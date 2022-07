Cómo funciona el centro médico que aplica la medicina regenerativa que revoluciona al mundo del deporte

Entornointeligente.com /

Esta técnica ya revoluciona el mundo de la medicina y el deporte «Donde hay sangre, hay vida» . Con esta frase la doctora María Alejandra da Silva Minas , médica clínica especialista en medicina regenerativa que se sumó al reconocido Centro Medico de Diagnostico CEMEDYT , resumió, en diálogo con Infobae , uno de los que podría ser considerado como principio de esta práctica que ya revoluciona el mundo de la ciencia y el deporte, ya que logra regenerar tejidos blandos y huesos en casi la mitad del tiempo.

» Cuando el paciente llega a la consulta, como tenemos los métodos de diagnóstico no solo clínicos sino también por imágenes, podemos hacer el diagnóstico en el momento y decir si es pasible de recibir este tratamiento . Esta medicina es personalizada», afirmó la experta, la cual es pionera en el uso de terapias biológicas autólogas (derivadas de la propia sangre del paciente) principalmente con » plasma rico en factores de crecimiento», para utilizarlas en distintas áreas de la emergente especialidad llamada medicina regenerativa y para tratar todo tipo de lesiones de piel, óseas, ligamentosas y articulares, como la artrosis avanzada, e incluso evitar una cirugía.

El plasma rico en factores de crecimiento, día a día, brinda más evidencia científica de sus beneficios Da Silva Minas inició su carrera médica la Universidad de Buenos Aires , posteriormente se desempeñó en el Hospital de Clínicas, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. En lo que respecta a su especialidad, durante 8 años concurrió periódicamente a España, donde se formó con actual referente internacional en Ortobiología, el doctor Mikel Sánchez, quien es director médico y científico de la UCA ( Unidad de Cirugía Artroscópica, ubicada en el Hospital Vithas San José, de Vitoria ); además de pionero y referente a nivel Mundial en Terapias Biológicas . Un ejemplo de su labor son los tratamientos exitosos que le realizó al tenista Rafael Nadal (por una lesión crónica en una de sus rodillas) y Rey Juan Carlos, de España.

Dentro del prestigioso y renombrado Centro Médico de Diagnóstico CEMEDYT, da Silva Minas se suma en la Unidad Científica de la Piel, donde profundizará en esta técnica , ampliamente conocida en el área de medicina estética y antienvejecimiento, para tratar heridas, ulceras, quemaduras y lesiones de piel, pie diabético, y lesiones crónicas sobre infectadas, entre otras.

«Estuve entre España y Argentina por años, pero luego de volver al país, durante la pandemia, busqué un lugar para poder aplicar esta técnica. Era imprescindible encontrar no solo un lugar, sino un equipo profesional con la mentalidad de abrirse a esta nueva medicina y apostar. En CEMEDYT , desde el primer día lo encontré, gracias a Inés Durbano (responsable de la Dirección Administrativa), conocida por su apodo Milu, y Yamila Tejada. Ya estamos tratando un paciente con una herida grave que no cerraba desde hace tres años con terapias convencionales y ya está avanzando rápidamente», afirmó.

De izquierda a derecha: Yamila Tejada, la doctora Alejandra da Silva Minas e Inés Durbano (Franco Fafasuli) «Mi primera formación fue en el Hospital de Clínicas en el área de Unidad de Cuidados Intensivos y medicina interna, ahí fue cuando me empecé a interesar en el área de heridas y cirugía. Veía pacientes internados, personas accidentadas, con secuelas de diabetes, por nombrar algunos, y me interesaba que se curaran rápidamente esos tejidos para que, por ejemplo, no se tuviera que amputar un pie diabético y se eliminara la infección. Buscando medicina novedosa para que estos tejidos se puedan regenerar en un menor tiempo conocí la técnica, que recién se esta aplicando en España, y terminé contactándome al grupo del doctor Sánchez, quien ya la estaba aplicando «, explicó la especialista a Infobae.

Este plasma le permite al organismo regenerar tejidos blandos y óseos en la mitad del tiempo En ese sentido, da Silva Minas recordó el primer caso que trataron de manera conjunta. En 2003, la bailarina Lorena Paranyez sufrió un ataque con ácido muriático en su cara y en su cuerpo, tras 30 operaciones quedó con cicatrices que, en algunos casos, empeoraban como consecuencia del proceso patológico o insuficiente de regeneración . En 2006, la experta se contactó con ella y consultó el caso en España, viniendo a la Argentina en el año 2010 para tratarla en conjuntamente. Para su tratamiento utilizaron esta técnica y lograron mejorar y regenerar su piel. «Fue uno de los primeros casos en conjunto y un gran caso de éxito en esta área», explicó y resaltó que ahora comenzará una segunda etapa de tratamientos.

