Cómo encontrar en Google Maps la elevación de un lugar desde el móvil

Seguro que en más de una ocasión cuando estabas en la montaña has deseado conocer la elevación concreta del lugar por el que estás caminando. Esto, hasta no hace mucho tiempo, era muy complicado conseguirlo de forma sencilla. Pero gracias a Google Maps , ahora no vas a tardar ni un par de minutos tener esta información. Te mostramos lo que tienes que hacer para lograrlo.

Por suerte, en la aplicación para dispositivos móviles existe una herramienta que está pensada para esto -y también para otros cometidos, claro-. Hablamos de lo que en Google Maps se denomina Relieve y que, entre otras cosas, permite conocer la elevación del lugar en el que se está. Eso sí, siempre que sea una ubicación montañosa, ya que de no ser así la información de la que hablamos generalmente no está disponible. Además, es importante tener algo muy claro: la sencillez de uso es excelente, por lo que no vas a tener duda alguna respecto a cómo utilizar esta herramienta.

Así puede saber la elevación de un lugar con Google Maps Los pasos que te vamos a mostrar son prácticamente los mismos tanto para la aplicación para iOS como para la que existe en Android . Por lo tanto, no vas a tener que cambiar muchas acciones en uno u otro sistema operativo. Esto es lo que tienes que hacer para poder salir de dudas de la elevación del terreno por el que estás paseando en la montaña:

Abre la aplicación de forma habitual en tu terminal. Lo ideal es que hagas el proceso en tu ubicación, pero puedes buscar de otro lugar, escribe en la barra de búsqueda lo necesario para que lo identifique la app. Ahora, en la zona superior derecha utiliza la herramienta Capas (es un icono con dos cuadros, uno encima del otro). En ella, debes elegir dentro de Tipo de Mapa la opción Relieve. Esto te da acceso a las opciones topográficas que se incluyen en Google Maps. SmartLife

Ya puedes cerrar el menú de opciones que se ha desplegado desde la zona inferior. Verás ahora diferentes puntos en el que se marca la elevación concreta o media. Simplemente, acerca el zoom para ver al punto deseado. Hecho esto, has finalizado. Evidentemente, puedes probar con cualquier lugar del que te apetezca conocer la elevación que tiene (por ejemplo, el lugar donde vas de vacaciones o el pueblo de tus abuelos). Esta herramienta, poco conocida de Google Maps , seguro que acaba con más de una discusión respecto a si un lugar está más alto que otro. Además, por sencillez y rapidez , resulta muy efectiva y más que suficiente para la mayoría de los usuarios que no necesitan conocer al milímetro la elevación del lugar en el que están o desean ir a pasar el fin de semana.

