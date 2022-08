Cómo es House of the Dragon, la esperada precuela de Game of Thrones

Entornointeligente.com /

El poder, la lujuria, la violencia, el sexo desenfrenado, la desconfianza, la traición, la infidelidad, la falta de piedad. La espectacularidad: todo eso y más estaba en los genes de Game of Thrones, y todo eso y más está en House of the Dragon (La casa del dragón), la precuela en la que HBO no ahorró un dólar, un euro, una libra en el presupuesto.

Por Clarín

El miedo no era algo que revolviera el estómago ni le erizara la piel a los integrantes de las distintas familias, casas, clanes o reinos de Game of Thrones. El temor es algo más terrenal y que se puede sentir de este lado de la pantalla, si una historia escindida u originada de una serie que nos atrajo y sedujo, y nos hacía esperar el próximo episodio en medio de debates e intriga, está por comenzar.

¿Lo van a arruinar todo?

La princesa Rhaenyra Targaryen, interpretada en su juventud por Milly Alcock, y el dragón. Fotos HBO

Esa es (era) la pregunta para los fans y varios entendidos que tienen a Game of Thrones en el podio de las mejores series de la historia de la televisión. House of the Dragon sigue el mismo estilo de su antecesora. Es más de lo mismo, sí, pero precisamente por eso es que está muy buena.

La cortina musical que acompañaba a los títulos nos eriza la piel a nosotros, aunque ahora tenga variaciones.

Matt Smith, que fue otro príncipe en «The Crown» (era Felipe), es el feroz y agresivo príncipe Daemon Targaryen.

¿Es que nada resiste dos siglos? Ese es el lapso que media entre Game of Thrones y, si no el arranque, lo que transcurre a los pocos minutos del primer episodio de House of the Dragon, que es una precuela y sucede entonces en el pasado.

Paddy Considine es el rey Viserys Targaryen en la serie que transcurre dos siglos antes que «Game of Thrones».

Son 172 años antes de la muerte del Rey loco, Aerys, y el nacimiento de su hija, la princesa Daenerys Targaryen -sí, la Madre de Dragones que encarnó Emilia Clarke-. Quien reina y veremos hasta qué punto gobierna es Viserys I (Paddy Considine), que busca un heredero al trono y confía en que será quien está en el vientre de su esposa.

Necesita, y cree que es un varón («Nunca estuve más seguro de nada», le dice a su amada esposa, mucho antes de que comience el trabajo de parto).

