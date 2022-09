¿Cómo el príncipe Carlos, el sucesor al trono, se convierte en rey de Inglaterra?

Entornointeligente.com /

Tras la muerte de Isabel II, el príncipe Carlos automáticamente se convirtió en rey de Inglaterra, pero hay un protocolo para reafirmar su ascenso al trono.

El príncipe Carlos de Inglaterra se convirtió este jueves automáticamente en rey tras el fallecimiento de su madre, la reina Isabel II , después de 70 años en el trono.

El protocolo de sucesión está establecido de antemano: Carlos sustituye a la reina inmediatamente después de su muerte y un Consejo de Adhesión es convocado lo más pronto posible en el Palacio de St. James, la residencia oficial del soberano, usualmente en 24 horas, para proclamar al sucesor.

El Consejo es una entidad de asesores del monarca que existe desde la época de los normandos, y ahora está conformado por unos 670 políticos de alto rango e incluye a la primera ministra, Liz Truss .

¿Qué es el «Puente de Londres»? En 2017, el periódico británico The Guardian reportó que los planes para después de la muerte de la reina datan de la década de 1960 y llevan el nombre de «Puente de Londres».

Documentos obtenidos el año pasado por el sitio digital Politico detallaban el contenido de los planes de «Puente de Londres». El día de la muerte de la reina se identifica internamente como «Día D» y los subsiguientes «D+1», «D+2», «D+3», etcétera.

El funeral de la reina se espera 10 días después de su muerte.

El lord presidente anuncia la muerte de la monarca y un subalterno lee en voz alta la Proclamación de Adhesión.

Firman la Proclamación los miembros presentes de la familia real; el primer ministro; el arzobispo de Canterbury, y el duque de Norfolk, Edward Fitzalan-Howard, el noble responsable de organizar las ceremonias de Estado.

Después, el lord presidente pide silencio y el Consejo se encarga de los asuntos remanentes, como la diseminación de la Proclamación y las direcciones para las salvas de artillería en Hyde Park y la Torre de Londres.

La Proclamación se lee desde un balcón del Palacio de St. James por funcionarios vestidos de ropas heráldicas tradicionales.

En actividades posteriores y no necesariamente inmediatas, el nuevo soberano convoca al Consejo de asesores y hace una declaración personal sobre la muerte de la reina.

0:00 0:02:00 0:00 Descargar 240p | 5,6MB 360p | 8,3MB 480p | 12,3MB 720p | 29,8MB 1080p | 37,2MB Entonces presta juramento sobre la seguridad de la Iglesia de Escocia y después lee su juramento como rey, comenzando con el nombre que ha elegido para gobernar, y firma dos copias del juramento.

La ceremonia de coronación tiene lugar regularmente un año después de la muerte de un monarca.

Carlos decidió mantener su nombre y será el rey Carlos III, reportó la BBC .

El servicio británico informó cómo cambiarán los títulos nobiliarios en la familia real. Su hijo Guillermo no se convertirá automáticamente en el príncipe de Gales, pero heredará el otro título de su padre, el de duque de Cornualles. Su esposa, Kate, pasará a ser la duquesa de Cornualles.

La esposa de Carlos será la reina consorte.

Desde hace años, varios medios de prensa hicieron conjeturas sobre la posibilidad de que Carlos nunca ascendiera al trono de Inglaterra, basados en los escándalos con la princesa Diana a fines del siglo pasado y supuestas diferencias con la reina.´

No obstante, nada se ha filtrado este jueves tras la muerte de Isabel y Carlos es el rey por derecho propio.

En la línea se sucesión están su primogénito, el príncipe Guillermo, y los tres hijos de éste, todavía niños.

[Con información de Reuters]

