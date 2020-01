¿Cómo ganarán dinero Harry y Meghan ahora que no son de la realeza?

Entornointeligente.com /

Ahora que Harry y Meghan ya no formarán parte de la realeza, muchos seguidores de la familia británica se preguntan qué trabajo pueden tener tanto el inglés como la estadounidense.

Tras hacerse oficial sus salidas, la pareja dejará de percibir el ingreso “real” que obtenían por ser hacer sus labores dentro de la realeza. Esto significa que no recibirán el tratamiento de Su Alteza Real (His Royal Highness) y se han comprometido a devolver los 2,4 millones de libras (3,1 millones de dólares) de las obras de reforma del chalé de Frogmore donde residen en Inglaterra.

Conoce la historia de Eduardo VIII quien renunció a la realeza, igual que el príncipe Harry por Meghan ¿Cómo ganarán dinero ahora? La decisión de la pareja estaba entre manos desde hace algunos meses, así lo dieron a conocer el personal que rodea los Duques de Sussex.

Hace seis meses, Enrique y Meghan solicitaron en la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido marcar las frases Sussex Royal y Sussex Royal Foundation para usar en libros, artículos de papelería, ropa como pijamas y calcetines, campañas de caridad y la provisión de capacitación, deporte y atención social, de acuerdo a la prensa inglesa.

Reina Isabel acepta renuncia de Harry y Meghan, pero los obliga a pagar $3 millones por remodelación de su casa

La pareja ya no recibirá fondos públicos y renunciarán a sus títulos nobiliarios.

Esto ayuda a entender un poco de donde pueden sacar fondos ahora en esta “nueva vida” alejada de la monarquía.

El recientemente estrenado sitio web de la pareja, Sussex Royal, no describe cómo pretenden financiarse en el futuro. Sin embargo, el año pasado, se informó que Harry sería productor ejecutivo de un documental sobre salud mental junto a la magnate de la televisión estadounidense Oprah Winfrey para el servicio de video de Apple.

Por su parte hay quienes aseguran que Meghan, que protagonizó el drama legal de televisión “Suits”, podría revivir su carrera como actriz, en vista de la demanda y los honorarios a los que podría acceder.

“After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as ‘senior’ members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support.” — The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image © PA

Dinero propio ahorrado El Príncipe Harry sirvió en el Ejército Británico durante 10 años, y como piloto de helicóptero para el Cuerpo Aéreo del Ejército, recibió alrededor de $ 50,000 al año, según Forbes . También recibió una herencia de $ 10 millones después de impuestos de su madre, la princesa Diana, después de su trágica muerte.

En abril está previsto el lanzamiento de una fundación que servirá como motor de operaciones de la pareja, convertida en una ‘power couple’ a la americana, con Ophra Winfrey como madrina y con la aportación de famosos de Hollywood, aprovechando sus poderosas amistades en Estados Unidos, destacan especialistas de la realeza.

En un principio se dijo que la pareja viviría entre Canadá y Reino Unido, sin embargo, Estados Unidos puede ser un lugar estratégico para vivir entendiendo los negocios que pueden realizar.

