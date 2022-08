Cómo evitar estafas y engaños con el Ingreso Solidario en Colombia

Entornointeligente.com /

(CNN Español) — Ingreso Solidario es un programa que se creó en 2020, en el marco de la pandemia de covid-19, y establece transferencias monetarias para familias con recursos económicos escasos.

Al ser un programa social que le entrega dinero a las familias más vulnerables del país, lastimosamente algunos buscan aprovecharse en medio de la necesidad. Por eso es necesario tener cuidado para evitar fraudes y engaños por parte de terceros.

Estos son algunos consejos para evitar estafas con Ingreso Solidario No necesitas inscribirte en el programa. Si eres beneficiario lo dirá el Gobierno No necesitas intermediarios El dinero llegará a tu cuenta bancaria, Nequi, Daviplata, si estás bancarizado Si no tienes cuentas bancarias, llegará un mensaje a tu celular y podrás reclamar el dinero en un punto físico de SuperGiros con cédula o documento original No es necesario inscribirse en Ingreso Solidario Los beneficiarios a Ingreso Solidario no necesitan inscribirse en el programa. El Estado mismo los seleccionará basándose en el sistema de Sisbén IV.

«El Programa Ingreso Solidario no maneja inscripciones ni sorteos de ningún tipo. La selección de potenciales beneficiarios se hace a través de la información registrada en el Sisbén», dice el Departamento de Prosperidad Social.

El Gobierno de Colombia elige a los beneficiarios de Ingreso solidario tomando en cuenta la información de grupo de Sisbén y el número de integrantes de cada hogar. El Sisbén es una encuesta del Estado para conocer las condiciones socioeconómicas de las familias y los clasifica por «su capacidad para generar ingresos y calidad de vida», según el Departamento Nacional de Planeación (DPN) de Colombia.

publicidad Equipo de empalme de Petro dice que Ingreso Solidario estaría desfinanciado ¿Cómo saber si soy beneficiario de Ingreso Solidario? Ingresando y registrándote en la página web del Departamento de Prosperidad Social con tu número de cédula podrás saber tu clasificación del Sisbén IV y consultar información sobre giros y beneficiarios.

No necesitas un intermediario para ser beneficiario del programa social.

¿Cómo reclamar el dinero? Una vez confirmes que eres beneficiario de Ingreso Solidario en la página oficial del programa, no hace falta que solicites tu dinero con ningún trámite. Puedes reclamar tus abonos a través de billeteras digitales o giros postales, sin importar si tienes o no cuenta bancaria.

Cada entidad financiera le enviará a los titulares del subsidio un mensaje de texto para informar que los recursos de ingreso solidario, según el Departamento de Prosperidad Social, (DSP).

Para registrarse en aplicaciones como Daviplata o Nequi debes descargar la aplicación en el celular y seguir los pasos para registrarse como usuario.

Para las personas que tienen cuentas bancarias y que la han utilizado en los últimos seis meses, «los recursos se los abonará la entidad financiera de donde es cliente», dice la guía del DPS.

Si no tienes cuentas bancarias, los giros se harán por SuperGiros y reclamar el dinero con tu número de cédula de ciudadanía o extranjería si el giro está disponible.

Calendario Ingreso Solidario 2022: cuáles son las fechas de los siguientes pagos en Colombia ¿Qué pasa si cambias de banco? En caso de que te sea reasignado el pago a otra entidad bancaria, es necesario ingresar a la página de Ingreso solidario, ir al menú «Consulta de beneficiario», en la parte superior derecha de la página, autenticarse con el número de documento e iniciar sesión.

¿Qué pasa si cambias de número de teléfono? Como el teléfono de los titulares son clave para comunicarse e informar el estado de los giros, el DPN dice que trabaja con diferentes «organizaciones y fuentes de datos» para ubicarte y contactarte para recibir la ayuda económica. Sin embargo, el DPN insta a las personas en consultar periódicamente la página de Ingreso Solidario a través de la cual también podrás comunicarte con canales de información.

Los hogares que no han recibido algunos de los giros de Ingreso solidario, pero sean potenciales beneficiarios, podrán reclamar los giros acumulados, según el DPN.

¿Seguirá Ingreso Solidario durante el gobierno Petro? El equipo de gobierno de Petro dijo recientemente que tiene la «voluntad» de hacerlo, pero «pero tal y como nos dejan el proyecto de presupuesto entonces estaría este programa desfinanciado» , dijo Daniel Rojas, coordinador del equipo de empalme del presidente Gustavo Petro, durante la presentación de su informe final a pocos días de la toma de posesión de Petro como presidente de Colombia.

Al fin de su gobierno, el saliente presidente Iván Duque dijo que su administración dejaría «el presupuesto garantizado para el próximo 2023. Queremos que continúe esa política social en nuestro país». Pero el equipo de empalme de Petro dijo que los recursos para este programa no están contemplados en el presupuesto correspondiente a 2023, por lo que los recursos deberán salir de la reforma tributaria presentada por el gobierno Petro.

— Con información de Melissa Velásquez y Ángela Reyes Haczek de CNN en Español.

