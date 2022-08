¿Cómo es la rutina para entrenar piernas de Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi?

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Antonela Roccuzzo , esposa del delantero de la selección argentina y amiga de Sofía Balbi , cuenta con más de 20 millones de seguidores en su cuenta de Instagram donde comparte varias intimidades de su día a día en París, paseos familiares, viajes, eventos, salidas, outfits y particularmente las exigentes rutinas de ejercicio que realiza.

Ahora subió una foto desde el gimnasio y dio detalles del entrenamiento físico que realizar para trabajar las piernas .

Con frecuencia, la rosarina abre un poquito las puertas de vida y enloquece a sus seguidores, quienes, de alguna u otra manera, buscan acercarse y conocer un poco más de cerca qué sucede en la intimidad de la familia Messi . Un contenido que suele ocupar gran parte de sus redes es el de la actividad física. Le gusta jugar al tenis y también disfruta de hacer yoga. Con el tiempo y la práctica, ya logró pararse de cabeza. Pero, no hay dudas de que, sin importar qué realice, siempre viste exclusivos looks deportivos para darle un touch personal a su entrenamiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Desde hace años, Antonela entrena con Silvana «Silvy» Araujo , la influencer fitness de Colombia, que se encarga de armar sus exigentes sesiones de ejercicios. Ahora, la argentina compartió con sus seguidores cuál es el entrenamiento que le preparó para trabajar y fortalecer las piernas . A través de una foto que se sacó de rodillas en el gimnasio, mostró que ese día hizo una rutina de cuádriceps y glúteos de alrededor de 48 minutos de duración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

La primera dama del fútbol arrancó la semana con toda la energía. El lunes hizo un intenso trabajo de sus miembros inferiores de la mano de su entrenadora. No obstante, sus seguidores no solo tomaron nota del tipo de ejercicio que realizó, sino también del outfit que vistió: un total black de dos piezas compuesto por top negro con detalles en blanco y un short del mismo conjunto. Además, sumó unas medias en negro con tres rayas blancas y las combinó con un par de zapatillas en los mismos tonos. En cuanto a accesorios, decidió dejarse su pulsera, anillo, cadena y aros y le agregó un reloj rosado para darle un toque de color al look final.

Por otra parte, Roccuzzo también compartió en su feed otro de los vestuarios deportivos que tiene en su exclusivo guardarropa. Si bien sale a eventos y usa brillos y zapatos altos, también elige prendas que le permitan estar cómoda las 24 horas del día, ya sea para realizar sus infaltables sesiones de yoga, disfrutar de su casa, jugar con sus hijos o tomar mates con su marido.

Antonela Roccuzzo. Foto: Instagram En esta oportunidad, optó por una calza recta en color negro, de una reconocida marca, con dos aberturas en la parte inferior de cada pierna, que le dieron un toque más canchero. Para la parte superior usó una remera de mangas tres cuartas en un rosa claro con un prominente escote, que dejó al descubierto el top oscuro que utilizó debajo. Para terminar, se calzó unas zapatillas blancas y su reloj rosado y sus infaltables accesorios en dorado que le dieron unos leves brillos al outfit.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com