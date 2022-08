¿Cómo empezar a invertir? conoce los aspectos claves a tener en cuenta

Entornointeligente.com /

«Se necesitan entender muchas variables y tener una analítica del comportamiento de las inversiones y las diferentes clases de activos», señala la country manager de Libertex Américas Perú, Adriana Cuéllar. «Con ello, también tener una mirada en función a plazos, para identificar qué oportunidades se aperturan, considerando que inclusos aquellos que han perdido valor no se quedarán en él siempre, se recuperarán, y que otros tenderán subir por la naturaleza volátil del mercado», agrega. ¿Qué debes saber antes de invertir? Cuéllar señala que lo primero que debes conocer es la relación retorno-riesgo de la inversión. Debes tener claro que estos aspectos siempre están presentes en el proceso, por lo que es necesario saber su significado y lo que representa en la operación. 1) Riesgo financiero: Hace referencia a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras negativas para una organización. 2)Retorno: Relación existente entre los beneficios que proporciona una determinada operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho, la recompensa. «No existe retorno sin riesgo. Generalmente a mayor riesgo, corresponde mayor rentabilidad; sin embargo, esta relación no es siempre directamente proporcional», señala Cuéllar. «Si quieres obtener una ganancia mayor, debed asumir un riesgo mayor y la manera para reducirlo es diversificar», agrega. Consejos prácticos antes de comenzar a invertir En ese sentido, antes que te inicies en el mundo de las inversiones, debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 1. Define un objetivo financiero. En inversiones variables, es importante determinar qué hacer con el capital excedente o el establecido para dicho propósito. Puede primar la rentabilidad, el crecimiento a corto o a otro plazo, entre otros. En función a ello será más fácil elegir el tipo de inversión y riesgo en la que se trabajará. 2. Conoce cuál es tu perfil de inversionista. Puedes ser conservador, moderado o arriesgado. En general, las instituciones que prestan servicios de inversión suelen realizar una encuesta para definir tu perfil antes de que comiences a invertir. 3. Asesórate con un experto. Solicita el apoyo de un profesional que te guíe en tus primeros pasos como inversionista. Te ayudará a entender conceptos relevantes como la renta fija, renta variable, volatilidad, interés compuesto y diversificación. 4. Edúcate financieramente. Lee libros, ve videos o toma cursos especializados. Cualquier herramienta te será útil para adquirir mayores conocimientos que te ayudarán a controlar de mejor forma tus finanzas personales. Las recesiones bursátiles siempre son tiempos difíciles para los inversores, dado que todo el mundo está preocupado por sus carteras. «A pesar de ello, no importa cuán difícil sea la crisis, las personas eventualmente comienzan a preguntarse cómo ganar dinero durante una recesión en el mercado de valores, que por definición debería hacer subir los precios de los activos. Nadie es capaz de predecir los mejores puntos de entrada o salida, pero si usamos el sentido común e implementamos algunas estrategias de gestión de riesgos de cartera, se podría proporcionar una tasa de rendimiento decente, si no es a corto plazo, probablemente a largo plazo», concluye Cuéllar. Más en Andina: Crédito hipotecario registró expansión de 8.5% interanual en julio, señala el @bcrpoficial ?? https://t.co/5Fco3k5clv pic.twitter.com/Dc3gNGtGqs

