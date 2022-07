¿Cómo el telescopio James Webb beneficia a la comunidad científica en el Perú?

Entornointeligente.com /

La primera convocatoria para el programa del ciclo 1 de observación usando el telescopio James Webb -que empezó en el 2020, meses antes de que fuera lanzado al espacio- alcanzó 1,173 propuestas por un total de 24,500 horas de investigación, informó el Space Telescope Science Institute . Las propuestas elegidas fueron realizadas y muchas de ellas ya están siendo reveladas al mundo. La NASA confirmó ayer en una transmisión en vivo que estas próximas semanas se continuarán compartiendo imágenes y otros datos del principal observatorio científico espacial del mundo, mientras tanto, una nueva convocatoria se abrirá muy pronto para que los científicos de todo el mundo tengan la oportunidad de acceder a este avanzado instrumento que permitirá explorar el origen de nuestro universo. Lee también: Ingenieras peruanas en la NASA destacan importancia de imágenes del telescopio James Webb Oportunidad para investigaciones colaborativas El doctor Nobar Baella, jefe de la unidad de Astronomía del IGP y coordinador del planetario nacional Mutsumi Ishitsuka, explica a la agencia Andina que el inicio de observaciones científicas del telescopio James Webb marca también el inicio de una nueva etapa en las investigaciones astronómicas , incluso de manera colaborativa con instrumentos en el Perú. «Nuestra comunidad científica peruana podrá acceder a los datos científicos obtenidos con dicho instrumento. Dichos datos serán liberados como es usual, con el pasar del tiempo, a la comunidad internacional. Y así, al ser analizados, serán punto de partida para propuestas de observación con el mismo Webb u otros instrumentos. Esos otros instrumentos podrían ser telescopios instalados por instituciones del Estado en nuestro territorio. ¿Por qué no? Esto último es posible ya que las observaciones múltiples con varios telescopios son usuales en la actualidad», destaca el investigador. «Si bien es cierto, Webb está especializado en la parte infrarroja del espectro, la contraparte óptica podría ser registrada por algún instrumento astronómico peruano, implementado adecuadamente desde nuestro territorio para completar una investigación». En su opinión, con Webb no solo se tendrá la oportunidad de participar en investigaciones de observación, pues sus datos -incluso los ya expuestos- «pueden haber resuelto, validado u originado nuevos puntos de vista en las respectivas áreas de estudio astronómico». «Esto es algo que ocurre en ciencia y lo podremos verificar con la aparición de numerosas publicaciones científicas que usen los datos obtenidos con el telescopio James Webb». El jefe de la unidad de Astronomía del IGP también destaca la oportunidad para las entidades peruanas de postular para ser parte de una campaña internacional de observación astronómica. «Por ejemplo, si existiera una convocatoria para observar la contraparte óptica de un cuerpo celeste desde nuestro planeta, el IGP puede participar (con los instrumentos adecuados) en dicha campaña internacional junto con el Webb y otros observatorios alrededor del mundo», refiere. Investigando galaxias lejanas Por su parte, Adrián Díaz-Espinoza, físico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y divulgador científico, indica a la agencia Andina que la comunidad científica está a la expectativa de la liberación de los datos de los proyectos de observación científica con Webb, que no cuentan con exclusividad. «Estos últimos datos estarán disponibles muy pronto, por lo que -en teoría- cualquiera podría ingresar y empezar a realizar descubrimientos. El resto estará disponible cuando se acabe el tiempo de acceso exclusivo», precisa. Las observaciones del Webb abarcan una gran cantidad de objetos astronómicos, desde planetas del sistema solar hasta las galaxias más distantes jamás observadas, relata Díaz-Espinoza. Así, este instrumento científico permitirá resolver preguntas que los científicos no han podido responder con otros telescopios. Precisamente, Díaz-Espinoza recientemente fue aceptado para iniciar su doctorado en Astronomía en la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos. En su primer año de doctorado trabajará en proyectos de investigación sobre galaxias de alto corrimiento al rojo, muy lejanas . «Los resultados que obtenga conducirán directamente a la interpretación de nuevos resultados del Webb», señala el divulgador científico conocido como @adrianciencia en redes sociales. «Estoy más que emocionado por todo las respuestas a las que nos guiará el Webb sobre las primeras galaxias en el universo, y mucho más aún por el mar de preguntas que aparecerán a partir de esos nuevos descubrimientos. ¡Qué alegría iniciar el doctorado en un momento como este, al inicio de esta gran revolución de nuestra comprensión sobre el cosmos!», comenta emocionado el joven científico. Webb y su importancia en la labor educativa El doctor Baella manifiesta que el telescopio Webb también tiene una importancia en la labor educativa. En ese sentido, en los cursos de Ciencia, Tecnología y Ambiente se podría introducir el análisis de la ciencia detrás de las imágenes del centro de observación espacial. «Podemos tomar la puesta en marcha de Webb como una oportunidad para enseñar ciencia a nuestros jóvenes estudiantes, enseñándoles cómo interpretar la información contenida en las imágenes de dicho instrumento y promover así la enseñanza del método científico y el pensamiento crítico, tan necesario en esta época». Sin embargo, para ello, recuerda que será necesario una adecuada capacitación a los docentes. Como se recuerda, el telescopio espacial James Webb fue lanzado el 25 de diciembre de 2021 a bordo de un cohete Ariane 5 desde el puerto espacial europeo de la Guayana Francesa. Tras completar una compleja secuencia de despliegue en el espacio, Webb pasó meses de puesta en marcha en los que se alinearon sus espejos y se prepararon sus instrumentos para la investigación científica. — Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 12, 2022 (FIN) SPV Publicado: 14/7/2022

