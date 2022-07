Cómo conseguir un rubio platino perfecto: los mejores tips de experto y nueve productos para que dure más tiempo

Entornointeligente.com /

El rubio platino es una de las coloraciones de del momento. Bien es cierto que llevamos arrastrándola varias temporadas, pero esta ha llegado con mucha fuerza. Eso sí, dado el proceso de decoloración y los posibles daños a los que nuestro pelo se puede ver sometido, muchas de nosotras no nos acabamos de decidir. Por ello, saber que hay procesos en los que podemos conseguir un precioso pelo rubio sin amoniaco, nos llama especialmente la atención.

Por ello, hemos querido preguntar a los expertos, concretamente a José Miguel Gallardo, directo del salón de Peluquería de TeaCut , quien nos ha explicado una forma que siguen en su propio salón para lograr este cambio de look cuidando nuestra melena como merece.

En Trendencias Cómo conseguir el tinte rubio caramelo: ideas para lucirlo y a qué rostros les sienta mejor Cómo conseguir el pelo rubio platino Para conseguir un cabello platino es necesario un proceso de aclaración, al que después hay que aplicar un reflejo frío para conseguir ese tono escarchado. Por lo tanto hablamos de dos procesos distintos; por un lado un arrastre de los pigmentos naturales o sintéticos (si es teñido) del cabello, y por otro un aporte de pigmentos fríos. Si el cabello es suficientemente claro y es además natural se puede conseguir en un solo proceso usando tinturas superaclarantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas de nosotras, tenemos el cabello más oscuro y necesitaremos de un proceso de decoloración donde entra el quid de la cuestión que queremos tratar. Y es que, como nos comenta José Miguel, «el proceso con despigmentante ( una especie de decolorante pero sin amoniaco y más suave en peróxidos ) es al que fin y al cabo hay que recurrir casi siempre cuando se quiere un platino puro».

Hacerlo de esta manera es mucho más recomendable ya que, en caso contrario, para conseguir un rubio de este estilo hay que someter el cabello a un proceso de decoloración , que es el sistema más agresivo de toda la familia de tintes ya que es el que más fuerza tiene para penetrar en el cabello. De hecho, Alberto Sanguino, experto de Llongueras , comenta que «es un producto muy agresivo, que deja la cutícula del cabello muy abierta pero no hay otra manera de conseguir un platino, a no ser que tengas una base muy rubia» .

De hecho, nos continúa diciendo que uno de los problemas que presenta este tipo de decoloración se encuentra a la hora de repetir el proceso sobre la raíz una vez que ha crecido. Al poner únicamente la decoloración en la base, es inevitable que toque un poco de la parte rubia y las probabilidades de que el cabello se parta son muy altas.

En Trendencias Qué es el alisado japonés, cómo se hace y cuánto tiempo dura Los mejores tips de experto para conseguir el rubio platino En el Salón de Peluquería de TeaCut tienen como máxima cuidar el cabello por lo que evitar cierto tipo de componentes que pueden dañarlo, es lo que siempre han perseguido. Por ello, por lo tanto siendo fieles a su filosofía y recomendaciones, solo realizarán el trabajo de decoloración para conseguir un rubio platino cuando el cabello lo permite.

De hecho, valorar la base o el fondo del cabello que tiene la persona que se va a realizar el rubio es algo básico, también lo señala Carlos Fernández, experto de Franck Provost ya que, dependiendo del tono, será más fácil o más difícil de conseguir.

Por lo tanto, lo primero que tendríamos que plantearnos son las características que tiene que cumplir nuestro cabello para que nos lo consideren adecuado para el tratamiento y son cuatro:

Primero la cutícula debe estar en buen estado, sin puntas abiertas y sin rastro de trabajos previos que las hayan abierto aunque no se aprecie, como keratinas. Además, si es cabello natural debe ser, como muy oscuro, a la altura de un rubio oscuro (altura 6) para no tener que aclarar más de 4 tonos; mientras que si es cabello teñido no debe ser más oscuro que un rubio medio. En tercer lugar debe estar perfectamente hidratado. Y, por último, no puede haber sufrido procesos químicos que hayan cambiado su naturaleza, como permanentes o alisados. Y siguiendo con la guía que nos proponen, nos dicen que «lo primero que hacemos es abrir ligeramente la cutícula sin dañarla con un baño templado de aceite virgen de macadamia. Contiene ácido palmitoleico, es antioxidante, fortalece e hidrata el cabello y ayuda a la absorción del color. Esto nos aporta una base perfecta sobre la que aplicar el despigmentante» .

A continuación, nos comentan que «sobre el cabello aceitado aplicamos el despigmentante suave sin amoniaco . Con esto vamos a conseguir aclarar el cabello hasta una altura de un rubio muy claro. El matiz conseguido siempre será ligeramente cálido, por lo que debemos corregirlo que hacemos mediante un emplasto con el que aportaremos el pigmento frío» .

Curioso pero cierto, el rubio platino más deseado lo consiguen con un emplasto está compuesto por manteca virgen de Karité (ellos la usan de cultivo biológico) ya que es rica en vitamina F, en látex vegetal para reconstruir la fibra capilar que haya podido dañarse en el proceso, rica en tocoferoles y lupeol.

Con ello se consigue nutrir en profundidad, proteger el cuero cabelludo y el cabello, eliminar radicales libres y regenerar la fibra capilar aportando humectación e hidratación), aceite de avellana (por ser rico en ácido grasos Omega 9 y vitamina E, lo que aporta un factor anti-envejecimiento del cuero cabelludo), al que añadimos pigmento azulado proveniente de polvo de Índigo para conseguir el tono frío (una planta 0ntorera). Este emplasto lo dejamos actuar sobre el cabello, cubierto con una toalla húmeda y caliente durante 20 minutos, cambiando la toalla cuando se enfría. Por último, una vez retirado el emplasto se da un nuevo champú y la mayoría de las veces no es necesario aplicar ni acondicionadores ni mascarillas ya que el cabello queda perfectamente reconstruido. Solo quedaría secar al gusto y lucir melena.

En Trendencias Cinco cortes para pelo rizado que son tendencia este 2022 Los mejores productos para que el rubio platino dure más tiempo Champús para pelo rubio platino Aquí lo mejor es estar a los champús violetas por lo que comenzamos con Blond Absolu Bain Lumière Shampoo de Kérastase ( 18,99 euros ) que es un champú hidratante iluminador para todo tipo de rubias, incluidas las platinas. Contiene ácido hialurónico y flor de Edelweiss ideal para cabellos decolorados , con mechas y grises que limpia de forma suave alivia e hidrata el cabello de la raíz a las puntas, dejando una sensación ligera e iluminando los tonos rubios.

Blond Absolu Bain Lumière Shampoo de Kérastase

PVP en Druni 18,99€ Otra opción es el Olaplex No.4 Bond Maintenance Shampoo ( 20,99 euros ) que limpia al mismo tiempo que repara e hidrata, depositando la cantidad correcta de pigmentos violetas para neutralizar cualquier tono amarillento entre las visitas al salón.

Olaplex No.4 Bond Maintenance Shampoo

PVP en Druni 20,99€ Yubi Blonde Luminosity Revealing Shampoo de Shu Uemura ( 41,60 euros ) no contiene pigmentos pero está especialmente indicado para cabellos rubios y enriquecido con peonía blanca japonesa, que limpia en profundidad a la vez que acondiciona la fibra capilar con un acabado de brillo natural y suavidad.

Yubi Blonde Luminosity Revealing Shampoo de Shu Uemura

PVP en Perfume’s Club 41,60€ Blonde Perfecting Purple Shampoo de Moroccanoil ( 24,99 euros ) es un champú para cabello teñido o rubio con mechas con pigmentos púrpuras que combaten los indeseables efectos cobrizos y neutralizan los tonos anaranjados y amarillos de los cabellos rubios, resaltados y grises. Gracias a su tecnología ayuda a reparar el cabello y a sellar la cutícula.

Blonde Perfecting Purple Shampoo de Moroccanoil

PVP en Druni 24,99€ Acondicionadores para pelo rubio platino Seguimos con acondicionadores como el Blond Absolu Cicaflash de Kérastase ( 24,99 euros ) de la misma gama con un matiz lavanda suave que ofrece la eficacia restauradora de una mascarilla con el acabado ligero de un acondicionador. Restaura intensamente el cabello sensibilizado y nutre la fibra gracias a la combinación de Ácido Hialurónico y flor de Edelweiss que alisa al instante, fortalece y suaviza el cabello decolorado sensibilizado mientras proporciona una nutrición intensa.

Blond Absolu Cicaflash de Kérastase

PVP en Druni 24,99€ Otra opción es el Blondifier Conditioner de L’Oréal Professionnel ( 13,99 euros ) que ayuda a potenciar la multidimensionalidad y luminosidad del cabello rubio ya que está enriquecido con extracto de Bayas de Açai que contiene polifenoles. Es ligero y ayuda a mejorar el brillo natural del cabello rubio. Instantáneamente más brillante, más suave y fácil de desenredar de raíz a puntas

Blondifier Conditioner de L'Oréal Professionnel

PVP en Druni 13,99€ Violet Crush For Blondes Purple Conditioner de John Frieda ( 6,99 euros ) contiene pigmentos violetas triturados, hidrata y nutre los tonos rubios para prevenir los tonos amarillos y anaranjados entre las visitas al salón.

Violet Crush For Blondes Purple Conditioner de John Frieda

PVP en Druni 6,99€ Mascarillas para pelo rubio platino No nos puede faltar la Shu Uemura Art of Hair Yubi Blonde Anti-Brass Purple Balm ( 45,96 euros ) una mascarilla que da luminosidad y resplandor al cabello rubio y reduce el aspecto de los tonos amarillos y naranjas. Ligero y delicado bálsamo que se desliza sin esfuerzo absorbiéndose rápidamente para evitar que queden residuos densos o pegajosos.

Shu Uemura Art of Hair Yubi Blonde Anti-Brass Purple Balm

PVP en Perfume’s Club 45,96€ BLONDME cool blondes neutralizing mask de Schwarzkopf ( 14,92 euros ) es una mascarilla neutralizante para rubios fríos para eliminar la calidez y neutralizar los tonos subyacentes amarillos del cabello rubio. Cuenta con tecnología 3D Bond Creation y el Complejo Velvet Flower Protein que proporciona pigmentos fríos para mantener, refrescar y potenciar el color rubio frío. Ideal para reparar la estructura interna del cabello frágil, aclarado o coloreado sin sobrecargarlo mientras ayuda a desenredar.

BLONDME cool blondes neutralizing mask de Schwarzkopf

PVP en Perfume’s Club 14,92€ Siete de ideas para llevar el pelo rubio platino Con un corte pixie platino de lo más ideal.

Con corte de pelo bob que es el de máxima tendencia.

En Trendencias Estos son los cortes de pelo 2022 para media melena recomendados por los expertos Corte de pelo shag con flequillo que sigue estando muy de moda.

Rubio platino en una media melena o corte de pelo midi de lo más ideal.

Melenas infinitas lisas haciendo gala del ice blond más frío.

Melenas XXL cargadas de ondas y combinando mechas más claras y otras más oscuras dentro de la misma gama.

Mucho ojo en los cabellos rizados.

Marcando las raíces negras al más puro estilo Blanca Suárez.

Otras ofertas interesantes Si tu almohada tiene más de dos años, ha llegado la hora de cambiarla y estas son seis buenas opciones Cada cosa en su sitio: los seis accesorios para organizar la cocina que realmente merecen la pena 11 chaquetas ligeras que todavía pueden darnos mucho juego este invierno (y los que vendrán) Nota: a lgunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias Fotos | @kimkardashian , Gtres, @kerastase_official , @anafdz1989 , @taylorswift , @amyb_hairldn , @milenarosehair , @salon_e , @mac_daddybeauty , @blanca_suarez

