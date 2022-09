Cómo conseguir un maquillaje natural paso a paso y los 11 mejores productos para conseguir un resultado perfecto

Entornointeligente.com /

El día a día se rige por mitos que están allí para ser desmontados y uno de ellos se acompaña de no querer maquillarse a diario por miedo a recargar nuestro aspecto. El mundo de la belleza y las chicas de moda llevan años demostrándonos que podemos maquillarnos de manera sencilla y efecto natural , usando los productos de manera inteligente para disminuir ojeras, potenciar el rubor del rostro o enmarcar la mirada . Si quieres lograr un maquillaje natural pero no sabes por dónde empezar, he aquí la manera de hacerlo (paso a paso).

En Trendencias Las 11 mejores pestañas postizas para una mirada de infarto y cómo ponerlas (paso a paso) Limpiar la piel para prepararla Limpiar la tez antes de maquillarla es de vital importancia -sin importar si queremos lograr un maquillaje natural o de fiesta-. Por ello utilizaremos un limpiador suave, que se ajuste a nuestra piel y que ayude a retirar los restos de los cosméticos, de sudor y/o sebo.

Hidratar el rostro Para lograr un resultado más favorecedor se recomienda hidratar la piel de nuestro rostro. Por ello, optaremos por una crema matificante apta para pieles mixtas y grasas.

No te olvides de la crema protectora No importa que rutina de belleza elijas por la mañana: este paso es muy importante -dejando de lado si vamos a maquillarnos o no-. Si elegimos una protección contra UVA y UVB, vamos a prevenir además la aparición de manchas.

Usar una prebase que ayude a perfeccionar el resultado de maquillaje natural Una probase hará que nuestro maquillaje perdure durante toda la jornada. Si optamos por una que ofrezca efecto blur, nos ayudará a difuminar las imperfecciones y matificar los brillos que podamos tener.

Base de maquillaje para un aspecto natural Ya sea con una BB Cream o mezclando nuestra base de maquillaje con crema hidratante, este paso ayudará a potenciar nuestro maquillaje natural. Sin embargo, si lo prefieres, puedes optar por dejar la piel libre de maquillaje.

El corrector es indispensable Escogiendo de manera correcta el color del corrector (valga la redundancia), este producto ayudará a disimular las ojeras de nuestro rostro, así como tras pequeñas imperfecciones. Es muy importante encontrar el tono exacto que favorezca a nuestra piel para evitar ele efecto mapache.

Colorete (en barra) para lograr un rubor natural No hay maquillaje natural sin un buen rubor en las mejillas. Además, los coloretes en crema o en barra se funden mejor que los de polvo y aportan un acabado más jugoso en la piel. De este modo, el resultado será de matrícula de honor.

Iluminador que añada luz la maquillaje natural Aunque pueda parecer que el iluminador puede recargar el maquillaje natural, todo lo contrario, ayuda a que el resultado final tenga una cierta armonía. Añadiendo un aspecto saludable y dando jugosidad a nuestra piel, se recomienda ponerlo en la parte alta del pómulo, bajo el arco de la ceja, en la punta de la nariz, así como en el arco de cupido -es decir, en el centro del labio superior-.

Peinar las cejas Ya sea para lograr cualquier tipo de maquillaje, este paso es importante. Fijaremos nuestra cejas con un gel transparente, sin embargo hay chicas que prefieren optar por una opción con color. De este modo se pueden rellenar los huecos que podamos tener en una ceja poco poblada.

Máscara de pestañas para potenciar la mirada Si ayer os mostrábamos los tipos de pestañas postizas que encontramos en el mercado, hoy lograremos un maquillaje natural si las vestimos de una máscara de pestañas oscura. Añadiendo volumen y presencia a nuestra mirada, nuestro objetivo es rizarlas levemente -es decir, no optar por poner capa sobre capa-.

Labios nude, el toque final para un maquillaje natural La guinda del pastel viene de la mano de una barra de labios nude. Este tipo de color cada vez tiene más adeptas, por ello Mercadona está triunfando últimamente con su barra de labios Mate de Deliplus en el color Tono 6 nude .

11 mejores productos para conseguir un maquillaje natural Si queremos lograr un maquillaje natural desde casa pero no tenemos el neceser adecuado, he aquí 11 productos para lograrlo a la perfección. En él no debe faltar ningún producto citado anteriormente, como este limpiador idóneo para pieles mixtas a grasas. Está formulado con el dúo Gentle complex que limpia la piel suavemente, preservando la microbiota cutánea. Además, ayudan a purificar la piel y limitar la producción de grasa.

Limpiador espumoso suave purificante de Clarins, 2 7,99 euros. Limpiador espumoso suave purificante.

PVP en Sephora 27,99€ Re-Boost Crème Matité Hydratante de My Clarins, 18,95 euros 14,95 euros . Crema Matificante para pieles mixtas a grasas.

PVP en Druni 14,95€ Protector Solar Mineral SPF50 de EQ, 20,99 euros . EQ | Protector Solar Mineral SPF50 – Protección UVA UVB muy alta – Resistante al Agua – Ingredientes Orgánicos y Naturales – Respectuoso con el Medio Ambiante – 50ml

Hoy en Amazon por 20,99€ Prebase hidratante en bruma de Rare Beauty, 26,99 euros . Always An Optimist 4-In-1 Mist.

PVP en Sephora 26,99€ Urban Bb Spf20 de Alma Secret, 32,14 euros 27,95 euros . Crema hidratante con color.

PVP en Druni 27,95€ Maybelline New York nos presenta su borrador Instant Anti Age, un corrector de ojos multiusos que borra ojeras y bolsas, corrige imperfecciones, ilumina la mirada y define el rostro.

Borrador Instant Anti Age de Maybelline New York, 8,90 euros . Maybelline New York – El Borrador Instant Anti Age, Corrector de Ojos, Tono 21 Nude

PVP en Amazon 8,90€ Colorete en crema de Tarte, 30,99 euros . Un rubor en crema ultraligero para una aplicación ultra simple.

PVP en Sephora 30,99€ Glow Glow Go! Instant Highlighter de Essence, 4,49 euros 1,99 euros . Iluminador Líquido.

PVP en Druni 1,99€ NYX presenta su Control Freak Brow Gel que ofrece una nueva forma de dominar las cejas rápidamente. Con una fórmula no pegajosa las define, separa y les acentúa la forma.

Control Freak Brow Gel de NYX, 5,43 euros . NYX Professional Makeup Fijador de cejas Control Freak, Gel fijador transparente, Cejas definidas y bajo control, No pegajoso y sin residuos, 10 ml

PVP en Amazon 5,43€ Máscara de pestañas de Huda Beauty, 29,99 euros . Máscara de pestañas Huda Beauty Legit Lashes en empaque de edición limitada.

PVP en Sephora 29,99€ L’Oréal Paris nos propone una barra de labios hidratante con un color ultrapigmentado y un brillo lacado gracias a los aceites infundidos. De este modo lograremos un resultado impecable.

Tono Nude 642 Woke like this de L’Oréal Paris, 13,95 euros 9,83 euros . L’Óreal Paris Color Riche Shine Barra de Labios – Tono Nude 642 Woke like this

Fotos | IMaxTree, Sephora, Druni, Amazon

