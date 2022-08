Cómo fue la evolución del césped del Campeón del Siglo en los últimos 15 días

Entornointeligente.com /

El estado del campo de juego del Campeón del Siglo llamó la atención en las últimas semanas ya que había sectores en los que se apreciaba un tanto castigado.

El hecho de que el césped no estuviera en las mejores condiciones llevó a que Peñarol tomara la decisión de jugar como titular ante Rentistas en el Estadio Centenario y así aprovechar la ocasión para resembrar la cancha.

A través de su estado de WhatsApp, el presidente Ignacio Ruglio mostró la evolución del trabajo que se ha venido realizando en los últimos 15 días en el escenario aurinegro.

El estado del Campeón del Siglo hace 15 días. En las imágenes se puede apreciar claramente cómo ha evolucionado el estado del campo de juego que este fin de semana volverá a tener descanso porque Peñarol jugará en el Franzini ante Defensor Sporting.

El estado del Campeón del Siglo hace cuatro días. Peñarol retornará al Campeón del Siglo dentro de exactamente una semana porque el sábado 13 (18:30 hs.) recibirá a Albion.

El estado actual del Campeón del Siglo El estado actual del Campeón del Siglo

