Cómo hacer que un hombre piense en ti, intenta dejar huellas

Un hombre, al igual que una mujer, no puede dejar de pensar en alguien debido, muchas veces, a motivos como los que veremos a continuación, por lo que te recomendamos que cuando estés con él intentes dejarle huella en estos sentidos:

Haz que sienta admiración por ti: la admiración es uno de los factores más potentes a la hora de enamorar a alguien. Muchos amores platónicos son, de hecho, pura admiración por alguien. Así que, si quieres que él no deje de pensar en ti y te busque, lo mejor es que le muestres sin reparo tu forma de actuar y de pensar, pues lo cierto es que cuando alguien tiene personalidad propia y la muestra sin miedo, no solo enamora, sino que a veces provoca admiración, ya que no todo el mundo es capaz de mostrarse tal y como es sin miedo al qué dirán o a lo que puedan pensar los demás.

Muéstrate interesante: las personas que tienen pasión por algo, ya sea la música, la pintura, la escritura o la lectura, entre otros, despiertan una real pasión y curiosidad en los demás, ya que pueden enseñarles un mundo que el otro desconoce. O, incluso, si ambos compartís la misma pasión, eso puede parecerle interesante también, ya que podéis debatir de cosas que con otras personas le resultaría imposible.

Sé algo independiente: la independencia, aunque parezca fascinante, cautiva a los demás. Es más, cuando estamos enamorados de alguien, resulta especialmente atractivo el hecho de que alguien sea independiente y esté bien consigo mismo. Cuando, por el contrario, alguien está muy triste y necesita constantemente la atención de los demás, esto puede ocasionar el efecto contrario.

La sensualidad es uno de los puntos más fuertes a la hora de hacer adicto a ti a un hombre.

