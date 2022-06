Cómo el metaverso modificará para siempre la experiencia laboral de todas las generaciones

Entornointeligente.com /

La revolución laboral de la realidad aumentada

En el metaverso, concebido como un conjunto de espacios digitales interconectados, que incluyen experiencias 3D inmersivas, es posible relacionarnos de un modo muy fluido con personas con las que quizás no podemos hacerlo físicamente. El diferencial que podría aportar el metaverso en el día a día de trabajo colaborativo parece ser enorme y si bien es imposible predecir qué va a suceder hay algunas tendencias claras, traccionadas por el análisis del tiempo de pandemia.

Metaverso 2.jpg Gentileza: Yahoo Finance «Las empresas se dieron cuenta de que su gente, y no sus productos, son su verdadera identidad. La creación de una comunidad organizacional que comparte los mismos valores se torna cada vez más importante. Lo que antes era algo más en la lista de deseos de un colaborador ahora es un requisito no negociable. Quieren flexibilidad y empatía y no hay vuelta atrás. Es parte de un nuevo contrato entre empleados y empleadores», sintetiza Souza.

Mejorar la experiencia de los colaboradores, el employee experience, se convierte en un valor competitivo para atraer y retener talento. El esfuerzo para los líderes de las empresas es de tiempo completo y requiere de acciones, también, en el mundo digital. «A medida que eliminamos los límites de la geografía, la identidad y las discapacidades, el trabajo puede generar un sentido de pertenencia e inclusión aún más sólido para todos» , afirmó Souza.

Para la analista, las nuevas formas de trabajo, nos liberan del mundo físico y tienen un aspecto de extrema flexibilidad porque permitirán elegir cuándo, cómo y dónde trabajamos. «Las redacciones y ambientes más colaborativos tienen el potencial de impulsar formas de trabajar en conjunto, y esa colaboración perfectamente integrada ayudará a manejar nuestros tiempos y a trabajar de un modo mucho más eficiente» , consideró.

«La clave, sin duda, estará en la autonomía», cierra Souza para quien 2022 será el año en el que las empresas empezarán a aceptar y a prepararse para este nuevo escenario laboral cuyo avance reclama empresas digitalmente empoderadas. La creación de vínculos y comunidades, con el bienestar y la felicidad de las personas en el centro, moverá el sentido de este cambio que ya se percibe, irrefrenable.

