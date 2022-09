Cómo descargar los GIF de Twitter en un smartphone con iOS o Android

Entornointeligente.com /

Seguro que en más de una ocasión has visto un GIF en un mensaje de Twitter que te gustaría tener para utilizarlos posteriormente en esta red social u otra opción (como por ejemplo WhatsApp o el propio Facebook). Pues bien, te vamos a contar cómo conseguir esto tanto en los teléfonos iPhone de Apple como en los que utilizan el sistema operativo Android de Google.

Desgraciadamente, conseguir esto con un mínimo de calidad y sencillez no es posible con las herramientas que se incluyen por defecto en los terminales, por lo que no queda otra opción que recurrir al trabajo de terceros para lograr esto. Por suerte, existen diferentes opciones gratuitas que son más que válidas para añadir esta funcionalidad a tu dispositivo. Nosotros hemos elegido estas:

Para iOS: GIFwrapped Para Android: Tweet2gif Evidentemente, es necesario que descargues en los enlaces antes proporcionados los desarrollos para poder seguir los pasos que vamos a indicar para descargar cualquier GIF desde la red social Twitter .

Unsplash

Pasos a dar para descargar un GIF de Twitter con tu teléfono Sin más, te dejamos lo que tienes que hacer con cada una de las aplicaciones que hemos indicado antes para que no te quedes con esa imagen animada que tanto te ha gustado y que se ha compartido en la conocida red social.

En iOS Una vez con la aplicación instalada, accede a Twitter y localiza el mensaje que tiene el GIF que te deseas quedar. Ahora, en la parte superior derecha, verás que hay un icono con una flecha que apunta hacia abajo. Púlsalo. Entre las opciones que aparecen en la pantalla, selecciona Compartir tweet a través de y, a continuación, utiliza Copiar enlace de tweet. Abre la aplicación GIFwrapped y accede a la pestaña que permite realizar búsquedas En ella, pega la URL que has copiado antes y pulsa el botón Buscar. Verás ahora todo el contenido multimedia del mensaje y debes seleccionar en la lista el que deseas descargar y lo compartes. Luego, el icono con una flecha que apunta hacia fuera de un cuadro en la zona inferior de la pantalla. Selecciona Guardar imagen y, listo, has acabado. En Android Debes ir al mensaje que contiene el GIF deseado y, luego, pulsa en el botón Compartir que tiene un icono con tres puntos conectados. Entre las opciones que aparecen en la pantalla debes elegir Tweet2gif y, a continuación, selecciona la opción Descargar GIF que verás en la pantalla (puedes comprobar si el lugar de almacenamiento es el adecuado). Hecho esto, has finalizado.

