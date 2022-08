Cómo eran los perturbadores remedios medievales utilizados en enfermos hace más de mil años

Entornointeligente.com /

Mientras que hoy en día se puede tomar un poco de sopa de pollo para combatir un resfriado, un nuevo proyecto que desentierra manuscritos de hasta 1.000 años de antigüedad revela los extraños remedios médicos que recomendaban los de la época medieval.

Por CNN / Traducción libre al castellano por lapatilla.com

La violencia de la sociedad medieval se detalla en las recetas, desde horripilantes tratamientos derivados de animales hasta consejos sobre cómo fijar huesos rotos o determinar si un cráneo se ha fracturado.

La Biblioteca de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, ha puesto en marcha un proyecto de dos años de duración para digitalizar, catalogar y conservar los más de 180 manuscritos medievales que contienen aproximadamente 8.000 recetas médicas manuscritas sin editar.

La mayoría de los manuscritos datan de los siglos XIV o XV, y los más viejos tienen 1.000 años de antigüedad. Algunos son simples cuadernos de bolsillo diseñados para ser llevados de un lado a otro y podrían haber sido hechos por los propios médicos, según un comunicado de prensa de la Universidad de Cambridge el miércoles.

Dibujos de frascos de orina, ilustrando los diferentes colores de la orina de un paciente, con sus dolencias descritas en redondeles arriba, siglo XV. Crédito: The Master and Fellows of Trinity College; Cambridge

Las recetas suelen consistir en una breve serie de instrucciones sencillas, similares a las de un recetario o libro de cocina actual.

En los textos, hay ingredientes comunes con los que estamos familiarizados hoy en día, incluyendo hierbas como la salvia, el romero, el tomillo y la menta, así como especias como el comino, la pimienta y el jengibre.

Sin embargo, también hay algunos cuestionables, sobre todo los que proceden de animales.

Receta «para la enfermedad del sudor», insertada dentro de una compilación de información doméstica, siglo XV. Crédito: Cambridge University Library

Un tratamiento medieval consistía en rellenar un cachorro con caracoles y salvia y asar el animal al fuego. La grasa extraída se utilizaba para hacer un ungüento.

Una receta alternativa proponía salar un búho y hornearlo hasta convertirlo en polvo y mezclarlo con grasa de jabalí para hacer un ungüento que se frotaba en el cuerpo del enfermo.

¿Y las cataratas? Una receta sugería mezclar la vesícula biliar de una liebre con miel y aplicarla en el ojo con una pluma. El tratamiento duraba tres noches.

Diagrama del cuerpo humano, mostrando las venas que se abren para la sangría, siglo XVI Crédito: The Master and Fellows of Trinity College; Cambridge

«Estas recetas son un recordatorio del dolor y la precariedad de la vida medieval: Antes de los antibióticos, antes de los antisépticos y antes de los analgésicos tal y como los conocemos hoy en día», afirma James Freeman, especialista en manuscritos medievales de la Biblioteca de la Universidad de Cambridge que dirige el proyecto Curious Cures.

«Detrás de cada receta, aunque sea a distancia, hay una historia humana: Experiencias de enfermedad y dolor, pero también el deseo de vivir y estar sano. Algunas de las más conmovedoras son los remedios que hablan de las esperanzas o de las trágicas decepciones de los pueblos medievales: Una receta ‘para que un hombre y una mujer tengan hijos’, para saber si una mujer embarazada lleva un niño o una niña, y ‘para librar a una mujer de un hijo muerto'», añadió.

La carne que crece en el ojo del hombre, las úlceras virulentas y los cánceres son sólo algunas de las preocupantes dolencias reveladas en los recetarios que afectaban a la población medieval.

Las imágenes digitales de los manuscritos, junto con las descripciones y transcripciones detalladas elaboradas por los catalogadores del proyecto, se publicarán y pondrán a disposición de cualquier persona de forma gratuita en la Biblioteca Digital de Cambridge, dijo Freeman.

«El objetivo es ayudar tanto a los investigadores como al público a entender, estudiar y valorar estos objetos únicos e irremplazables», añadió.

