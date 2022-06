¿Cómo es «Ms. Marvel», la serie de Disney+ que tiene a la primera superheroína musulmana?

Entornointeligente.com /

El único episodio de Ms. Marvel estrenado en Disney+ demuestra que es una serie distinta a lo que se venía viendo en el Universo Cinematográfico de Marvel . No solo por centrar la historia en la vida de la adolescente Kamala Khan (interpretada por Iman Vellani ), una muchacha musulmana de Nueva Jersey fanática de Capitana Marvel, sino también por el tono divertido que recuerda a las animaciones Spider-Man: un nuevo universo o La familia Mitchell vs. las máquinas .

La llegada de Kamala Khan a los cómics es bastante reciente. De hecho cuando se estrenó la primera entrega de Los Vengadores (2013), este personaje ni siquiera había llegado a los quioscos. Su primera aparición fue justo ese año, lo que la convierte en uno de los personajes más nuevos de Marvel, y parte de una generación de mujeres poderosas y étnicamente diversas que han ganado cada vez más destaque; es el caso de She-Hulk , que estrenará serie propia en agosto, o Elektra.

Kamala es la primera superheroína musulmana. También son musulmanas sus creadoras: G Willow Wilson, premiada escritora e cómics que se convirtió al islam siendo adulta, y Sana Amanat, actual directora de desarrollo de personajes de Marvel.

Las revistas de Ms. Marvel se volvieron un éxito editorial -hasta fueron presentadas en la Casa Blanca al entonces presidente Barack Obama- y representan un cambio editorial que incluye a héroes más jóvenes.

Imagen de la serie «Ms. Marvel». Foto: Difusión Son personajes que también llegaron al cine y a la televisión de los estudios, con Kate Bishop (Hailee Steinfeld) en la serie Hawkeye , América Cháves (Xochitl Gómez) en Doctor Strange en el multiverso de la locura , o Yelena Romanoff (Florence Pugh) en Viuda Negra .

Tanto en los cómics como en la serie, los conflictos de Kamala no son únicamente con los supervillanos, sino con su espiritualidad, deberes familiares y tradiciones. El capítulo inaugural de Ms. Marvel, de hecho, se centra en la relación de la joven con sus padres y sus amigos, y recién al final se conoce cómo obtiene sus coloridas habilidades.

«Esto no es evangelismo», dijo Wilson al New York Times sobre el presentar la vida familiar de una joven musulmana. «Fue muy importante para mí retratar a Kamala como alguien que lucha con su fe».

Es que Kamala no es la imagen hegemónica de mujer blanca que ha mostrado Marvel en personajes como Capitana Marvel, The Wasp, Wanda Maximoff o Viuda Negra. Por supuesto que hay excepciones (Okoye, Tormenta, Valkiria), pero hasta ahora no son las protagonistas de las historias.

Imagen de la serie «Ms. Marvel». Foto: Difusión Ms. Marvel tendrá solo seis episodios, que se estrenarán los miércoles en Disney+.

El primer episodio lo dirigieron la dupla belga de ascendencia marroquí Adil El Arbi y Bilall Fallah, responsables de Bad Boys para siempre y cuya última película, Rebel fue estrenada en Cannes el mes pasado. Este año y dentro del mundo de superhéroes también estrenarán Batgirl , pero será para la competencia, DC Comics, y en HBO Max.

Acá, para dar un tono juvenil y distendido, El Arbi y Fallah incorporaron dibujos, mensajes de texto, emojis, así como sueños y otras fantasías de Kamala a Ms. Marvel .

marvel Un sueño cumplido Con apenas 19 años, la joven Iman Vellani aterriza en el Universo Cinematográfico de Marvel, lo que para esta fanática de los cómics y especialmente de Ms. Marvel, parece un sueño cumplido. En uno de los cortos que acompañaron el estreno de la serie, dijo que sus padres le daban 20 dólares de mesada y ella los gastaba en cómics.

«Ms Marvel» estrenó su tráiler. Foto: Captura de Youtube. En entrevista con Variety, Vellani contó que su primer acercamiento a Ms. Marvel fue cuando vio a una joven morena en la portada de una de las revistas. «Eso fue increíblemente revelador para mí, porque no me había dado cuenta de que había espacio para alguien como yo en la industria, y sé que suena súpercursi o lo que sea, pero es muy cierto. Más allá de la representación en pantalla, ver nombres étnicos en los créditos es muy importante. No sabía lo que quería hacer en la secundaria; solo quería probar todo detrás de cámara, porque estaba realmente enamorada de la tecnología, por lo que ver a estas personas prosperar trabajando en Marvel fue muy inspirador», dijo la actriz.

Para su buena fortuna, la historia de Kamala y de cómo adquiere y domina sus superpoderes no se limita a la serie, ya que Marvel tiene más planes para ella. Por lo pronto, estará en cines con The Marvels , que se estrenará el año próximo y será la continuación de Capitana Marvel; volverá a contar con Brie Larson y Samuel L. Jackson como protagonistas y con Nia DaCosta de directora.

Actualmente, Ms. Marvel es la serie del Universo Cinematográfico de Marvel con mejores reseñas en el portal Rotten Tomates, con 95% de aceptación de la crítica. En cuanto a la audiencia, tiene un 86 por ciento.

Por el contrario, tiene la puntuación más baja en el portal IMDB, según la calificación de estrellas que le otorgan los usuarios. Hay que ver qué destino le deparan los siguientes capítulos.

