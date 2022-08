Cómo conseguir un maquillaje natural paso a paso y los 17 mejores productos para conseguir un resultado perfecto

Entornointeligente.com /

En nuestro día a día nos encanta vernos guapas de una forma muy natural, sin complicarnos con muchos colores o extravagancias. Vamos a lo simple que sabemos que funciona , porque la elegancia sutil de un look de belleza natural siempre es una de las tendencias en maquillaje más populares .

En Trendencias Las uñas se llevan en tonos naturales y con estos siete esmaltes de Druni lograrás manicuras súper cuidadas y elegantes Qué es el maquillaje natural efecto no makeup Este maquillaje no adorna y recarga nuestro look de belleza. Simplemente corrige imperfecciones, haciendo hincapié en iluminar, refrescar y trabajar la piel para que luzca bonita y cuidada sin excesos. Para que quede perfecto hay que seguir siempre seis pasos imprescindibles.

Paso 1 del maquillaje natural: piel hidratada y preparada El atajo perfecto para lucir la piel perfecta es tenerla lo más cuidada posible . Para ello tenemos que hacernos con una rutina de belleza facial personalizada a nuestras necesidades, buscar las mejores cremas antiedad según nuestro tipo de piel y mantenerla nutrida.

Paso 2 del maquillaje natural: la base Una vez tengamos la piel hidratada hay que trabajarla de mayor a menor superficie. Comenzamos preparando el lienzo con una buena base de maquillaje que iguale el tono, en polvo para pieles grasas y líquida e hidratante para pieles secas. Lo ideal es buscar la que mejor case con nuestro color natural , ni más oscuro ni más claro para evitar el efecto máscara.

Paso 3 del maquillaje natural: el corrector Una vez tengamos el tono de la piel igualado, es el momento de centrarnos en pequeñas imperfecciones . Para ello utilizamos el corrector: verde para rojeces, naranja para manchas o pecas, rosa para venitas verdes y azuladas, lila para manchas amarillas y el amarillo para disimular las ojeras con éxito .

Paso 4 del maquillaje natural: el colorete e iluminador Ya tenemos una piel que va a ser la envidia de cualquiera, a golpe de maquillaje tan sutil y natural que da el pego como si fuera nuestra propia tez. Hay quienes prefieren dejarlo así y presumir de cara impoluta. Y hay quienes le aportan profundidad a golpe de colorete, bronceador e iluminador para resaltar las facciones.

Para saber aplicar el colorete hay que hacerlo en la manzanita del moflete y en los pómulos, mientras que el highlighter se pone en zonas estratégicas como la parte alta del pómulo, el arco de Cupido, la nariz o bajo las cejas para que el rostro se cargue de luminosidad.

Paso 5 del maquillaje natural: los ojos La mirada limpia, luminosa y dulce es una parte muy importante de este maquillaje natural. Normalmente se consigue maquillando los párpados con la misma base de maquillaje o con sombras de ojos nude que iluminen la zona. También podemos marcar las pestañas, apostando por una máscara transparente que las de un efecto wet .

Paso 6 del maquillaje natural: los labios Muchas se quedan aquí y presumen de un look no makeup impoluto. Pero hay quienes quieren ponerle la guinda al pastel con unos labios naturales que destaquen en el maquillaje . Podemos apostar por labiales nude , gloss brillantes o por tintes de labios que pongan un toque rosita con efecto labio mordido .

En Trendencias Este es el labial nude que usa Kate Moss para conseguir ese tono natural que hace sus labios muy jugosos Mejores productos de belleza para crear un maquillaje natural Ahora que ya conocemos todos los pasos es necesario estar cubiertas de principio a fin . Por eso hemos hecho una selección súper extensa que va desde bases líquidas y en polvo compacto hasta correctores de varios colores, iluminadores, sombras de ojos o labiales que te conseguirán el maquillaje natural definitivo.

Base de maquillaje luminosa Even Better Glow de Clinique, 23,40 euros .

Base de maquillaje luminosa Even Better Glow de Clinique

PVP en Druni 23,40€ PVP en Perfume’s Club 23,50€ Base de maquillaje hidratante con SPF30 de 3INA, 15,95 euros .

Base de maquillaje hidratante con SPF30 de 3INA

PVP en Primor 15,95€ Base de maquillaje en polvos compactos matificantes Fit Me Matte de Maybelline, 4,44 euros .

Base de maquillaje en polvos compactos matificantes Fit Me Matte de Maybelline

PVP en Primor 4,44€ PVP en Perfume’s Club 4,76€ Corrector amarillo en stick de Avène, 17,40 euros .

Corrector amarillo en stick de Avène

PVP en Primor 12,74€ PVP en El Corte Inglés 17,40€ Corrector Can’t Stop Won’t Stop de NYX, 8,90 euros .

Corrector Can't Stop Won't Stop de NYX

PVP en Druni 8,90€ PVP en Look Fantastic 9,95€ Corrector verde para rojeces de Sephora, 13,99 euros .

Corrector verde para rojeces

PVP en Sephora 13,99€ Colorete en polvo Peachin’ WANDERful World de Benefit, 32,99 euros .

Colorete en polvo Peachin' WANDERful World de Benefit

PVP en Sephora 32,99€ Colorete líquido Soft Pinch de Rare Beauty, 22,99 euros .

Colorete líquido Soft Pinch de Rare Beauty

PVP en Sephora 22,99€ Polvos bronceadores Terracotta Light de Guerlain, 34,94 euros .

Polvos bronceadores Terracotta Light de Guerlain

PVP en Primor 34,94€ PVP en Druni 34,95€ Iluminador líquido The Klow Melted de Krash Kosmetics, 12,95 euros .

Iluminador líquido The Klow Melted de Krash Kosmetics

PVP en Primor 12,95€ Paleta de iluminadores en polvo Glow Face de Dior Backstage, 48,75 euros .

Paleta de iluminadores en polvo Glow Face de Dior Backstage

PVP en El Corte Inglés 48,75€ Sombra de ojos neutra de Clarins, 16,50 euros .

Sombra de ojos neutra de Clarins

PVP en Druni 16,50€ Paleta de sombras de ojos nude y marrones Felineyes Intense de Dolce&Gabbana, 66 euros .

Paleta de sombras de ojos nude y marrones Felineyes Intense de Dolce&Gabbana

PVP en El Corte Inglés 66,00€ Máscara de pestañas transparente Mega Shine Clear Mascara de Wet n Wild, 2,98 euros .

Máscara de pestañas transparente Mega Shine Clear Mascara de Wet n Wild

PVP en Primor 2,98€ Barra de labios nude Pillow Talk Matte Revolution de Charlotte Tilbury, 35,99 euros .

Barra de labios nude Pillow Talk Matte Revolution de Charlotte Tilbury

PVP en Sephora 35,99€ Brillo de labios Afterglow Lip Shine de Nars, 28 euros .

Brillo de labios Afterglow Lip Shine de Nars

PVP en El Corte Inglés 28,00€ Tinte de labios Benetint de Benefit, 37,99 euros .

Tinte de labios Benetint de Benefit

@haileybieber , @agostinasaracco , @gigihadid , Druni , Primor , El Corte Inglés , Sephora .

