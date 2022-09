¿Cómo ayudar a nuestros hijos en el ingreso a la universidad?

Entornointeligente.com /

Ante esta situación es normal que los padres de familia estén preocupados y que quieran ayudar a sus hijos de alguna manera. Teniendo en cuenta ello, Paola Mendoza, asesora vocacional de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), comparte algunos consejos muy útiles para padres de familia que quieren ayudar a sus hijos en el ingreso a una universidad. Si tienes un hijo que está pasando por ello, esta información es para ti. ¡Toma nota! 1. Visitar la universidad . Para la asesora vocacional, una de las primeras recomendaciones es que el adolescente, no solo conozca la universidad a la que va a postular, sino que se acerque a su vocación con experiencias reales. Una gran alternativa es acudir a los eventos realizados por las universidades, por ejemplo, este 24 de setiembre UTEC abrirá sus puertas para que alumnos de 4to y 5to de secundaria puedan participar gratuitamente en más de 20 talleres, donde los jóvenes aprenderán a manipular un robot, generar energía de tierra, armar su propio generador eólico, diseñar una app desde el metaverso, entre otras actividades relacionadas a las carreras de ingeniería, computación y negocios. Si deseas participar regístrate en el enlace de la universidad. 2. Comunicación constante. Los padres deben promover espacios donde los hijos puedan comunicarse libremente y dar a conocer sus preocupaciones y temores. Esto, va a ayudar al joven a sentirse escuchado y comprendido para sobrellevar toda la presión que puede estar sintiendo. Así, cuando toque postular a una universidad, éste se sienta completamente apoyado y pueda dar lo mejor de sí sabiendo que sus padres están ahí para ser su soporte. Puedes leer: UNI desarrollará feria laboral presencial desde hoy 19 de setiembre 3. Tomar sus propias decisiones . La elección de una universidad no es fácil y mucho menos para un adolescente. Por ello, si existen dudas sobre la universidad a elegir, los padres no pueden tomar la decisión solos. Ante ello, la experta recomienda incentivar a que el joven goce de sus propios triunfos y que aprenda de sus errores, pero siempre estando cerca de su hijo y demostrarle su apoyo. 4. Fortalezca su seguridad . Para la asesora vocacional de UTEC los padres de familia no deben tener ningún temor por expresar sus expectativas con respecto a los resultados académicos de sus hijos. Sin embargo, deben demostrar cuánto confían en el adolescente ya que esto ayudará a promover su seguridad. Los padres deben ayudarlos a que tengan mayor confianza en lo que hacen, pero sin sobrecargarlos de responsabilidades. 5. Revisar becas y programas de apoyo . Es importante conocer los mecanismos de apoyo económico con los que cuenta la universidad, ya que sirven de estímulo para aquellos alumnos con vocación, aptitud y actitud que no necesariamente cuentan con los medios para financiar sus estudios de pregrado. Más en Andina: ???? ¿Quieres estudiar en el extranjero? Conoce las mejores opciones en feria virtual https://t.co/CADE2xyohq El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo ( @PRONABEC ) reunirá a universidades de Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Japón y Reino Unido, entre otros. pic.twitter.com/naYDydkDDk

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 16, 2022 (FIN) NDP/ICI Publicado: 19/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

