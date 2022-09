¿Cómo está afectando la hipertensión a los jóvenes?

Entornointeligente.com /

Actualmente la hipertensión arterial afecta entre 20-40% de la población adulta en el continente americano. Shutterstock El estrés, la obesidad y el tabaquismo son elementos que pueden contribuir a tener una hipertensión prematura. Shutterstock La actividad física frecuente y una dieta balanceada son claves para evitar la hipertensión. Shutterstock En la actualidad, el riesgo y padecimiento de hipertensión arterial en las personas adultas jóvenes empieza a prevalecer, convirtiéndose en una demográfica de riesgo.

La investigación ‘Prevalence, Awareness, Treatment and Control of Hypertenssion in Young Adults’ realizada en abril de este año en la India, por el cardiólogo Geevar Zachariah junto a otros expertos en temas de salud cardiovascular en diferentes hospitales del país, señala que el riesgo de hipertensión para la población de adultez temprana prevalece; un tema de análisis de cara a la conmemoración del Día Mundial del Corazón.

Después de tomar la presión de 1.221 personas con edades entre los 20 y 39 años se demostró que un tercio de los participantes en el estudio tenía prehipertensión mientras que el 11,2% presentaba hipertensión.

También se validó que la presión arterial alta era el triple de prevalente en los hombres, y factores como la obesidad abdominal y altos niveles de colesterol eran factores favorables para el desarrollo de hipertensión en jóvenes adultos; además, que una de cada ocho personas en la India sufre de hipertensión, lo que hace la suma total de 80 millones de personas en el país.

Según la Encuesta Nacional de Salud de Panamá (Enspa) de 2019, realizada por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges), el 40% de la población de 40 años es hipertensa, además se conoce que esta enfermedad está relacionada a al menos el 20% de las muertes en el país de acuerdo con información de la Caja de Seguro Social (CSS).

Otros estudios señalan que la presión arterial esencial de un adulto se origina desde su niñez y está asociada a factores de herencia multifactoriales. La hipertensión en la adultez temprana se da en pacientes que sufren de problemas cardiovasculares desde la niñez y tienen familia con las mismas patologías.

Sin embargo, la hipertensión arterial es difícil de diagnosticar en jóvenes, ya que en la mayoría de los casos no presentan algún síntoma que los alerte y tampoco se realizan los controles necesarios como para hacer frente a tiempo a esta enfermedad.

«Normalmente la hipertensión se describe que aparece a partir de los 40 o los 50 años, pero ahora la combinación de hábitos de vida no saludables en cuanto a dieta y actividad física está haciendo que cada vez veamos más pacientes, entre los 25 y los 30 años, que desarrollan hipertensión. Especialmente si el padre o la madre son hipertensos», es lo que señala el presidente de la Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión(Seh-lelha), Julián Segura, al portal español sobre salud Cuidate Plus.

El riesgo prevalente

El fenómeno de la prehipertensión es considerado una categoría de riesgo vascular. Este también es conocido como presión arterial normal alta y se presenta con frecuencia en personas mayores de 20 años, y representa un riesgo dos veces mayor de padecer hipertensión arterial como también enfermedades cardiovasculares y una muerte prematura de insuficiencia cardiaca. «En mi consulta de cardiología he podido ver que el estrés, el sobrepeso y estilos de vida no adecuados –como la falta de ejercicio y dieta no balanceada– hacen que la aparición de la hipertensión arterial sea más precoz», explica el doctor Julio Effio, médico cardiólogo en la clínica Falla Cardiaca.

¿Qué hacer?

El tratamiento para la presión arterial normal alta es un cambio de estilo de vida: llevar una dieta saludable e intensificar la actividad física. A diferencia de la hipertensión, no es necesario la ingesta de fármacos para controlar esta condición.

Según el Grupo de Trabajo sobre Servicios Preventivos de Estados Unidos, todas las personas de 18 años en adelante deben hacerse controles periódicos de presión arterial y se considera prehipertensión cuando los valores de presión arterial sistólica son de 120-139 mm/Hg y presión arterial diastólica de 80-89 mm/Hg.

A su vez, una investigación de la American Heart Association de 2018 afirma que más de la mitad de adultos mayores de 20 años sufre de hipertensión. Factores como la obesidad, tabaquismo, estrés excesivo y sedentarismo son clave para el desarrollo de esta patología.

El doctor Alexander Romero concuerda corroborando que el aumento de casos de hipertensión en personas menores de 35 años, en Panamá, se debe a estilos de vida no saludables.

También señala a este medio que las personas con menos de esta edad deben ser evaluadas a tiempo por un especialista, por causas secundarias de presión arterial elevada.

Otras alertas

La presión arterial es la presión que ejerce la sangre en las paredes de las arterias. El diagnóstico de hipertensión se da cuando la tensión arterial de una persona es muy elevada.

El estrés psicológico es uno de los principales factores asociados al desarrollo de hipertensión arterial en la adultez temprana, según estudios internacionales.

La Asociación Americana de Psicología informa en su estudio ‘Stress in America: A National Mental Health Crisis’, realizado en mayo de este año, que las demográficas con más estrés son adultos con edades entre 20 y 40 años.

La mayor preocupación de estas personas es la economía y sus viviendas, producto de la inseguridad económica generada durante la pandemia.

Más de la mitad ha experimentado cambios en su peso corporal y el 23% de estos adultos consume más alcohol que el promedio para sobrellevar el estrés, lo que puede conllevar a diferentes patologías, incluyendo la hipertensión arterial.

«La pandemia de covid-19 y todas sus secuelas físicas, económicas, sociales y psicológicas también son factores que pueden influir en la aparición de la hipertensión arterial en personas jóvenes», es lo que comenta el doctor Effio en cuanto a este tema, a La Estrella de Panamá.

La obesidad también juega un rol importante dentro del futuro diagnóstico de hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares. Según estadísticas de este año brindadas por la Caja de Seguro Social (CSS), en Panamá el 90% de la población sufre de sobrepeso y 1 de cada 5 personas tiene obesidad. De estos números, al menos un 38% es niños y adolescentes propensos a la prehipertensión e hipertensión arterial elevada en la vida adulta.

