la capacidad de chips de última generación del mundo, mientras que los fabricantes de contratos electrónicos intermedios, como el proveedor de Apple, Foxconn, producen componentes y ensamblan productos desde teléfonos inteligentes hasta servidores para algunas de las empresas más grandes del mundo.

Más consecuencias a través del Estrecho podrían ser devastadoras para la economía de Taiwán, con el 40% de sus exportaciones destinadas a China y Hong Kong, según cifras de Capital Economics. China ya ha anunciado la suspensión de miles de importaciones agrícolas de la isla.

«En caso de un desastre que realmente cierre Taiwán por un período de tiempo, realmente no sé cómo podría sobrevivir la cadena de suministro global para la industria tecnológica», dijo Dan Nystedt, vicepresidente de TriOrient Investments.

«Tienes al menos US$ 3 billones a US$ 4 billones de trabajo que no se va a hacer, potencialmente».

Paul Tsui, director gerente de la firma de servicios de logística con sede en Hong Kong, Janel Group, que atiende a compañías como General Electric, dijo que algunos clientes expresaron su preocupación por las interrupciones en los negocios por la visita de Pelosi a Taiwán.

«Si las tensiones en el Estrecho de Taiwán aumentan, los costos y los tiempos de tránsito aumentarían significativamente [y] podrían ser incluso peores que las interrupciones de Covid», dijo Tsui.

