Cómo evitar que te «roben» el WhatsApp en Venezuela

Las estafas telefónicas y los robos de líneas se han vuelto un modus operandi común para muchos delincuentes, sin embargo, este no es un proceso fácil y muchas veces tiene resultado debido a la poca información que manejan los usuarios.

El especialista en telecomunicaciones, William Peña, explicó que actualmente esto no es fácil debido a que clonar una línea telefónica significa que tu número de teléfono está siendo usado por dos dispositivos o más. «Esta es una acción de espías y gobiernos», aclaró.

Agregó que «antes se hacía cuando la telefonía era analógica», pero esto dejó de ser tan fácil y no se puede hacer con ninguna red, especialmente Cantv. «Para que usen tu misma línea, necesitan usar un software y conectarlo a la red del operador», destacó el consultado.

Aun así, existe la posibilidad de robar cuentas en redes sociales o plataformas de mensajería instantánea, especialmente en Whatsapp, con el uso de un código.

«A través de un número desconocido te llaman por teléfono y te dicen que tienes un problema con WhatsApp y que necesitas actualizar el sistema. Por falta de conocimiento sobre estas prácticas, le terminan dando ese código a la persona que llama y ese número le permite a esa persona apoderarse de tu WhatsApp», explicó Peña.

En otras palabras, la cuenta de Whatsapp de una persona es manejada desde otro teléfono. «Ellos empiezan a hacer las estafas, pero tú sigues teniendo tu número de teléfono activo y durante 24 horas no tienes conexión con WhatsApp», destacó.

De tal manera señaló que a pesar de recuperar la cuenta en dicha plataforma, el delincuente tomó los contactos registrados del usuario y desde otros teléfonos puede llamarlos, planeando la conocida «Hola, soy María», para ofertar dólares y estafar a un sinfín de personas.

Que no hacer Para evitar perder el acceso a Whatsapp o cualquier otra plataforma, el especialista en telecomunicaciones, Jesús Ovalles, indicó que los códigos no deben compartirse con terceros, además afirmó que las operadoras no llaman a sus clientes para actualizar datos, debido a que esto se hace vía internet.

«La información que llega al teléfono es personal y no se debe reenviar, tampoco es recomendado mandar por mensajes de Facebook o Whatsapp datos como claves bancarias», esto debido a que una vez robada la cuenta, el estafador puede tener acceso a este tipo de información.

