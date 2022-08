Cómo instalar el reproductor Kodi en los Amazon Fire TV Stick paso a paso

Entornointeligente.com /

Una de las mejores aplicaciones que puedes instalar en tu Amazon Fire TV Stick es el reproductor Kodi . Este, permite gestionar contenidos multimedia de una forma muy eficiente, y además permite acceder a contenidos en Internet de forma directa. Y, para redondearlo todo, es gratuito. Te contamos lo que tienes que hacer para lograr esto.

Una de las cosas que debes saber es que este software no está entre las opciones que se pueden descargar en la tienda de Amazon para sus dispositivos, pero no es complicado conseguirlo de forma segura. Aparte, es muy importante indicar que el uso de Kodi es completamente legal , por lo que no vas a tener problemas por este motivo (otra cosa son los añadidos que se utilizan, que pueden saltarse algunas leyes respecto a la propiedad intelectual, por lo que cuidado con esto).

Un par de detalles importantes de Kodi El primero es que su función para acceder a contenidos en la nube puedes necesitar utilizar una VPN . Esta es una aplicación que permite sortear las restricciones por localización, ya que posibilita el simular que estás en diferentes lugares del mundo a la hora de acceder a Internet. E, incluso, te dará un plus de confidencialidad debido a que cuenta con esta opción también.

El segundo detalles es que el uso de la aplicación con los Fire TV Stick es muy sencillo, porque se navega con el mando a distancia incluido con el accesorio. Por lo tanto, todo resulta bastante sencillo. Seguro que acabas muy satisfecho en lo que tiene que ver con el uso del reproductor multimedia.

Instalar el software en los Amazon Fire TV Stick Si tienes un modelo que cuenta con compatibilidad con Alexa, los pasos puedes realizarlos con la voz. Pero, para no fallar donde menos te lo esperas, lo ideal es que utilices el mando a distancia para realizar los pasos que enumeramos a continuación:

Lo primero es acceder a la Configuración del Fire TV Stick y, dentro del apartado, Mi Fire TV busca las Opciones de desarrollador. Aquí activa la función Instalar apps desconocidas. De esta forma, no tendrás problemas con el APK de Kodi. Ahora entra en la tienda de aplicaciones que existe en la interfaz de usuario y procede a la instalación de una llamada Downloader. Esta es la que te permitirá conseguir el software luego. Ejecuta la app que has obtenido y, en el cuadro de búsqueda que aparece en la pantalla, escribe lo siguiente: ‘ https://kodi.tv/download/ ’. Selecciona la opción Android que verás y, entre las disponibles, elige la de 32 bits. Ahora verás que aparece una nueva pantalla que tiene un botón denominado Instalar. Dale uso y espera a que el proceso finalice (el tiempo depende de la conexión a Internet que tengas). Ya has finalizado, y podrás ver el icono de Kodi entre los que están disponibles como aplicación en el Fire TV Stick. Para utilizarlo, simplemente pulsa con el botón acción del mando a distancia. Como ves todo es muy fácil y, desde este momento, ya puedes disfrutar del reproductor multimedia más utilizado para los accesorios de Amazon de los que hablamos. Todas sus posibilidades de audio y vídeo seguro que te van a encantar.

