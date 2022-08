Cómo influye TikTok en el mundo

Entornointeligente.com /

El poder de las redes sociales, que permite que las cuentas se hagan famosas en un instante, también ha creado una plataforma para la creatividad y una forma de entretenimiento diferente. Hoy en día, TikTok cuenta con más de mil millones de usuarios y los usuarios y cuentas españoles forman una gran parte de ellos (y también una parte creciente).

La plataforma cuenta con 1.000 millones de usuarios activos mensuales, lo que garantiza un alcance extremadamente amplio para que se produzca ese «momento viral» y se amplifique el contenido. Al ser una de las redes sociales más populares en la actualidad, TikTok ofrece a los creadores de contenido la oportunidad de ganar dinero con su talento creativo. Hacerse rico gracias a las redes sociales es el sueño de muchos. La lista es interminable para los usuarios de TikTok.

Los 10 principales influencers de España cuentan con más de 162 millones de seguidores, y el contenido de los influencers incluye bailes, concursos y sketches divertidos.

Para entender mejor el fenómeno, el equipo de Tragaperras Online de PartyCasino ha elaborado una infografía que muestra el número de seguidores, las ganancias y las tasas de participación de las mayores estrellas de TikTok a nivel mundial en la actualidad.

Más sobre Forbes No hace falta decir que, detrás de todo el brillo y el glamour, ganarse la vida en las redes sociales no supone una tarea fácil. Sin embargo, la influencer que más gana en TikTok según Forbes, Charli D’Amelio, que ganó unos impresionantes 27, 5 millones de dólares el año pasado, lo hace parecer fácil. TikTok no requiere ninguna red, ni búsqueda, ni siquiera ningún inicio de sesión, lo que hace aún más fácil ver el contenido.

Según un artículo del Economist, los ingresos de TikTok fueron de unos 4.000 millones de dólares el año pasado y es probable que alcancen los 12.000 millones este año y los 23.000 millones en 2024, casi todos procedentes de la publicidad. Estas cifras ciertamente explican la urgencia por asegurar que su contenido sea tendencia, ya que existe una gran oportunidad de ganar dinero. Otra cosa buena de TikTok es que los usuarios no tienen que acumular seguidores a lo largo del tiempo, sólo tienen que crear un único contenido que se haga viral, y los seguidores vendrán después.

Consulte aquí la lista de los principales influencers de TikTok a nivel mundial.

