Cómo compartir en la app Google Maps tu localización paso a paso

Una de las aplicaciones más completas que existen actualmente para los dispositivos móviles es Google Maps . Su cantidad de opciones de uso es muy grande, con posibilidad de poder establecer rutas con ayuda giro a giro; e, incluso, es posible localizar sitios de interés (como monumentos o restaurantes allá donde vayas). Algo que es posible hacer es compartir la ubicación en la que estás, y esto es posible que no sepas hacerlo. Te explicamos cómo conseguirlo.

Una de las virtudes que tienes hacer esto por Google Maps y no por otra aplicación es que la ubicación que se comparte es una información en vivo, lo que es de gran ayuda cuando se queda con alguien y no se tiene muy claro el lugar en el que esta persona está. Por lo tanto, es una excelente opción que, en más de una ocasión, te saca de un apuro de una forma sencilla y, también, eficiente. Es importante comentar que esta app la puedes utilizar tanto en el sistema operativo iOS como en Android.

Así compartes tu ubicación en Google Maps Una de las cosas que es importante que tengas en cuenta a la hora de compartir la ubicación, es que la precisión viene dada en gran medida por el GPS que se incluye en el terminal, por lo que si esto te da problemas debes saber que el causante no es la aplicación. Además, al hacer esto compartirás también la batería que te queda con la otra persona, lo que siempre es de ayuda para que sepa los motivos por los que no contestas de forma puntual.

Los pasos que tienes que dar para compartir la ubicación desde la aplicación Google Maps son los siguientes:

Abre la aplicación y, en la parte superior derecha, verás el icono de tu cuenta. Pulsa en él y entre las opciones que verás en el menú que aparece está Compartir ubicación. Dale uso habitual. Ahora verás una pantalla en la que hay un botón azul grande llamado Compartir con Alguien, dale uso y verás diferentes opciones que van desde la duración de lo que compartes (algo que es muy útil) hasta los contactos a los que puedes enviarles la información de la ubicación con la propia app. Incluso, en la zona baja existen los iconos de aplicaciones por si es de esta forma como deseas compartir todo. SmartLife

Una vez selecciones los destinatarios, verás una lista con las personas con las que has compartido la ubicación y que es muy útil, ya que permite revocar este permiso en el momento que consideres oportuno. Así de sencillo es todo. Como has visto, la sencillez es la nota predominante a la hora de compartir la ubicación en vivo con Google Maps. Además, el poder establecer un tiempo en el que la opción está activa, es un gran añadido para no tener que preocuparte de repetir la acción hasta que venga la persona con la que te has quedado. Además, puedes enviar esta información las veces que consideres oportuno , por lo que todo son ventajas.

