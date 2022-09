Cómo ayudar a los adolescentes a superar la ansiedad – Diario 2001

Entornointeligente.com /

Los adolescentes suelen presentar momentos de ansiedad y, esto puede ser normal si tomamos en cuenta que es la etapa donde vivirán más cambios tanto físicos como emocionales.

Sin embargo, no todos los adolescentes saben manejar las situaciones que se les puedan presentar.

Un detonante pueden ser los exámenes finales, aunque para los adultos parezca algo fácil de solucionar para los jóvenes puede es un momento estresante.

La transición hacia la vida adulta puede llevar a reaccionar de manera psicofisiológica y producir una activación intensa del sistema nervioso central y de todo el organismo.

Por eso, los padres deben estar pendientes de todas las reacciones, señales que muestren.

¿Cómo reconocer la ansiedad? Para entender un poco este proceso, es importante reconocer que la ansiedad puede llegar hacer algo positivo.

Y es que a veces, se pueden experimentar emociones naturales que ayuda al organismo a prepararse para algún evento importante en la vida.

Sin embrago, el problema surge cuando el cerebro no descifra bien la realidad y crea un instinto de ansiedad negativa que puede interferir con las actividades diarias, ya sea en el trabajo, escuela o en las relaciones personales.

Un adolescente ansioso constantemente se dice cosas relacionadas negatividad o amenaza de un peligro: «y si tengo, y si me muero», «si nadie me quiere», «seguro que no lo voy a lograr»…estos son indicativos de que algo no está bien.

Es el momento donde también puede presentar síntomas de ira, rabias, inseguridades, dependencia de un adulto o el aislamiento social.

¿Cómo se debe tratar? Cuando sienta que la ansiedad limita el disfrute de la vida, las ganas de salir, experimentar retos, es el momento de buscar apoyo de un profesional.

La falta de tratamiento puede traer otros trastornos, en el caso de los jóvenes es de mayor cuidado, ya que sin una atención oportuna pueden generar altos niveles de ansiedad y mayor riesgo a consumo de sustancias y estados de ánimo depresivos.

Lo recomendable es acudir a una consulta psicológica para conseguir la solución y buscar actividades que generen bienestar e incluso practicar alguna técnica de relajación.

Los padres deben ser conciliadores y comprensivos. El apoyo de la familia es fundamental es este tipo de trastorno.

