Cómo invertir en una propiedad en España con solo 100 euros

En este contexto, 2022 ha sido el año propicio para la startup española Reental.co , quel propone el novedoso negocio de tokenizar inmuebles y cuyo propósito es democratizar la inversión en el sistema inmobiliario mediante la tokenización y la digitalización de un bien inmueble.

Actualmente, Reental cuenta con más de 5 mil usuarios registrados de más de 50 nacionalidades y 600 inversores, y ya ha concretado operaciones por casi 5.000.000 de euros en 25 inmuebles. El país que más usuarios e inversores registra, fuera de España, es Argentina.

La empresa está experimentando un fuerte crecimiento desde su nacimiento y destacan la presencia de inversores latinoamericanos, sobre todo argentinos, que son los que mayor presencia tienen (14%), y los mexicanos, que son líderes a nivel volumen de negocios.

Las ventajas de invertir en activos tokenizados Modelos de inversión como el de Reental permiten a inversionistas de cualquier escala participar en oportunidades financieras fraccionadas. Los activos tokenizados ayudan a proporcionar mayor liquidez, mayor visibilidad en los precios, transacciones más rápidas y económicas, más transparencia y accesibilidad global.

Tokenizar un inmueble en tokens de 100€ permite oportunidades de inversión a personas que no tendrían el capital suficiente para adquirir un inmueble completo, o incluso el tiempo y los recursos para gestionar la explotación de dicho inmueble (compra, reforma, alquiler y posterior venta). Permite la diversificación y el acceso a inmuebles que de otra forma no estarían disponibles.

La tokenización ofrece total transparencia y cualquier persona puede consultar en la blockchain la información relativa a los tokens asociados a cada inmueble. Además se trata de un mercado abierto en el que se puede generar liquidez inmediata y, por lo tanto, el poseedor del token puede desinvertir sin ninguna barrera.

Finalmente, la inversión a partir de la tokenización permite recibir los rendimientos como si el inversor fuera propietario pero sin las preocupación que ello conlleva.

Diferencias relevantes

Dentro de los esquemas de inversión inmobiliaria tradicional pueden distinguirse dos modelos, cuyas diferencias con el modelo tokenizado son evidentes.

Inversión particular: en este modelo una persona se encarga de todas las gestiones; es decir, de la búsqueda, negociación, valuación del inmueble, compra, gestiones legales, búsqueda de inquilinos, gestión de los mismos, etc. Inversión en crowdfunding: en general este tipo de inversiones están orientadas a obra nueva y, como punto importante, la plataforma de crowdfunding no es la propietaria de los inmuebles. Permite que se invierta con capitales relativamente bajos, pero no es la propietaria de los mismos y el inversor tiene que esperar al final del compromiso adquirido para recibir los dividendos o salirse de la inversión.

Reental 2.jpg Las oportunidades de inversión desde países latinoamericanos son amplias. Por ejemplo, de acuerdo con el Informe Blockchain LATAM 2022 de Sherlock Communications, en Argentina, la adopción de criptomonedas ha tenido un gran auge recientemente, pues alrededor de 1.3 millones de personas (casi 3% de la población) poseen estas herramientas. En México, 9.7% de los encuestados por Statista admitió poseer activos digitales; el país ocupa el puesto 44, a nivel mundial, en el Índice Global de Adopción de Cripto 2021.

El modelo de inversiones de Reental ha resultado tan exitoso y accesible a la personas que en abril de este año logró vender una casa en Sevilla en tan solo 4 minutos, lo que supone todo un récord en el sector y da cuenta de la rapidez con que el mismo está evolucionando.

¿Tokenizar?

Tokenizar un inmueble significa dividirlo en partes más pequeñas que son representadas por tokens, los cuales poseen derecho de propiedad, y registrar los contactos con tecnología blockchain. Cada uno de estos tokens es digitalizado para comercializarse en el universo online y almacenarse en la billetera o wallet de cada inversor.

Si un token es la representación digital de un activo, tokenizar un inmueble significa dividir la deuda del inmueble en unos tokens que representan dicha deuda.

El proceso de adquisición de los tokens es 100% digital y es muy sencillo de ejecutar. Los mismos quedan registrados en la blockchain y se visualizan en la billetera virtual del inversor, quien recibe mensualmente los rendimientos generados para que pueda reinvertirlos en el proceso y generar interés compuesto, o utilizarlos a su conveniencia.

Inversiones en blockchain

Blockchain es la tecnología sobre la que se han construido las criptomonedas en un inicio. El término de criptomoneda puede generar cierta confusión, ya que no todas tienen uso como monedas o dinero, por lo que para este caso es más adecuado el término tokens , dentro de los cuales hay varios grupos: security token, utility token, NFT, etc. Los tokens de Reental son security tokens, ya que representan un activo financiero y se requiere el proceso de KYC (Know Your Customer).

Con la blockchain se busca la reducción de los costos generales a través de un aumento en la eficiencia, la transparencia y la auditabilidad. La digitalización de los registros de transacciones en libros contables, distribuidos y compartidos y la tokenización de la propiedad de los activos pueden permitir transacciones más rápidas y menores costos, al mismo tiempo que se reduce el potencial de fraude y lavado de dinero.

En blockchain todo es trazable, transparente y no se puede modificar. Además las transacciones son rápidas y baratas, y no dependen de un intermediario que pueda aprobar o rechazar la transacción con base en sus propios criterios.

Si se toma en cuenta que los activos más abundantes para inversión no son los bonos ni las acciones, sino los bienes raíces, el potencial de inversión y rendimientos en plataformas como Reental es inmenso.

