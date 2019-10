Cómo funciona la plataforma de préstamos de criptomonedas compuestas

Entornointeligente.com /

Desde su aparición en 2009, Bitcoin definitivamente abrió un mundo de oportunidades y posibilidades para el desarrollo de negocios, aplicaciones y servicios en el mundo financiero. Desde entonces, cada vez más personas se están involucrando con una nueva forma de ver las finanzas, el Finanzas descentralizadas ( DeFi ), que indica que el panorama tradicional de administración del dinero probablemente sea quedarse atrás a nivel mundial.

Por otro lado, estamos en un contexto en el que el mercado de cifrado está comenzando a madurar lentamente y a construir una infraestructura financiera básica, por decir lo menos.

En ese sentido, [1 9659006] DiarioBitcoin explica qué es el protocolo de préstamo de criptomonedas y cómo funciona Compound Finance para aquellos que quieren probar y ganar intereses usando criptomonedas.

Qué es Compound Finance Compound Finance es un protocolo que permite ganar interés en los activos criptográficos que ofrece el usuario, colocándolos en un grupo de liquidez (grupo de liquidez), así como préstamos de fondos a otros participantes.

Los activos ofrecidos son Ether (ETH), 0x (ZRK), Dai (DAI), Token de atención básica (BAT) y Augur (REP) . Según una nota de los medios de comunicación Blockonomi Compuesto realizó una encuesta en agosto en Twitter pidiéndoles a sus usuarios que les dijeran qué monedas querían ver en la plataforma, lo que indicaría que Se acercan dos nuevas monedas.

Este protocolo tiene un algoritmo que calcula la tasa de interés que ganará, de acuerdo con la oferta y la demanda de cada activo en cada mercado monetario, o ” mercado monetario “. Además, el interés se acumula en cada bloque de Ethereum .

A diferencia de su banco, el interés comienza a funcionar para el usuario al mismo tiempo que deposita en el contrato inteligente ( contrato inteligente ) de Compuesto . Por lo tanto, la tasa que gana es más alta que la de los bancos tradicionales porque no hay intermediarios.

Crecimiento inusual El compuesto tiene menos de un año en el mercado, sin embargo, como se puede ver en La imagen de la izquierda ya ha acumulado un valor ( Oferta total ) de casi USD $ 162 millones en contratos, equivalentes a casi 885,246 éteres (al momento de la escritura, un éter cuesta USD $ 183).

Mercado de préstamos de criptomonedas en Compuesto (octubre de 2019). Fuente: Compuesto. Finanzas. Para dar una idea del crecimiento del protocolo, en febrero, Compuesto acumuló un valor (G ross Supply ) de USD $ 22 millones en contratos, por lo que el El crecimiento después de 7 meses ha sido del 731%.

Mercado de préstamos de criptomonedas en Compuesto (febrero de 2019). Fuente: Medio. El modelo de negocio para la empresa consiste en generar un diferencial entre la tasa a la que se deposita y a la que se presta y cobrar un porcentaje sobre esa diferencia. [19659020] Actualmente, este protocolo está controlado centralmente, pero está incluido en sus planes para pasar a un modelo DAO en la medida en que la comunidad sea lo suficientemente madura y sólida.

Cómo funciona El compuesto permite establecer los denominados mercados monetarios ( mercados monetarios) que no son más que grupos de fichas con tasas de interés establecidas por sus respectivos algoritmos. Los proveedores (prestamistas) y prestatarios (prestatarios) del criptoactivo interactúan directamente con el protocolo, no entre ellos como con un peer-to-peer como Localbitcoins ganando y pagando intereses flotantes no negociables entre ellos.

Por lo tanto, cada mercado monetario es único y contiene públicamente el registro de transacciones y un historial de tasas de interés, lo que permite a cualquier participante ver en qué condición se encuentra cada mercado.

Cryptoactive ofrecido en Compuesto. Fuente: Compuesto. Finanzas . Una vez que ingresa a la plataforma, puede ver las tarifas anuales que ofrece el protocolo para colocar su token en un grupo de liquidez. Si decide ingresar a uno de estos grupos, el protocolo también le permitirá tomar un préstamo en cualquiera de los otros tokens de la lista.

Al depositar un activo, los tokens se transforman en un ERC20, permitiendo aumentar la oferta (oferta) del grupo . En lugar de cruzar órdenes como lo hace un intercambio, el grupo le permite ingresar y salir de las posiciones en cualquier momento que desee.

En Compuesto no hay fallas predefinidas para pagar los préstamos, es decir, no hay necesidad de comprometerse en una fecha para reclamar otra vez o devolver la que usted debe. Por lo tanto, el usuario tiene la libertad de cumplir su compromiso en cualquier momento.

También es necesario usar una billetera como Metamask por ejemplo, que le permite interactuar con la red Ethereum .

Un ejemplo Suponga que tiene 100 DAI (USD $ 100) y desea ETH .

Tú. Puede bloquear (oferta) DAI a una tasa de rendimiento anual del 12.46% e ir al mercado monetario de ETH y tomarlo a una tasa del 2.55% . Este usuario, por ejemplo, Twice Crypto cuenta cómo en dos semanas de agosto de 2019, ya había ganado 7 Dai s, un interés del 14.8%, que según él, tomaría años para ganarlo en el sistema bancario tradicional.

Una de las condiciones es que solo se puede pedir prestado un monto menor en dólares del que se ha ofrecido. Este mecanismo permite la cobertura en caso de incumplimiento de posibles participantes, similar al sistema utilizado por MakerDAO que requiere un 150% de sobrecolateralización (o colateralización de 1.5x) al menos sobre lo que se retira (si desea pedir prestado USD) $ 100, debe haber ofrecido USD $ 150 al grupo de liquidez).

En su caso, Compuesto requiere la misma tasa para permitir préstamos con la diferencia de que el costo de liquidación es del 5% en la actualidad.

Usos diferentes El primer uso que nos permite el protocolo Compuesto y el más básico, es que si el usuario es titular (mantiene criptomonedas) A largo plazo, puede gana un interés en tus activos.

Sin embargo, y gracias a la liquidez del protocolo, existen otros usos, por ejemplo, para entrar y salir constantemente en posiciones que buscan siempre tomar activos que tienen mejores tasas (estrategia conocida como saldos radicales) , o tokens de préstamo cuyo valor el usuario espera aumentar en el corto o mediano plazo, de modo que compense la tasa que está pagando.

Otro de los usos más comunes es el de la posible creación de una tasa de cifrado de riesgo libre, o ” cripto libre de riesgo ” .

Dado que este grupo de liquidez ofrece la posibilidad de entrar y salir de la posición en cualquier momento y suponiendo que el sistema es lo suficientemente robusto como para evitar un posible incumplimiento, uno podría pensar en tomar las tasas ofrecidas para suministrar monedas estables ( DAI generalmente) como la tasa mínima de rendimiento que el usuario debe solicitar para que una inversión en cifrado sea lo suficientemente atractiva.

Esto, incluso, abre una nueva forma de evaluar las inversiones y, por su simplicidad, puede tener un impacto, ya que la forma de ver Las inversiones de un inversor profesional depende en gran medida de los indicadores que utiliza.

Fuentes: DeFiPulse Blockonomi Medio.

Artículo de Arnaldo Ochoa / DiaryBitcoin

