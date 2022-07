Cómo denunciar que me han robado la cuenta de Instagram

Entornointeligente.com /

Los usuarios de Instagram deben tener el acceso exclusivo a sus cuentas, no obstante, si alguien roba un perfil, existen varias medidas para denunciar el robo.

El phishing consiste en solicitar información personal en un mensaje, correo electrónico o enlace sospechoso para acceder a una cuenta de Instagram. En ocasiones, esos mensajes amenazan con el cierre o bloqueo de la cuenta en caso de que no sigan las instrucciones, pero, ¿qué pasa si han robado tu identidad?

Para remediar la situación, Instagram recomienda los siguientes consejos:

Si puedes iniciar sesión en la cuenta, obtén información sobre cómo restablecer la contraseña y cierra sesión en cualquier dispositivo que no sea el tuyo. Si no puedes acceder a la cuenta y tu nombre de usuario o tu contraseña no funcionan, obtén información sobre cómo recuperar la cuenta . Puedes reportar los correos electrónicos sospechosos en cualquier momento escribiendo a [email protected] .

