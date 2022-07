¿Cómo eligen a un pelotero al Salón de la Fama?

Entornointeligente.com /

Ser miembro al Salón de la Fama del Béisbol es el logro más grande que pueda alcanzar cualquier jugador del deporte, por encima de cualquier premio individual, récord alcanzado o título de Serie Mundial.

Esto debido a la alta exclusividad de este grupo ya que, según un estudio realizado en 2015 por el sitio especializado Elias Sports Bureau, a petición de ESPN, reveló que apenas el 1.2 % de todos los jugadores en la historia de Grandes Ligas habían sido inmortalizado en Cooperstown.

Igualmente, aun menos peloteros logran entrar en su primer año en la boleta, por lo que la inducción del dominicano David Ortiz, quien obtuvo el 77.6 % de los votos, resulta tan especial.

Pero, ¿cómo se elige a un jugador al Salón de la Fama?

El proceso, en teoría, es bastante sencillo: los candidatos aparecen en una boleta, en las que escritores de béisbol seleccionan jugadores, y los peloteros que aparezcan en 75 % (o más) de los boletines serán miembros.

Sin embargo, esto se complica con los requisitos exigidos tanto a los votantes, como a los atletas.

Del lado del deportista, este tiene que haber jugado en al menos 10 temporadas de Grandes Ligas, además de estar retirado por cinco años naturales, para ser elegible en aparecer en la boleta.

También hay excepciones a esta regla para situaciones especiales.

Según las reglas de elección de la BBWA, en caso de la muerte de un jugador activo (o uno que esté retirado pero no haya cumplido el requisito de los cinco años) este será elegible en la siguiente elección ordinaria que se celebre seis meses después de la fecha de fallecimiento.

¿Quiénes son los votantes?

Como ya se mencionó anteriormente, los votantes son periodistas que cubren béisbol, pero esto es una generalización, puesto en este proceso sólo pueden participar miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA, por sus siglas en inglés).

Además, sólo podrán votar los miembros activos y honorarios de la BBWAA, de acuerdo con sus propias reglas.

Asimismo, para ser considerado como un «escritor activo» este debe haber estado cubriendo el deporte, y ser miembro de la Asociación, por diez años antes de la fecha de elección como mínimo.

El proceso

El primer paso consiste en armar la boleta previo a la fecha de elección, una tarea que está a cargo del Comité de Selección del BBWAA, compuesto por seis integrantes.

Sobre este grupo recae la responsabilidad de compilar el listado, teniendo en cuenta que no sólo estará formado por los nuevos candidatos elegibles, sino también por los que figuraban en boletas anteriores que no alcanzaron los votos necesarios para ser inmortalizados.

No obstante, esto no significa que los que no alcanzaron el 75 % necesario se quedarán en la lista para siempre, ya que no solo los candidatos tienen un límite de 10 años de elegibilidad, sino que aquellos que no obtengan al menos el 5 % de los votos serán eliminados.

De igual modo, las reglas restringen la cantidad de votos que puede emitir un escritor a diez candidatos por ciclo de elección, reduciendo aún más la posibilidad de ser seleccionado dependiendo del año.

Similarmente, el votante deberá entregar su boleta a más tardar el 31 de diciembre.

Otro aspecto a resaltar es que el Salón de la Fama les exige a los votantes que no se enfoquen solamente en las estadísticas de los peloteros, sino que también tomen en cuenta la «integridad» y «carácter» del candidato, sin establecer parámetros para estos conceptos, dejándolos a la interpretación individual.

«La votación se basará en el historial del jugador, su capacidad de juego, su integridad, su deportividad, su carácter y su contribución al equipo o equipos en los que haya jugado», lee una de las reglas.

Similarmente solicitan que no basen su votación en hazañas logradas en una sola temporada, poniendo como ejemplo lanzar un juego perfecto o tener un promedio de bateo por encima de los .400.

Finalmente los resultados de la elección serán certificados por un representante de la BBWAA y un funcionario del Salón de la Fama, siendo estos posteriormente remitidos al comisionado de Grandes Ligas.

Otras opciones

Lo anterior no es la única manera de ingresar al Salón de la Fama. La otra manera es a través de los Comités de Eras, conocido anteriormente como el Comité de Veteranos.

Este grupo ha formado parte del proceso de elección de inmortales desde 1937 y ha elegido a 137 miembros de Cooperstown, y actualmente está dividido en dos: el Comité de la Era Contemporánea (que a su vez está subdividido en dos comités), que evalúa los candidatos de 1980 en adelante, y el de la Era Clásica, que lo hace con los jugadores que participaron previo a esa campaña.

Estos comités están conformado por 16 miembros, compuestos por miembros del Salón de la Fama, ejecutivos e integrantes veteranos de los medios de comunicación.

El proceso tiene la salvedad de que es rotativo, ya que se evalúa una boleta distinta cada año.

Para este ciclo les corresponden a los jugadores de la Era Contemporánea; la del 2023-24 será para managers, réferis y ejecutivos de la Era Contemporánea; y el 2024-25 para los de la Era Clásica.

Los reglamentos indican que la boleta final constará de ocho candidatos y que los comités podrán votar hasta tres de estos aspirantes, y los que alcancen el 75 % de los votos serán integrantes del Salón.

Un claro ejemplo de este proceso se refleja en el grupo que será inmortalizado este fin de semana, puesto que sólo David Ortiz recibió los votos necesarios para entrar al Salón de la Fama de manera convencional.

En cambio, Bud Fowler, Gil Hodges, Jim Kaat, Minnie Miñoso, Tony Oliva y Buck O’Neil serán honrados después de ser electos tras ser seleccionados por los comités.

Los dominicanos

Cuando revelen la placa del «Big Papi» oficialmente serán cuatro los dominicanos en Cooperstown, con Ortiz uniéndose a Vladimir Guerrero, electo en 2018, Pedro Martínez (2015) y Juan Marichal (1983).

