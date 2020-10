Cómo han enfrentado la crisis del coronavirus escuelas y colegios de Guayaquil y zonas cercanas, varios planteles dejaron de funcionar

Entornointeligente.com /

La pandemia de COVID-19 ha generado una atmósfera de temor por los potenciales contagios y una debacle financiera que la sienten en mayor medida los ciudadanos de escasos y medianos recursos.

Estos problemas han golpeado al sector educativo privado, como el de Guayaquil y sus alrededores.

Según los registros de la Federación de Colegios y Escuelas Particulares Laicos (Fedepal-Guayas), tres de sus 80 instituciones educativas asociadas ” no han funcionado” este año: Antares, Santa Luisa de Marillac y Casitas del Saber.

Martha Córdova, presidenta de este gremio, explica que la deserción de estudiantes redujo los ingresos de los planteles.

“Muchos padres han perdido sus trabajos o sus sueldos han sido reducidos entonces no están pagando a las instituciones. Se les programó una rebaja, pero a pesar de todas las rebajas tampoco están pagando. Hay una cartera alta vencida del pago de pensiones”, indica Córdova.

La reducción de ingresos que ha experimentado este sector ha provocado despidos en la plantilla de profesores y personal administrativo.

“¿Cómo sostengo una nómina de docentes que no la puedo solventar? Y también liquidarlos nos ha costado mucho, que también ha dejado en crisis a muchas instituciones, porque no solamente es que el maestro no trabaja, tengo que liquidar sus años de trabajo”, dice la presidenta de Fedepal, quien añadió que para sortear esas deudas muchos colegios han realizado préstamos bancarios.

Padres se han adaptado a la teleducación. Archivo

La deserción estudiantil, indica Córdova, se ha registrado con mayor incidencia en las áreas de la educación básica. Así lo corrobora el presidente de la Corporación para la Calidad de la Educación (Corpeducar), Abelardo García, quien informa que hay planteles, de los 17 que integran este gremio, que han experimentado una deserción de entre el 10% y el 20% de su alumnado .

“Muchos de esos alumnos son los de preescolar. También se ha visto bastante deserción en edades por debajo de los 10 años (…). Hay colegios que no abrieron esos niveles (preescolar)”, precisa.

Por esa reducción de estudiantes, añade, planteles de este gremio han tomado ciertas medidas para mantener las funciones.

“En unas (instituciones) tuvieron que hacer recorte de personal por esto de que le comentaba de las clases que no se abrieron, quedaron profesores que no tenían paralelo al cual atender. Otras se acogieron a la reducción de salario del 25% . Un poco han ido mitigando el golpe”, lamenta García.

COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19

* 148.171 confirmados con prueba PCR. * 128.134 recuperados * 19.937 casos con alta hospitalaria * 255.231 casos descartados. * 7.991 fallecidas confirmados. * 4.244 fallecidos probables Consultas: [email protected] pic.twitter.com/neOO4CQTlY

— Salud_Ec (@Salud_Ec) October 13, 2020

Por otro lado, las instituciones educativas privadas preparan sus protocolos de bioseguridad para estar listos cuando el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional lo disponga, aunque actores de este sector creen que ese escenario es prematuro . En el país se contabilizan más de 140 mil casos confirmados de COVID-19 , de esos, cerca de 8 mil fallecidos a causas de las complicaciones de esa enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2. (I)

