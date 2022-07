Entornointeligente.com /

El mercado cambiario sigue revolucionado debido a las tensiones políticas. Las declaraciones de la portavoz presidencial Gabriela Cerruti generaron una reacción en la plaza de cambios tras la confirmación de las próximas medidas económicas que serán anunciadas en los días siguientes por la Ministra de Economía, Silvina Batakis .

Informate más Precios, nuevo dólar y obra pública, los ejes del Gabinete con Batakis El dólar MEP , a través del bono AL30, cotiza este jueves a $304,83 . Por su parte, el dólar oficial opera en $127,75 para la compra y $135,75 para la venta, según las pantallas del Banco Nación (BNA).

Cómo comprar dólar MEP Por su liquidez, el principal bono para esta operatoria es el Bonar 2030 (AL30) para la compra y su versión en divisa extranjera AL30D para la venta.

Hay que tener en cuenta que el gobierno dispuso un parking de 24 horas. Esto quiere decir que toda la operación, desde la compra del bono, hasta su venta, no puede concretarse en el momento , sino que debe transcurrir un día hábil.

Entonces, se debe comprar en pesos el Bonar 2030 (AL30) -en contado inmediato- y a las 24 horas ya se puede vender el mismo bono, pero en su versión en dólares (AL30D).

Restricciones al dólar MEP Si bien no hay restricciones a la hora de adquirir dólares, todo aquel que usó el cupo mensual de u$s200 no puede hacer transacciones con el MEP por 90 días . Además, todo aquel que adquiera divisas extranjeras en la bola no podrá comprar dólar oficial por los siguientes tres meses.

Las comisiones por cada operación son distintas según cada bróker, aunque se estima que la mayoría se acercan al 0,5%, al igual que con el costo de mantenimiento de la cuenta.

