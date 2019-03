Cómo cambiar o recuperar la contraseña de Gmail

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

Si tienes varias cuentas de Gmail, no usas frecuentemente el correo electrónico o necesitas acceder a tu correo desde otro dispositivo al que usas frecuentemente, es posible que a la hora de ir a meter la contraseña te des cuenta de que se te ha olvidado. A continuación, vamos a mostrar cómo recuperar la contraseña de Gmail para poder acceder de nuevo a tu cuenta de correo.

Pasos a seguir para recuperar la contraseña de Gmail Para ello, lo primero que tenemos que hacer es ir a la página de inicio de Gmail y una vez ahí, hacer clic en ¿Has olvidado tu contraseña?. Esto nos mostrará una página de recuperación de la cuenta que nos pedirá que escribamos la última contraseña que recordemos de nuestra cuenta de Gmail. Si no es la que pensábamos, entonces debemos hacer clic en Probar de otra manera.

A continuación, Google tratará de comprobar que la cuenta para la que queremos recuperar la contraseña de Gmail es nuestra . Si tenemos asociado un número de teléfono a nuestra cuenta como método de seguridad para evitar que nos la puedan robar, entonces veremos cómo en nuestro móvil nos aparece una ventana en la que se nos pregunta si estamos intentando recuprear la contraseña de Gmail. Ahí se nos indicará la dirección de nuestra cuenta, el sistema del dispositivo desde donde estamos tratando de recuperarla, la ubicación y la hora.

Basta con hacer clic sobre la opción Sí para que Google nos identifique como el propietario de la misma y entonces se nos muestre en nuestro navegador una página en la que podemos recuperar la contraseña de Gmail . Únicamente tendremos que crear una nueva contraseña, confirmarla, pulsar en Siguiente y completar el proceso para restablecer la contraseña.

Si lo preferimos, también podemos pulsar sobre la opción Probar de otra manera antes de realizar los pasos mencionados anteriormente. En este caso, para que Google pueda saber que somos nosotros los que estamos tratando de recuperar la contraseña de Gmail, nos enviará un código de verificación por SMS a nuestro número de móvil, aunque también podemos elegir la opción de recibir una llamada.

En el caso de que no tengamos a mano nuestro teléfono para poder recibir el código de verificación, podemos pulsar sobre la opción No tengo mi teléfono. En este caso, podemos pedir a Google que nos envíe un mensaje de correo con el código de verificación a la dirección de correo alternativa que tengamos asociada. Si tampoco queremos usar este medio, podemos volver a hacer clic sobre Probar de otra manera.

Entonces tendremos que responder a la pregunta de seguridad que configuramos en el momento de crear nuestra cuenta de Gmail. Si tampoco nos acordamos de la respuesta. Hacemos de nuevo clic en Probar de otra manera.

Ahora, Google nos preguntará el mes y año en el que creamos nuestra cuenta de correo para poder recuperar la contraseña de Gmail, pero en el caso de no saberlo, tendremos que pulsar una vez más sobre Probar de otra manera.

A continuación, Google nos pedirá que indiquemos una dirección de correo alternativa para que pueda ponerse en contacto con nosotros más adelante y poder comprobar que somos los propietarios de la cuenta para la que queremos recuperar la contraseña de Gmail. Esta es la última opción que nos ofrecerá Google para que justifiquemos que somos nosotros.

← Previous Lola Índigo anuncia nombre y fecha para su primer disco Darío Vivas: La única vía para construir una patria soberana es la Revolución Bolivariana Next →

CULTURA CULTURA Lola Índigo anuncia nombre y fecha para su primer disco marzo 16, 2019 admin Comentarios desactivados en Lola Índigo anuncia nombre y fecha para su primer disco CULTURA Tarjeta roja al nombre 'Griezmann Mbappé' para un bebé en Francia marzo 16, 2019 admin Comentarios desactivados en Tarjeta roja al nombre 'Griezmann Mbappé' para un bebé en Francia CULTURA J. K. Rowling confirma que Dumbledore y Grindelwald tuvieron una relación "sexual y apasionada" marzo 16, 2019 admin Comentarios desactivados en J. K. Rowling confirma que Dumbledore y Grindelwald tuvieron una relación "sexual y apasionada" CULTURA "No me gusta mucho 'La venda', no es mi rollo" marzo 16, 2019 admin Comentarios desactivados en "No me gusta mucho 'La venda', no es mi rollo"

