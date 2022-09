¿Cómo cuidar las pecas y lunares del sol?

Entornointeligente.com /

Cuando el sol está intenso lo mejor es cuidar nuestra piel, sobre todos aquellos que tienen muchas pecas y lunares, sin importar si es hombre o mujer.

Diferencias entre pecas y lunares Antes de nada tenemos que saber que una peca no es lo mismo que un lunar, ¿en qué se diferencian?

El lunar aparece en el cuerpo desde que naces o se produce en la pubertad. Se forma por una superproducción de melanina, lo cual no es perjudicial, a menos que cambie de color, de forma, provoque picor, sangre o se haga voluminoso. La peca es una acumulación de pigmento sobre la piel, pero sin relieve, al contrario que el lunar. Hay personas que por herencia o a temprana edad tienen pecas, pero éstas también aparecen en la piel por exposiciones solares altas debido al no uso de protectores adecuados. Su aparición suele darse en: la espalda, los brazos, las mejillas y la nariz. Tips para cuidar las pecas y los lunares del sol Cuando esos lunares y pecas tan sexys cambian de color y forma, se convierten en un gran problema para tu salud. Aquí te dejamos unos consejos para cuidar tus pecas y tus lunares para que siempre sean ese detalle sensual y atractivo de tu piel.

Hay que utilizar una protección solar muy elevada para evitar que los lunares surjan (ya que se suelen formar entre los 10 y los 20 años). Si tenemos ya algún lunar, debemos evitar que se expanda. Por ello, una protección solar de 50 es fundamental. Si tienes ya muchos lunares, tu piel es sensible al sol. Evita exponerte Si los rayos solares son muy intensos. Pero aunque, no estés tomando el sol, los rayos siempre afectan. Así que, protege estas zonas todos los días con el protector solar adecuado. Si vas a la playa, no olvides llevarte un paraguas o sombrero para proteger al máximo tus lunares.

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com