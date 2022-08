Cómo identificar flores y plantas con la cámara de los iPhone

Entornointeligente.com /

En la aplicación Cámara de los iPhone se incluyen algunas opciones que no todo el mundo conoce y que son bastante útiles. Más allá de establecer ajustes para obtener las mejores fotos posibles, existen algunas utilidades que pueden sacarte de algún apuro. Un ejemplo es la que permite identificar cosas como pueden ser plantas y flores.

Esto es posible conseguirlo desde la llegada del sistema operativo iOS 15 , pero algunos no conocen su existencia y, mucho menos, la forma en la que hay que utilizar las herramientas en cuestión. El desarrollo en cuestión se denomina Búsqueda visual , y su objetivo es reconocer lo que se está enfocando, ya sea una animal, planta e, incluso, una obra de arte. Una buena opción es que ahora que no tengas que recurrir a un libro para saber lo que estás viendo -y esto es especialmente interesante si estás fuera de casa y no tienes opción de hacer esto.

Así puedes reconocer objetos con la cámara de los iPhone Te mostramos los pasos que tienes que dar uso a la función Visual Lookup, sin necesidad de instalar nada en el terminal o realizar modificación alguna. Lo cierto es que todo es muy sencillo y no existe problema alguno para poder acceder a la herramienta -según abre la aplicación Cámara de los teléfonos de Apple -. Son los siguientes:

Abre la aplicación Fotos del iPhone y, una vez que esté en funcionamiento, enfoca el objeto, flor, planta o cuadro que deseas identificar. En la zona inferior de la pantalla verás que hay un icono con la letra «i» en su interior, que es la que te permite acceder a la función de la que estamos hablando (si tiene una estrella encima, es que es posible identificar lo que se está viendo). Pulsa en él para iniciar el reconocimiento. Ahora verás en el centro de la pantalla, en el lugar en el que está la imagen enfocada, un icono circular pequeño. Dale uso para revisar los resultados de la búsqueda online con la información adquirida. Ahí podrás ver los datos al respecto y sabrás de qué se trata el objeto enfocado. Has terminado y, evidentemente, puedes utilizar esta función todas las veces que consideres necesario. Pexels

Como has podido ver, la dificultad es inexistente para aprovechar la función Visual Lookup que tienen los iPhone de Apple. Un detalle adicional: en cada resultado de la búsqueda puedes pulsar para acceder a la información de forma completa , lo que siempre es positivo para, por ejemplo, conocer la historia de la obra de arte que estás enfocando o todo lo que necesitas conocer de la flor que has visto en el campo.

