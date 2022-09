Cómo evitar que después de la depilación de las ingles, el pelo se quede enquistado y salgan granitos

Entornointeligente.com /

Depilarse, sigue siendo uno de los gestos de belleza más habituales , y los métodos más utilizados son la depilación con cera o con máquina eléctrica . Técnicas que básicamente eliminan el pelo de raíz, lo que ofrece resultados más duraderos que si eliminamos el pelo con cuchilla, ya que en este caso solo estaríamos rasurando.

En Trendencias Vitamina C, ácido hialurónico…: cremas de cuerpo antiedad con ingredientes de faciales que rejuvenecen Pero lo cierto, que cuando hablamos de depilación, hay una zona que por lo general es bastante conflictiva, y nos estamos refiriendo a las ingles . Porque es una zona con una piel más delicada, se inflama mucho más con la extracción del vello y además, es propensa a que el pelo termine enquistado , y eso no mola nada. Así que, te contamos algunos pasos a seguir para que esto no suceda.

La exfoliación es básica Exfoliar la piel, siempre es muy beneficioso, pero en el caso de que te hayas depilado y tengas tendencia a que los pelos se queden bajo la piel, lo es mucho más. Por este motivo, es aconsejable exfoliar la zona de las ingles unos días antes de realizar la depilación para que se vaya preparando la zona; y tras la depilación, esperar unos días para volver a exfoliar y mantener la piel sin células muertas ni otras impurezas que puedan interrumpir que salga el vello y termine bajo la piel.

Los exfoliantes que son muy efectivos para este problema, son los que contienen AHA , capaces de eliminar las células muertas y las asperezas, por eso muchos productos específicos para la queratosis pilaris los contienen. Al igual que son muy recomendables los exfoliantes nutritivos a base de aceites y mantecas que mantienen la zona hidratada y elástica.

KP Bump Eraser Body Scrub with 10% AHA

PVP en Lookfantastic 24,45€ PVP en Sephora 28,99€ Exfoliante Corporal Rêve de miel Nuxe

PVP en Lookfantastic 23,95€ PVP en Sephora 24,99€ Tras la depilación, calmar la zona Despúes de la depilación, lo más normal es que la piel esté roja e irritada. Para calmarla podemos aplicar agua termal (si está de la nevera mucho mejor) que es calmante. También es muy recomendable la aplicación de aloe vera puro que ayuda a calmar y bajar la inflamación o cremas reparadoras que tienen fórmulas muy respetuosas con la piel y consiguen calmar y a la vez reparar.

Cicalfate Avène Crema Reparadora

Hoy en Amazon por 13,67€ PVP en Primor 14,98€ PVP en Druni 14,99€ Cicabio Crema Reparadora Bioderma

Hoy en Amazon por 10,70€ PVP en Druni 12,38€ Mantener las ingles hidratadas Uno de los pasos fundamentales para que la piel esté más preparada para que el pelo pueda salir a la superficie, es la hidratación . Si hidratamos la piel de las ingles todos los días, la zona estará más elástica, lo que ayudará a que el pelo pueda salir y no se quede bajo la piel ni se formen granitos.

Así que como hemos dicho, tras la depilación es mejor usar productos calmantes y muy suaves. Es pasadas las 24 horas tras la depilación cuando la piel ya se ha repuesto , y es entonces cuando podemos usar cremas hidratantes de cuerpo que mantengan la zona acondicionada.

Uno de los mejores ingredientes, el ácido salicílico Pero como lo que buscamos, es evitar a toda costa que los pelos se queden enquistados y salgan granos , entonces es cuando debemos recurrir a cremas que contengan ingredientes que eviten que esto sueceda. Y entre esos ingredientes se encuentra el ácido salicílico , que es capaz de renovar las células de la piel gracias a su a cción queratolítica y antibacteriana , por ello es un gran ingrediente a la hora de evitar los granos.

Crema Alisadora Anti Rugosidades de CeraVe

PVP en Primor 14,60€ Hoy en Amazon por 14,60€ PVP en Druni 14,99€ Salicylic Balancing Hidratante Corporal con Ácido Salicílico

PVP en Primor 11,50€ Nota: algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias.

