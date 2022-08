Cómo cambiar en el iPhone la cuenta de correo que utilizas como predeterminada

Entornointeligente.com /

Es posible que tengas varias cuentas de correo activas en la aplicación de gestión que se incluye en los teléfonos iPhone . Y, por diferentes necesidades, deseas cambiar la que se utiliza como predeterminada a la hora de utilizar el smartphone de Apple. Si no sabes cómo hacer esto, no te preocupes, ya que nosotros te vamos a mostrar lo que tienes que hacer para conseguirlo.

La aplicación Correo de la compañía de Cupertino ofrece una gran cantidad de posibilidades, por lo que no es habitual que los que tienen un terminal de la firma se decidan por utilizar otra (como, por ejemplo, Gmail). Tanto es así, que los datos que se tiene respecto al uso son de un 80% entre los que tiene un iPhone . Esto, sin duda alguna, habla muy bien del alto grado de satisfacción que tienen los usuarios de este desarrollo. Por lo tanto, conocer todos sus secretos se antoja como algo básico.

Cambia la cuenta predeterminada de correo en tu iPhone Por defecto, la primera cuenta que se introduce en la aplicación de la que estamos hablando es la que se utiliza por defecto siempre . Pero, esto, puede no ser lo que necesitas y, por lo tanto, debes variar la configuración de la app. Esto, que no es nada complicado, vas a poder conseguirlo en menos de un par de minutos y sin poner en riesgo alguno los datos que tienes ya descargados.

Esto es lo que tienes que hacer para modificar la cuenta de correo que se utiliza por defecto en los smartphones iPhone de Apple:

Abre la aplicación de configuración que tienes en el terminal dando uso a, por ejemplo, el icono que tienes entre las aplicaciones instaladas. Ahora baja hasta localizar el apartado que se llama Correo y pulsa en ella. Aparece una nueva pantalla con diferentes opciones. Entre ellas, tienes que buscar la denominada como Cuenta predeterminada (está en la zona inferior). Pulsa en ella y, ahora, verás todas las cuentas que tienes activas en la aplicación de Correo. Selecciona ahora la que deseas que se utilice como predeterminada (no existe restricción aquí, por lo que puede ser la que tengas en cualquier proveedor). Hecho esto, has finalizado y cuando tengas que enviar un mensaje, verás que lo haces desde la cuenta que has elegido. Evidentemente, los pasos antes indicados los puedes repetir tantas veces como desees, por lo que si necesitas variar la dirección de correo que se utiliza por defecto en los iPhone a diario , no te preocupes porque podrás hacerlo sin el más mínimo problema.

