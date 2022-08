Cómo encontrar en Chrome para Android todas tus contraseñas

Entornointeligente.com /

Sin duda alguna el navegador Chrome de Google es de los más completos que se pueden utilizar hoy en día, de ahí que su cuota sea la mayor de todos los existentes. Pues bien, este software incluye algunas opciones que no se conocen, como por ejemplo que almacena las contraseñas que utiliza habitualmente. Te mostramos cómo acceder a esta información.

Seguro que en más de una ocasión alguna de las contraseñas que tienes en servicios en la nube se te han olvidado, y no tienes claro cómo recuperarla. Si no deseas modificarla, puedes utilizar el Chrome para acceder a los datos de los que hablamos sin que pongas en riesgo alguno tu privacidad. De esta forma, el trabajo de Google se convierte en una herramienta de lo más útil que muy probablemente te sacará de más de un apuro.

Cómo ver las contraseñas guardadas en el Chrome Seguro que no sabías que en el navegador del que hablamos has guardado las contraseñas. Y, por lo tanto, puedes acceder a la información de forma sencilla y directamente desde tu terminal con sistema operativo Android (en iOS el funcionamiento es prácticamente el mismo, todo hay que decirlo).

Lo que tienes que hacer para conseguirlo es seguir los pasos que te vamos a indicar a continuación, tal y como se ve en este vídeo de MovilZona :

Abre el navegador Chrome de forma habitual con tu usuario (puede que necesites las credenciales correspondientes). Ahora pulsa en el icono con tres puntos que hay en la zona superior a la derecha y, en el menú desplegable que aparece, debes elegir la opción Configuración. Aparece una nueva ventana en la que tienes que seleccionar Contraseñas. Irás a un apartado en el que tienes que habilitar las dos opciones que aparecen mediante el uso de su correspondiente deslizador -esto automatizará el uso de las contraseñas-. SmartLife

Luego pulsa en el apartado Comprobar contraseñas de la misma ventana, para ver la información debes introducir la pasarela que pide (que puede ser, por ejemplo, un PIN). Ahora verás todos los datos y podrás ver aquellos de los que no te acordabas. Has finalizado y puedes repetir la operación tantas veces como lo necesites. Como has comprobado, no puede ser más útil el navegador Chrome de Google a la hora de ofrecer opciones adicionales de lo más interesantes y eficaces. Además, todo es muy sencillo y sin riesgo alguno , por lo que no vas a encontrar nada que te impida recordar tus contraseñas guardadas. Un buen truco que seguro que te salva de un problema en más de una ocasión.

