Cómo cambiarán los títulos de la familia real británica: expectativa por la nueva Princesa de Gales y qué pasará con los hijos de Harry y Meghan

Entornointeligente.com /

Por infobae.com

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! A esto se añade la «Operación unicornio» , disposiciones previstas en caso de muerte de la monarca en Escocia, cuyos detalles no se anunciaron aún.

Pero su muerte también ha provocado el cambio de título de varios miembros de la familia real , entre ellos el antiguo Príncipe de Gales , ahora Rey Carlos III .

Algunos títulos se modificaron automáticamente a la muerte de la Reina debido al cambio en la línea de sucesión. Sin embargo, detalla Daily Mail , otros títulos sólo podrán ser heredados si son otorgados por Carlos.

Así cambian los títulos de la familia real tras la muerte de la Reina Isabel II:

Carlos

El nuevo rey Carlos III (REUTERS)

Carlos, que fue Príncipe de Gales, es ahora Rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte . También es Rey de otros reinos de la Commonwealth.

Desde ahora se lo llama Su Majestad en lugar de Su Alteza Real y pasa a ser conocido por el nombre de Rey Carlos III.

Lo cambios lo convierten también en Defensor de la Fe y Gobernador Supremo de la Iglesia de Inglaterra, y en Duque de Lancaster.

Como nuevo Rey, el mayor cambio inmediato será su residencia.

Desde 2003, la residencia oficial del Príncipe de Gales es Clarence House, en The Mall, en la ciudad de Westminster.

Según cuenta la biógrafa real Penny Junor en su libro «The Firm», la Reina quería seguir viviendo en Clarence House tras la muerte de su padre, pero Winston Churchill la convenció para que se trasladara al Palacio de Buckingham, por su importancia como hogar del monarca. Por lo tanto, se cree que el rey Carlos seguirá los pasos de su madre y se trasladará al Palacio de Buckingham.

Camilla

Camilla, la nueva Reina consorte (Shutterstock)

Camilla es, como esposa del Rey, la Reina consorte así que desde ahora se la llamará Su Majestad en lugar de Su Alteza Real.

Técnicamente, la esposa de Carlos, Camilla Parker-Bowles , ha sido hasta ahora la Princesa de Gales, pero ha utilizado el equivalente femenino del título de Duque de Cornualles de Carlos, la Duquesa de Cornualles.

Se cree que la duquesa de Cornualles no utiliza el título de princesa de Gales por respeto a la ex esposa de Carlos, la princesa Diana, fallecida en París en agosto de 1997.

William

Príncipe William se convertirá en el Príncipe de Gales (Reuters)

El Duque de Cambridge , como heredero del trono, es ahora el Duque de Cornualles y Cambridge . En algún momento, como adelantó el nuevo monarca, recibirá el título de Príncipe de Gales, que tradicionalmente se utiliza para el heredero masculino del trono.

Es que no existe una sucesión automática al título de Príncipe de Gales: el heredero aparente tiene que ser creado Príncipe de Gales por el monarca. Los expertos detallan que el título sólo se «fusiona con la corona» y se renueva a voluntad del Soberano. Así, Carlos se convirtió en el 21º Príncipe de Gales no el día de su nacimiento, sino a los nueve años, en 1958.

Y recién fue «investido» en la ceremonia de reconocimiento de la creación de un nuevo Príncipe de Gales 11 años después, en 1969.

William también ha heredado los títulos escoceses de Duque de Rothesay, Conde de Carrick, Barón de Renfrew, Señor de las Islas y Príncipe y Gran Mayordomo de Escocia.

Kate

William y Kate (Getty Images)

La Duquesa de Cambridge es ahora la Duquesa de Cornualles y Cambridge . Y cuando William se convierta en Príncipe de Gales, como se espera, Kate pasará a ser la Princesa de Gales , título que utilizó por última vez Diana, cuando estaba casada con Carlos.

Camilla también fue técnicamente la Princesa de Gales, pero nunca utilizó el título por su asociación con Diana.

Kate, además, ahora es la Duquesa de Rothesay en Escocia, título que antes también correspondía a Camilla.

George, Charlotte y Louis

George, Charlotte y Louis también cambian sus títulos oficiales (Reuters)

Los hijos de William y Kate se han convertido en el Príncipe George de Cornualles y Cambridge, la Princesa Charlotte de Cornualles y Cambridge y el Príncipe Louis de Cornualles y Cambridge.

Con el tiempo se convertirán en «de Gales» cuando William sea el Príncipe de Gales.

Más adelante, cuando su padre acceda al trono, el Príncipe George se convertirá en el 28º Príncipe de Gales. Mientras tanto, la princesa Charlotte se convertirá en princesa real.

Archie y Lilibet

Una de las pocasimagenes que se conocen de Archie y Lilibet Tras años de polémica y en medio de una fractura familiar, la muerte de la Reina Isabel II otorga el título de príncipe y princesa a los hijos de Harry y Meghan .

El dato es importante porque la duquesa de Sussex se quejó durante durante la explosiva entrevista con Oprah Winfrey de cómo habían tratado en el palacio a su primogénito.

En esa nota, Markle describió su «dolor» al afirmar que los funcionarios habían negado a Archie el título de príncipe y acusó al Palacio de Buckingham de no protegerlo al negarle seguridad las 24 horas del día.

Cuando se le preguntó si era «importante» para Meghan que Archie fuera llamado príncipe, dijo que no tiene ningún apego a la «grandeza» de los títulos oficiales. Pero dijo que se trataba de ‘la idea de que nuestro hijo no esté seguro, y también la idea de que el primer miembro de color de esta familia no tenga el mismo título que otros nietos’.

Eduardo

Eduardo de Wessex (REUTERS)

El príncipe Eduardo ha sido hasta ahora conde de Wessex . Sin embargo, podría convertirse en Duque de Edimburgo tras la muerte de la Reina.

Se esperaba que recibiera el ducado después de que el Palacio de Buckingham anunciara en 1999 que sucedería a su padre «a su debido tiempo» con la bendición de ambos. Pero la Reina le concedió el título de Conde de Wessex tras su matrimonio con Sophie Rhys-Jones ese mismo año.

Tras a la muerte del Príncipe Felipe, en abril de este año, el título revirtió inmediatamente al hijo mayor de Felipe, Carlos, de acuerdo con la tradición real establecida en las Cartas Patentes emitidas cuando Jorge VI dio a Felipe el título en 1947.

Pero ahora, como según las reglas el título de Duque de Edimburgo se fusionará con la corona cuando Carlos suba al trono, puede volver a concederse a Eduardo.

Si finalmente, y como se cree, Eduardo hereda el título de Edimburgo, éste pasaría a su propio hijo, James, vizconde de Severn.

Sophie

Sophie de Wessex (REUTERS)

Sophie Wessex, esposa del Príncipe Eduardo, ha sido c ondesa de Wessex hasta la muerte de la Reina.

Sin embargo, si el Príncipe Eduardo recibe el título de Duque de Edimburgo de manos del Príncipe Carlos, Sophie se convertiría en Duquesa de Edimburgo. Se trata de un título de cortesía que ostentaba la Reina tras su matrimonio.

Así quedó la línea de sucesión al trono británico luego de la muerte de la reina Isabel II:

La reina Isabel II fue la monarca con el reinado más largo de la historia. Tuvo una familia numerosa conformada por cuatro hijos, ocho nietos y doce bisnietos.

Tras su muerte, el mando del trono pasa directamente a su hijo mayor: Carlos III

Pero, ¿cómo queda la línea de sucesión de la familia real británica?

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com