¿Cómo funciona el sistema escudo antimisiles de Israel?

Entornointeligente.com / El domo de hierro de Israel es un sistema militar desarrollado hace más de una década y funciona como un escudo ante los ataques con cohetes a sus ciudades.

Uno de sus objetivos es interceptar en el aire los cohetes que son lanzados por las milicias palestinas desde Gaza , con una efectividad del 90%, siendo este un factor que cambia la realidad de lo que son los conflictos entre palestinos e israelíes, según el medio CNN.

Recientemente, las milicias palestinas lograron lanzar más de 137 proyectiles de manera simultánea, obligando a que el sistema de la cúpula tenga que elegir qué misiles interceptar, debido a la intensidad del ataque.

El ataque llevó a que algunos cohetes lograran llegar a sus objetivos, dejando víctimas mortales a su paso.

— Israel (@Israel) May 11, 2021 El sistema cuenta también con un radar especial que permite detectar los cohetes que son lanzados desde Gaza y determinar hacia dónde se dirigen, para activar las alarmas y que los ciudadanos puedan refugiarse.

Dependiendo de las distancias, pueden ser contados los segundos que tiene la población para esconderse, ya sea en refugios o en las casas que cuenten con habitaciones seguras, las cuales son construidas con cemento armado y con paredes mucho más gruesas que las normales.

En ciudades como Tel Aviv o Jerusalén se puede contar con más de un minuto, mientras que en los lugares cercanos a Gaza solo se tienen entre 10 y 15 segundos para refugiarse.

Hamás disparó este martes 130 cohetes contra el área de Tel Aviv, uno de los principales núcleos urbanos de Israel, y contra el centro del país, lo que hizo sonar las sirenas antiaéreas.

Hasta el momento, 28 palestinos –entre ellos menores de edad– y dos mujeres en Israel han muerto en una de las peores escaladas desde 2019, tras el intenso disparo de cohetes hacia Israel por parte de Hamás y Yihad Islámica y al menos 140 bombardeos de represalia sobre objetivos de Gaza por parte del Ejército israelí.

